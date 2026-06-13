Gujarat Hidden Hill Station: जब भी हिल स्टेशन या पहाड़ों पर घूमने की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के नाम आते हैं. शिमला, मनाली, ऋषिकेश या नैनीताल जैसी जगहों पर इस कदर भीड़ होने लगी है कि सुकून मिलना मुश्किल हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य भी है जिसे लोग सिर्फ व्यापार और खाने-पीने के लिए जानते हैं, पर वहां एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन भी छिपा हुआ है? हम बात कर रहे हैं गुजरात की. गुजरात में एक ऐसी जादुई जगह है जो खूबसूरती के मामले में किसी बड़े हिल स्टेशन से कम नहीं है.
गुजरात के डांग जिले में स्थित सापुतारा यहां का इकलौता हिल स्टेशन है. यह सह्याद्रि पर्वत श्रृंखला पर बसा हुआ है. समुद्र तल से करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर होने की वजह से यहां का मौसम पूरे साल काफी सुहाना और ठंडा रहता है. अगर आप दिल्ली-मुंबई की गर्मी या हिमाचल की भारी भीड़ से परेशान हो चुके हैं, तो सापुतारा आपके लिए एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे साबित हो सकता है.
सापुतारा का मतलब होता है 'सांपों का निवास स्थान'. यहां की स्थानीय जनजातियां आज भी सर्प गंगा नदी के किनारे सांपों की पूजा करती हैं. इस जगह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां आपको कमर्शियल जगहों जैसी भागदौड़ नहीं मिलेगी. यहां के हरे-भरे घने जंगल, खूबसूरत झरने और पहाड़ों को छूते हुए बादल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे.
सापुतारा में देखने के लिए बहुत कुछ है. आप यहां की खूबसूरत सापुतारा झील में बोटिंग का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा, सनसेट प्वाइंट और सनराइज प्वाइंट से पहाड़ों के पीछे छुपते सूरज का नजारा बेहद शानदार दिखता है. अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो आप यहां के 'रोपवे' की सवारी कर सकते हैं, जिससे पूरे शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है. यहां का गंधर्वपुर आर्टिस्ट विलेज भी पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है, जहाँ लोकल आर्ट को करीब से देखा जा सकता है.
हिमाचल या उत्तराखंड की यात्रा अक्सर जेब पर भारी पड़ जाती है. होटलों के महंगे दाम और महंगे ट्रांसपोर्ट के कारण बजट बिगड़ जाता है. लेकिन सापुतारा की यात्रा काफी बजट-फ्रेंडली है. यहां आपको बेहद सस्ते दामों में अच्छे होटल्स और स्वादिष्ट गुजराती और महाराष्ट्रियन खाना मिल जाएगा. यह जगह कपल्स, दोस्तों और फैमिली ट्रिप के लिए एकदम सुरक्षित और शांत है.
सापुतारा पहुंचना बेहद आसान है. अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वाघई है, जो यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर है. इसके अलावा आप सूरत या नासिक से भी सड़क मार्ग के जरिए आसानी से सापुतारा पहुंच सकते हैं. नासिक से इसकी दूरी महज 80 किलोमीटर है. तो फिर देर किस बात की? इस बार अपनी छुट्टियों में कुछ नया ट्राई करें और गुजरात के इस अनसुने हिल स्टेशन की वादियों में खो जाएं.