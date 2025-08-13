East India के इन हिडन हिल स्टेशन की खूबसूरती के आगे भूल जाएंगे कुल्लू-मनाली, नजारे देख भूल जाएंगे टेंशन!

अगर आपको लगता है कि पहाड़ों का मजा सिर्फ हिमाचल या उत्तराखंड में है, तो एक बार ईस्ट इंडिया के हिडन हिल स्टेशन जरूर घूम आइए. यहां की हरी-भरी घाटियां, शांत माहौल और ताजी हवा आपको ऐसा सुकून देंगी, जिसकी तलाश में लोग दूर-दूर तक जाते हैं.

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

यह भारत के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है. दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों, खिलौना ट्रेन (टॉय ट्रेन) और माउंट कंचनजंगा के शानदार नजारों के लिए जाना जाता है. यहां आप टाइगर हिल से सूर्योदय देख सकते हैं और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की यात्रा कर सकते हैं.

शिलांग, मेघालय

शिलांग को "पूर्व का स्कॉटलैंड" भी कहा जाता है. यह अपने हरे-भरे पहाड़ियों, झरनों और शांत झीलों के लिए फेमस है. यहां का मौसम साल भर सुहावना रहता है. आप यहां एलिफेंट फॉल्स और वार्ड्स लेक जैसी जगहों पर जा सकते हैं.

गंगटोक, सिक्किम

सिक्किम की राजधानी गंगटोक अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बौद्ध मठों के लिए मशहूर है. यहां से माउंट कंचनजंगा का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है. गंगटोक में आप त्सोमगो झील और बाबा हरभजन सिंह मंदिर घूम सकते हैं.

कुर्सियांग, पश्चिम बंगाल

दार्जिलिंग के पास स्थित कुर्सियांग एक छोटा और शांत हिल स्टेशन है. यह अपनी चाय के बागानों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है. यहां का शांत वातावरण आपको शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर एक आरामदायक अनुभव देगा.

पेल्लिंग, सिक्किम

पेल्लिंग सिक्किम का एक और खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो माउंट कंचनजंगा के सबसे अच्छे नज़ारे पेश करता है. यहां आप खेचोपलरी झील (Khecheopalri Lake) और पेमायंग्त्से मठ (Pemayangtse Monastery) जैसी जगहों पर जा सकते हैं.

जीरो, अरुणाचल प्रदेश

जीरो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत धान के खेतों और अपातानी जनजाति की संस्कृति के लिए मशहूर है. यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है. यहाँ आप ट्रेकिंग और नेचर वॉक का आनंद ले सकते हैं.

मिरिक, पश्चिम बंगाल

मिरिक दार्जिलिंग के पास स्थित एक शांत और सुंदर हिल स्टेशन है. यहां की मेन आर्कषक सुमेंदु झील है, जहां आप बोटिंग कर सकते हैं. यह जगह अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है.

इन सभी हिल स्टेशनों की खासियत है कि यहां भीड़ कम होती है, जिससे आप प्रकृति के असली रूप का आनंद ले सकते हैं. अगर आप पहाड़ों से प्यार करते हैं, तो अगली बार छुट्टियों में इन जगहों का प्लान जरूर बनाएं – यहां की खूबसूरती आपकी यादों में हमेशा ताजा रहेगी.

