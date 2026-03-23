सैलरी वाली 'कैद' छोड़ चुनी पहाड़ों की आजादी, 23 साल का कॉर्पोरेट सफर और फिर एक साहसी फैसला!

Inspirational Story: श्रीकांत धुमाले की कहानी आज उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो अपने सपनों को जीना चाहते हैं. पुणे के रहने वाले श्रीकांत ने करीब 23 साल तक आईटी सेक्टर में काम किया, लेकिन दिल हमेशा पहाड़ों और एडवेंचर की ओर खिंचता रहा. आखिरकार उन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया. श्रीकांत का बचपन से ही प्रकृति और पहाड़ों से गहरा जुड़ाव था. लेकिन जिम्मेदारियों के चलते यह शौक पीछे छूट गया. समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी वही है जो दिल चाहता है. इसी सोच ने उन्हें एक बड़ा कदम उठाने की हिम्मत दी और उन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ दी.

कैसे हुई शुरुआत?

यह सिर्फ एक एडवेंचर कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को उनके डर से बाहर निकालकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है. यहां आने वाले ज्यादातर लोग पहली बार हाई-एल्टीट्यूड ट्रेक का अनुभव लेते हैं. सागरमथा एक्सप्लोरर की शुरुआत इसी जुनून से हुई. श्रीकांत और उनकी टीम प्रतिभागियों को शुरुआत से ट्रेनिंग देते हैं. यही वजह है कि 9 साल के बच्चों से लेकर 76 साल तक के लोग उनके साथ सफलतापूर्वक ट्रेक और एक्सपिडिशन पूरा कर चुके हैं. यहां तक कि हार्ट स्टेंट और ट्रांसप्लांट से गुजर चुके लोग भी इस सफर का हिस्सा बने हैं.

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क्या है उनकी सबसे खास ट्रेनिंग?

उनका 3 महीने का ‘बिग माउंटेन फिटनेस प्रिपरेशन प्रोग्राम’ काफी लोकप्रिय है. इसमें लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है. उनका मानना है कि पहाड़ सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही तैयारी और मजबूत मानसिकता से जीते जाते हैं. वह खुद एक अनुभवी पर्वतारोही हैं. उन्होंने माउंट किलिमंजारो पर 4 बार अभियान का नेतृत्व किया है और एवरेस्ट बेस कैंप तक 6 बार लोगों को गाइड किया है. उनकी टीम माउंट एल्ब्रस जैसे प्रतिष्ठित अभियानों को भी सफलतापूर्वक पूरा करवा चुकी है.

क्या देश-विदेश से जुड़ रहे हैं लोग?

आज भारत ही नहीं, बल्कि लंदन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से भी लोग जुड़ रहे हैं. यह उनकी विश्वसनीयता और काम की गुणवत्ता को दर्शाता है. उनका कहना है कि अगर आप अपने दिल की सुनते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो कोई भी सपना दूर नहीं होता. अपनी सीमाओं को तोड़ो और अपने अंदर के एक्सप्लोरर को बाहर लाओ.