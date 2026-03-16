अगर आप ड्राई फ्रूट्स के शौकीन हैं तो भारत की इन जगहों की जरूर करें सैर

ड्राई फ्रूट्स सिर्फ खाने की चीज नहीं हैं, बल्कि कई जगहों की पहचान भी बन चुके हैं. भारत में ऐसे कई खूबसूरत इलाके हैं जहां बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता जैसी फसलें उगाई जाती हैं. इन जगहों की यात्रा करने पर न सिर्फ आपको प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है, बल्कि स्थानीय खेती और संस्कृति को करीब से समझने का मौका भी मिलता है. यही वजह है कि आजकल “एग्री-टूरिज्म” यानी खेती से जुड़ा पर्यटन भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

कश्मीर क्यों है ड्राई फ्रूट्स का स्वर्ग?

अगर ड्राई फ्रूट्स की बात हो और कश्मीर का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. जम्मू-कश्मीर में बादाम और अखरोट की खेती बड़े पैमाने पर होती है. खासकर श्रीनगर का बादामवारी गार्डन और आसपास के इलाके वसंत ऋतु में बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं. यहां बादाम के पेड़ों पर फूल खिलते हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. कश्मीर की ठंडी जलवायु और उपजाऊ जमीन इन फसलों के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है.

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काजू के लिए क्यों मशहूर है गोवा?

गोवा सिर्फ अपने समुद्र तटों के लिए ही नहीं, बल्कि काजू की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां बड़ी मात्रा में काजू के पेड़ पाए जाते हैं और उनसे बनने वाला काजू देश-विदेश में भेजा जाता है. गोवा में घूमने आने वाले पर्यटक स्थानीय बाजारों से ताजे काजू और काजू से बने उत्पाद खरीदना नहीं भूलते. यहां काजू से बनने वाली फेनी नाम की पारंपरिक ड्रिंक भी काफी लोकप्रिय है.

हिमाचल प्रदेश में क्या मिलता है खास?

हिमाचल प्रदेश भी ड्राई फ्रूट्स की खेती के लिए जाना जाता है. यहां के पहाड़ी इलाकों में अखरोट, बादाम और चिलगोजा जैसे महंगे ड्राई फ्रूट उगाए जाते हैं. किन्नौर और चंबा जैसे इलाके अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ इन खास फसलों के लिए भी मशहूर हैं. यहां आने वाले पर्यटक पहाड़ों की ठंडी हवा के साथ स्थानीय किसानों की मेहनत को भी करीब से देख सकते हैं.

उत्तराखंड में क्यों बढ़ रही है खेती?

पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड के कई पहाड़ी क्षेत्रों में भी ड्राई फ्रूट्स की खेती बढ़ रही है. खासकर बादाम और अखरोट की नई किस्मों पर प्रयोग किए जा रहे हैं. राज्य सरकार और कृषि संस्थान किसानों को नई तकनीक और पौध उपलब्ध कराने पर काम कर रहे हैं. इससे आने वाले समय में यह क्षेत्र भी ड्राई फ्रूट्स के उत्पादन के लिए एक बड़ा केंद्र बन सकता है.

क्यों बन रहा है ड्राई फ्रूट्स टूरिज्म का नया ट्रेंड?

आज के समय में लोग सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि नई चीजें सीखने और अनुभव करने के लिए भी यात्रा करते हैं. ऐसे में ड्राई फ्रूट्स की खेती वाले इलाके पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बन रहे हैं. यहां आने वाले लोग प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ खेती की प्रक्रिया को भी समझते हैं. यही वजह है कि ड्राई फ्रूट्स से जुड़ा पर्यटन धीरे-धीरे भारत में एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है.