Advertisement
trendingNow13082215
Hindi Newsट्रैवलहोटल छोड़िए, अब इंडिया हुई हॉस्टल की दीवानी! Gen Z हर ट्रिप पर खोजते हैं सिर्फ बंक बेड्स, क्या आपने चेक किया?

होटल छोड़िए, अब इंडिया हुई 'हॉस्टल' की दीवानी! Gen Z हर ट्रिप पर खोजते हैं सिर्फ बंक बेड्स, क्या आपने चेक किया?

साल 2025 में भारत में हॉस्टल कल्चर तेजी से बढ़ा. 56 शहरों में 72 हॉस्टल और 5,100 बेड्स के साथ इंडस्ट्री ने 72% ग्रोथ दर्ज की. करीब 5 लाख ट्रैवलर्स ठहरे और 38% गेस्ट दोबारा लौटे. Gen Z में यह नया ट्रैवल ट्रेंड बन चुका है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होटल छोड़िए, अब इंडिया हुई 'हॉस्टल' की दीवानी! Gen Z हर ट्रिप पर खोजते हैं सिर्फ बंक बेड्स, क्या आपने चेक किया?

अब ट्रैवल का मतलब सिर्फ महंगे होटल और रूम सर्विस नहीं रह गया है. आज की Gen Z और मिलेनियल्स को चाहिए सस्ता, मजेदार और सोशल एक्सपीरियंस. यही वजह है कि भारत में हॉस्टल कल्चर तेजी से ट्रेंड बन रहा है. जहां एक तरफ लोग बजट में घूमना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ नए दोस्त बनाना, कम्युनिटी में रहना और लोकल कल्चर को करीब से महसूस करना भी उनकी प्राथमिकता बन चुका है. बंक बेड, कॉमन एरिया, म्यूजिक, गेम्स और कैफे ये सब मिलकर हॉस्टल को सिर्फ ठहरने की जगह नहीं बल्कि एक्सपीरियंस बना रहे हैं. साल 2025 में भारत में हॉस्टल इंडस्ट्री ने ऐसा ग्रोथ दिखाया है कि होटल सेक्टर भी अब हैरान है.

2025 में हॉस्टल इंडस्ट्री की रिकॉर्ड ग्रोथ 

 साल 2025 भारत की हॉस्टल इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. देश की सबसे बड़ी बैकपैकर हॉस्टल चेन ने इस साल जबरदस्त विस्तार किया. जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच कंपनी ने करीब 2,100 नए बेड जोड़े, जिससे बेड इन्वेंट्री में साल-दर-साल 72 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. अब नेटवर्क देश के 56 शहरों में फैल चुका है और कुल 72 हॉस्टल्स के जरिए लगभग 5,100 बेड उपलब्ध हैं. सिर्फ एक साल में 19 नए हॉस्टल जोड़े गए, जो कुल हॉस्टल्स की संख्या में 25 फीसदी की ग्रोथ को दर्शाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हर तीसरा गेस्ट दोबारा लौटा, डायरेक्ट बुकिंग में उछाल 

2025 में इस हॉस्टल नेटवर्क ने करीब 4,96,554 मेहमानों को सर्व किया, जो घरेलू पर्यटन में बढ़ती रुचि को साफ दिखाता है. इस साल की सबसे बड़ी खास बात रही गेस्ट लॉयल्टी. जहां 2024 में रिपीट गेस्ट रेट सिर्फ 16.4 फीसदी था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 38.3 फीसदी पहुंच गया, यानी 133 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी. इसका मतलब है कि हर तीसरा ट्रैवलर दोबारा इसी हॉस्टल में ठहरने लौटा. इसके अलावा 55 फीसदी बुकिंग सीधे वेबसाइट और ऐप के जरिए हुईं, जो ब्रांड पर बढ़ते भरोसे और डिजिटल जुड़ाव को दर्शाता है.

खुद का मॉडल, खुद का कंट्रोल और आगे की बड़ी तैयारी 

इस हॉस्टल ब्रांड का ऑपरेशन मॉडल पूरी तरह सेल्फ-ऑपरेटेड है, यानी गेस्ट एक्सपीरियंस और सर्विस क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल कंपनी के पास रहता है. साल 2025 में कंपनी की 95 फीसदी कमाई ऐसे ही सेल्फ-ऑपरेटेड हॉस्टल्स से आई, जबकि सिर्फ 5 फीसदी रेवेन्यू मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स से मिला. भौगोलिक रूप से अलग-अलग शहरों में मौजूदगी की वजह से सीजनल असर भी कम हुआ है. कंपनी के फाउंडर और सीईओ प्रणव डांगी के मुताबिक, आगे फोकस रहेगा नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन में विस्तार, रिपीट गेस्ट बढ़ाने और टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी मजबूत करने पर. यानी साफ है भारत में हॉस्टल कल्चर अभी और उड़ान भरने वाला है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Forget hotelshostels Gen Ztrip

Trending news

असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
Assam News in hindi
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
Maharashtra
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
sexual harassment
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
air force
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
Latest West Bengal News
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़