मॉनसून में भूल जाइए उत्तराखंड-हिमाचल के डरावने पहाड़, बना लीजिए इन सेफ और खूबसूरत डेस्टिनेशन का प्लान
मॉनसून के मौसम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़कों के बंद होने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में, भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप सुरक्षित रहते हुए बारिश के मौसम का पूरा आनंद ले सकते हैं. 

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:31 AM IST
मॉनसून के मौसम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़कों के बंद होने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में, भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप सुरक्षित रहते हुए बारिश के मौसम का पूरा आनंद ले सकते हैं. ऐसे में आप इन सुरक्षित और शानदार डेस्टिनेशंस का प्लान कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इन जगहों के बारे में....

1. उदयपुर, राजस्थान-

मॉनसून में उदयपुर की खूबसूरती अपने चरम पर होती है. बारिश से झीलें भर जाती हैं और अरावली की पहाड़ियाँ हरी-भरी हो जाती हैं. यहां की ऐतिहासिक इमारतें और महल बारिश के बाद और भी मनमोहक लगते हैं, यहां आप पिछोला झील में बोटिंग, सज्जनगढ़ पैलेस (मॉनसून पैलेस) से पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं और सिटी पैलेस की खूबसूरती का आनंद लें.यह जगह भूस्खलन के खतरे से पूरी तरह से सुरक्षित है.

2. महाबलेश्वर, महाराष्ट्र-

पश्चिमी घाट की गोद में बसा महाबलेश्वर मॉनसून में स्वर्ग जैसा लगता है. चारों तरफ हरे-भरे पहाड़, घने कोहरे और कल-कल बहते झरने इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं. यहां आप आर्थर सीट, विल्सन पॉइंट और एलीफेंट हेड पॉइंट जैसे जगहों से शानदार नजारे देखें. साथ ही, लिंगमाला झरने की खूबसूरती का आनंद लें और स्ट्रॉबेरी के बागानों में टहलें.

3. कूर्ग, कर्नाटक-

कर्नाटक का यह खूबसूरत हिल स्टेशन "भारत का स्कॉटलैंड" कहलाता है. मॉनसून में कूर्ग के कॉफी के बागान और भी हरे-भरे हो जाते हैं और हवा में कॉफी की भीनी-भीनी खुशबू फैल जाती है. यहां आप एब्बे फॉल्स और इरुप्पु फॉल्स जैसे झरनों को उनके पूरे शबाब में देखें. राजा की सीट से सनसेट का नजारा देखें और कॉफी के बागानों में टहलने का मजा लें.

4. मुन्नार, केरल-

केरल में मॉनसून की बारिश से पूरा इलाका खिल उठता है. मुन्नार के चाय के बागान, चांदी जैसी धुंध और मनमोहक झरने इसे एक परफेक्ट रोमांटिक और शांत डेस्टिनेशन बनाते हैं. यहां आप चाय के बागानों के बीच सैर करें, एराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरि तहर को देखें और अट्टुकड झरने की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं.

5. लद्दाख, जम्मू और कश्मीर-

यह एक अनोखा ऑप्शन है क्योंकि लद्दाख में मॉनसून के दौरान बहुत कम बारिश होती है. यहां का शुष्क मौसम आपको शानदार नजारों और साफ आसमान का आनंद लेने का मौका देता है. यहां आप नुब्रा वैली, पैंगोंग त्सो झील और खूबसूरत मठों की यात्रा करें. एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए यह एक शानदार जगह है.

About the Author
author img
Saumya Tripathi

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

TAGS

Safe monsoon travelplaces to visit in monsoon

