शिमला भूल जाओ! हिमाचल का ये सीक्रेट हिल स्टेशन है प्रदेश की असली खूबसूरती? एडवेंचर के लिए भी बेस्ट

Shoghi Best Places: अगर आप भीड़-भाड़ वाले शिमला जाकर थक गए हैं तो हिमाचल में एक और शानदार जगह है, जिसका नाम शोघी है. ये हिल स्टेशन शिमला से करीब 13 किलोमीटर पहले पड़ता है और किसी जन्नत से कम नहीं है. ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो नेचर और पहाड़ों के बीच सुकून की तलाश कर रहे हैं. शोघी को आप हिमाचल का'हिडन जेम' भी कह सकते हैं, जहां आपको सेब के बाग, देवदार के जंगल और बेहतरीन ट्रेकिंग ट्रेल्स मिलेंगे. यहां का माहौल भी काफी शांत है और लोकल लाइफ बहुत सिंपल है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद है. यहां आप सोलो ट्रिप या दोस्तों के साथ इंजॉय करने के साथ ही आस-पास के खूबसूरत नजारों को भी देख सकते हैं.

शोघी में घूमने की कौन सी जगहें हैं बेस्ट?

अगर आप घूमने की सोच रहे हैं तो यहां एक से बढ़कर एक शानदार और खूबसूरत जगहें हैं. इन जगहों की सुंदरता ऐसी है कि आपका यहां से वापस घर जाने का भी मन नहीं मिलेगा. इसलिए जब भी आप घूमने का प्लान बनाएं तो इन जगहों को दिमाग में जरूर रखें, क्योंकि यहां घूमने के दौरान आप इन्हें मिस करेंगे तो ट्रिप अधूरी रह सकती है.

तारा देवी मंदिर

ये पहाड़ी पर बना एक पुराना मंदिर है. अगर आप पहाड़ों के शानदार व्यू के साथ थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स भी चाहते हैं तो यहां जरूर जाएं. माना जाता है कि इसे बंगाल के राजा ने बनवाया था और ये लगभग 250 साल पुराना है. यह यहां के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्राचीन हनुमान मंदिर

शोघी में प्राचीन हनुमान मंदिर काफी फेमस है. मंदिर को लेकर सिर्फ स्थानीय लोगों में ही नहीं, बल्कि यहां घूमने आने वाले टूरिस्ट्स में भी काफी श्रद्धा है. माना जाता है कि अगर आपकी कोई विश है और सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो पूरी होती है.

शोघी रेलवे स्टेशन

यहां से आपको फेमस शिमला-कालका टॉय ट्रेन का मजा लेने का मौका मिलेगा. ये ट्रेन 1903 में शुरू हुई थी और आज UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. एक बार इस टॉय ट्रेन की राइड जरूर करें. आपको काफी अनोखी फीलिंग आएगी और इससे आप आस-पास के शानदार नजारों को भी देख पाएंगे.

चैडविक फॉल्स

ये एक खूबसूरत वॉटरफॉल है. यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी ट्रेकिंग करनी पड़ती है, जो एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए परफेक्ट है. झरने की आवाज और आसपास की हरियाली टूरिस्ट्स को खूब अट्रैक्ट करेगी.

करोल का टिब्बा

अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं और आपका इंट्रेस्ट हिस्ट्री या धर्म में है तो करोल का टिब्बा भी जरूर विजिट करें. यहां घूमने के लिए काफी संख्या में टूरिस्ट्स आते हैं और साथ में ही यहां कुछ मान्यताएं भी हैं. माना जाता है कि महाभारत में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहीं पर तपस्या की थी.