सफर अब सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं! जानिए क्यों दुनिया छोड़ रही है 'सस्ता ट्रैवल' और चुन रही है 'सुकून'

Meaningful Travel In India: सस्ते सफर से हटकर आज का ट्रैवलर ‘मीनिंगफुल ट्रैवल’ की ओर बढ़ रहा है, जहां अनुभव, वेलनेस, इंसानी कनेक्शन और जिम्मेदार पर्यटन सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:05 AM IST
Experience Travel: कई दशकों तक यात्रा का मतलब कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा जगहें देखना माना जाता था. किसी ट्रिप की सफलता इस बात से तय होती थी कि कितने कम पैसों में कितने शहर या देश घूम लिए गए. लेकिन अब यह सोच बदल रही है. आज का ट्रैवलर सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि ऐसा सफर चाहता है जो उसे अंदर से समृद्ध करे. अब सवाल यह नहीं है कि कितनी जगहें देखीं, बल्कि यह है कि सफर ने हमें क्या सिखाया और हमें किस तरह बदला.

आज का ट्रैवलर कैसा है?

आज का ट्रैवलर ज्यादा सोच-समझकर सफर करता है. वह जल्दी-जल्दी घूमने की बजाय ठहरकर दुनिया को महसूस करना चाहता है. ऐसे यात्री सफर से लौटते समय सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि गहरी यादें और नए नजरिए लेकर आना चाहते हैं. अब ट्रैवल एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन बन चुका है, जहां इंसान खुद को नए रूप में खोजता है.

अनुभव क्यों अहम हैं?

मिलेनियल्स और जेन Z पीढ़ी आज चीजों से ज्यादा अनुभवों पर पैसा खर्च करना पसंद करती है. खाना बनाने की क्लास, वेलनेस रिट्रीट, एडवेंचर एक्टिविटी या मूवमेंट बेस्ड ट्रैवल जैसे अनुभव यात्राओं को खास बना रहे हैं. ये अनुभव सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सीखने और खुद को बेहतर समझने का मौका भी देते हैं.

मीनिंगफुल ट्रैवल में इंसानी कनेक्शन बहुत अहम हो गया है. अब लोग बड़े टूर ग्रुप्स की जगह छोटे, समान सोच वाले लोगों के साथ यात्रा करना पसंद कर रहे हैं. किसी एक्सपर्ट या कम्युनिटी लीडर के साथ सफर करना लोगों को एक-दूसरे से गहराई से जुड़ने का मौका देता है. सकाया की को-फाउंडर परनशी चक्रबर्ती का कहना है कि डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ फिल्टर होकर दिखता है, वहीं ट्रैवल असली इंसानी रिश्ते बनाने की जगह बन रहा है.

वेलनेस क्यों जुड़ा?

आज ट्रैवल को सिर्फ भागने या ब्रेक लेने का तरीका नहीं माना जाता. यह खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से रिचार्ज करने का जरिया बन चुका है. योगा, हर्बल मसाज, साउंड हीलिंग जैसी एक्टिविटीज वाले वेलनेस ट्रिप्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. इससे साफ है कि समाज अब हेल्दी लाइफस्टाइल को ज्यादा महत्व देने लगा है. 

मीनिंगफुल ट्रैवल का एक बड़ा हिस्सा जिम्मेदारी भी है. आज के यात्री यह समझते हैं कि उनकी यात्रा किसी जगह और वहां के लोगों पर असर डालती है. इसलिए वे ऐसे अनुभव चाहते हैं जो टिकाऊ हों और स्थानीय समुदाय को फायदा पहुंचाएं. अब ट्रैवल का मकसद सिर्फ खुद का फायदा नहीं, बल्कि मेजबान जगह का सम्मान भी है.

इंडस्ट्री में क्या बदला?

ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए यह बड़ा बदलाव है. अब बात कम कीमत में ज्यादा बेचने की नहीं, बल्कि सही इरादे के साथ ज्यादा वैल्यू देने की है. गहराई, सच्चाई और जुड़ाव देने वाले अनुभव ही अब ट्रैवल का नया स्टैंडर्ड बना रहे हैं. मीनिंगफुल ट्रैवल हमारे जीने के तरीके से जुड़ा है. जब हम जिंदगी में संतुलन, उद्देश्य और समझ ढूंढ रहे हैं, तो हमारा सफर भी उसी का प्रतिबिंब बन जाता है. 

