Advertisement
trendingNow12957772
Hindi Newsट्रैवल

भूल जाइए यूरोप! भारत की ये 5 जगहें, जिनकी खूबसूरती देखकर खुली रह जाएंगी आंखें

5 Places in India beautiful as Europe: घूमने के लिए अगर आप भी यूरोप जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए हम कुछ सस्ते और बेस्ट ऑप्शन बता रहे हैं, जो भारत में ही यूरोप जैसा फील दे सकते हैं. यहां आपका खर्चा भी कम आएगा और नजारे भी बेहद शानदार मिलेंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 11, 2025, 07:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूल जाइए यूरोप! भारत की ये 5 जगहें, जिनकी खूबसूरती देखकर खुली रह जाएंगी आंखें

Best places in India: जब भी घूमने-फिरने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में अक्सर स्विट्जरलैंड, इटली और ग्रीस जैसे यूरोपियन देशों की तस्वीरें घूमने लगती हैं. इन जगहों की सुंदरता, साफ-सफाई और शानदार आर्किटेक्चर हर किसी को अपनी ओर खींचता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपका बजट विदेश घूमने की इजाजत नहीं देता तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है. भारत भी नेचुरल ब्यूटी के मामले में किसी से पीछे नहीं है. भारत में ऐसी कई अद्भुत जगहें हैं, जो इतनी सुंदर हैं कि इन्हें देखकर आप यूरोप की सैर करने का ख्याल भी छोड़ देंगे. आइए जानते हैं भारत की उन 5 खास जगहों के बारे में जो आपको यूरोप का मजा देंगी.

कश्मीर और हिमाचल
अगर आपका सपना स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों को देखने का है तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. कश्मीर के गुलमर्ग को तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा ही जाता है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की खजियार और तीर्थन वैली बर्फबारी के बाद किसी भी यूरोपियन जगह से कम नहीं लगतीं. पाइन के घने पेड़ों से ढंके पहाड़, बर्फ से ढके मैदान और शांत नजारे यहां का मुख्य आकर्षण हैं. यहां घूमने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च के बीच है, जब आपको खूब बर्फबारी देखने को मिलेगी.

अलेप्पी, केरल
इटली के वेनिस शहर की तरह, जहां नहरों में नाव की सवारी की जाती है, ठीक वैसा ही अनुभव आपको केरल के अलेप्पी में मिलेगा. यहां के बैकवाटर (Backwaters) बेहद शांत और रोमांटिक माहौल देते हैं. वेनिस जाकर बोट राइड करने का मन है तो आप अलेप्पी में हाउसबोट की सवारी जरूर करें. नदी किनारे नारियल के पेड़, साफ-सुथरे छोटे गांव, और ताजे समुद्री खाने का स्वाद आपको वेनिस की ख्वाहिश पूरी तरह से भुला देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पुडुचेरी
अगर आप ग्रीस के खूबसूरत, नीले और सफेद रंग के घरों को देखने का ख्वाब देखते हैं तो एक बार पुडुचेरी जरूर घूमकर आएं. यह शहर फ्रेंच संस्कृति से बहुत प्रभावित है. यहां की फ्रेंच स्टाइल में बनी सड़कें, कैफे और क्रॉएसेंट (एक तरह की पेस्ट्री) का टेस्ट आपको ऐसा महसूस कराएगा. जैसे किसी यूरोपियन बीच को भारत के रंगों में रंग दिया गया हो. अक्टूबर से मार्च के बीच यहां का मौसम सबसे अच्छा रहता है.

कूर्ग, कर्नाटक
कर्नाटक का कूर्ग हिल स्टेशन अपनी सुंदर, हरी-भरी सुबह, कॉफी के बड़े-बड़े बागानों और शांति के लिए जाना जाता है. इसे अक्सर यूरोप के स्कॉटलैंड जैसी सुंदरता के लिए पहचाना जाता है. अगर आप सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो कूर्ग से बेहतर जगह कोई नहीं है. यहां का शांत वातावरण और मनमोहक नजारे आपको स्ट्रेस फ्री कर देंगे. सितंबर से नवंबर और मार्च से मई के बीच यहां का मौसम बहुत सुहावना होता है.

गोवा के बीच
गोवा सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशी टूरिस्ट के बीच भी बहुत फेमस है. गोवा के शांत और साफ साउथ गोवा के बीच और नॉर्थ गोवा के रंगीन कैफे और बाजार आपको इटली के अमालफी कोस्ट के बीचों जैसा ही मजा देंगे. अगर आप बीच एक्टिविटी का मजा लेना चाहते हैं तो अक्टूबर से फरवरी का महीना गोवा घूमने के लिए सबसे अच्छा होता है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

5 Places in India beautiful as EuropeBest Places in Indiatravel

Trending news

AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
AAP News
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
bengaluru news
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
NMC News in Hindi
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
kerla news
"जंगली सूअरों का मांस खाओ..." केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने किससे मांगी अनुमति ?
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
Asaduddin Owaisi
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...
Asaduddin Owaisi
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...
यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
West Bengal
यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
shahrukh khan
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
Jammu-Kashmir News
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
Jammu-kashmir
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल