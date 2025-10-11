भूल जाइए यूरोप! भारत की ये 5 जगहें, जिनकी खूबसूरती देखकर खुली रह जाएंगी आंखें

Best places in India: जब भी घूमने-फिरने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में अक्सर स्विट्जरलैंड, इटली और ग्रीस जैसे यूरोपियन देशों की तस्वीरें घूमने लगती हैं. इन जगहों की सुंदरता, साफ-सफाई और शानदार आर्किटेक्चर हर किसी को अपनी ओर खींचता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपका बजट विदेश घूमने की इजाजत नहीं देता तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है. भारत भी नेचुरल ब्यूटी के मामले में किसी से पीछे नहीं है. भारत में ऐसी कई अद्भुत जगहें हैं, जो इतनी सुंदर हैं कि इन्हें देखकर आप यूरोप की सैर करने का ख्याल भी छोड़ देंगे. आइए जानते हैं भारत की उन 5 खास जगहों के बारे में जो आपको यूरोप का मजा देंगी.

कश्मीर और हिमाचल

अगर आपका सपना स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों को देखने का है तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. कश्मीर के गुलमर्ग को तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा ही जाता है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की खजियार और तीर्थन वैली बर्फबारी के बाद किसी भी यूरोपियन जगह से कम नहीं लगतीं. पाइन के घने पेड़ों से ढंके पहाड़, बर्फ से ढके मैदान और शांत नजारे यहां का मुख्य आकर्षण हैं. यहां घूमने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च के बीच है, जब आपको खूब बर्फबारी देखने को मिलेगी.

अलेप्पी, केरल

इटली के वेनिस शहर की तरह, जहां नहरों में नाव की सवारी की जाती है, ठीक वैसा ही अनुभव आपको केरल के अलेप्पी में मिलेगा. यहां के बैकवाटर (Backwaters) बेहद शांत और रोमांटिक माहौल देते हैं. वेनिस जाकर बोट राइड करने का मन है तो आप अलेप्पी में हाउसबोट की सवारी जरूर करें. नदी किनारे नारियल के पेड़, साफ-सुथरे छोटे गांव, और ताजे समुद्री खाने का स्वाद आपको वेनिस की ख्वाहिश पूरी तरह से भुला देगा.

पुडुचेरी

अगर आप ग्रीस के खूबसूरत, नीले और सफेद रंग के घरों को देखने का ख्वाब देखते हैं तो एक बार पुडुचेरी जरूर घूमकर आएं. यह शहर फ्रेंच संस्कृति से बहुत प्रभावित है. यहां की फ्रेंच स्टाइल में बनी सड़कें, कैफे और क्रॉएसेंट (एक तरह की पेस्ट्री) का टेस्ट आपको ऐसा महसूस कराएगा. जैसे किसी यूरोपियन बीच को भारत के रंगों में रंग दिया गया हो. अक्टूबर से मार्च के बीच यहां का मौसम सबसे अच्छा रहता है.

कूर्ग, कर्नाटक

कर्नाटक का कूर्ग हिल स्टेशन अपनी सुंदर, हरी-भरी सुबह, कॉफी के बड़े-बड़े बागानों और शांति के लिए जाना जाता है. इसे अक्सर यूरोप के स्कॉटलैंड जैसी सुंदरता के लिए पहचाना जाता है. अगर आप सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो कूर्ग से बेहतर जगह कोई नहीं है. यहां का शांत वातावरण और मनमोहक नजारे आपको स्ट्रेस फ्री कर देंगे. सितंबर से नवंबर और मार्च से मई के बीच यहां का मौसम बहुत सुहावना होता है.

गोवा के बीच

गोवा सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशी टूरिस्ट के बीच भी बहुत फेमस है. गोवा के शांत और साफ साउथ गोवा के बीच और नॉर्थ गोवा के रंगीन कैफे और बाजार आपको इटली के अमालफी कोस्ट के बीचों जैसा ही मजा देंगे. अगर आप बीच एक्टिविटी का मजा लेना चाहते हैं तो अक्टूबर से फरवरी का महीना गोवा घूमने के लिए सबसे अच्छा होता है.