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Hindi Newsट्रैवलकश्मीर की वो 6 खूबसूरत वादियां जिन्हें दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया, ऐसे कर सकते हैं एक्सप्लोर

कश्मीर की वो 6 खूबसूरत वादियां जिन्हें दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया, ऐसे कर सकते हैं एक्सप्लोर

Hidden Valleys In Kashmir: कश्मीर की ये 6 छुपी हुई वादियां आज भी टूरिस्ट्स की नजरों से दूर हैं. गुरेज से लेकर वारवान तक, यहां की खूबसूरती और सुकून आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:28 AM IST
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कश्मीर की वो 6 खूबसूरत वादियां जिन्हें दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया, ऐसे कर सकते हैं एक्सप्लोर

Kashmir Hidden Valleys: कश्मीर को अक्सर झीलों और हरे-भरे मैदानों के लिए जाना जाता है, लेकिन असली जादू उन वादियों में छुपा है जहां आज भी कम लोग पहुंचते हैं. यहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां, शांत जंगल और बहती नदियां एक अलग ही सुकून देती हैं. जो यात्री आम रास्तों से हटकर चलते हैं, उन्हें कश्मीर का एक शांत और अनछुआ रूप देखने को मिलता है.

क्या खास है गुरेज घाटी में?

गुरेज वैली बर्फ से ढकी हब्बा खातून रेंज के बीच बसी है और यहां बहने वाली किशनगंगा नदी इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है. यह घाटी अपने दूर-दराज होने के कारण आज भी काफी हद तक सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है. यहां आपको दार्द-शिना संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है.

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वारवान घाटी क्यों है इतनी खास?

वारवन वैली कश्मीर की सबसे दूर और खूबसूरत वादियों में से एक मानी जाती है. ऊंचे हिमालयी पहाड़ों से घिरी यह जगह आज भी लगभग अनछुई है. यहां के साफ पानी के झरने, लकड़ी के घर और हरे-भरे मैदान इसे ट्रेकिंग और सुकून की तलाश करने वालों के लिए स्वर्ग बनाते हैं.

बंगस और लोलाब घाटी में क्या मिलेगा?

बंगस वैली एक विशाल घास का मैदान है जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है. यह जगह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए परफेक्ट है. वहीं लोलाब वैली को ‘लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी’ कहा जाता है, जहां सेब के बाग, झरने और खेत एक पोस्टकार्ड जैसा नजारा बनाते हैं. यहां के लोग भी बेहद मेहमाननवाज हैं.

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तुलैल और डक्सुम घाटी में क्या खास है?

तुलैल वैली गुरेज के आगे स्थित है और यहां लकड़ी के घर और बहती नदियां एक अलग दुनिया का एहसास कराती हैं. यहां तक पहुंचने का रास्ता भी रोमांच से भरा है. वहीं डक्सुम वैली घने जंगलों और ठंडी हवाओं के लिए जानी जाती है. यहां की शांत पगडंडियां और बहते झरने इसे रिलैक्स करने के लिए बेहतरीन जगह बनाते हैं.

इन छुपी हुई वादियों की यात्रा आपको कश्मीर का एक ऐसा रूप दिखाती है जो भीड़-भाड़ से दूर और बेहद सुकून भरा है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको लंबे समय तक याद रहती है. अगर आप असली और अनछुए कश्मीर को देखना चाहते हैं, तो ये वादियां आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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