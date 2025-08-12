ओवरप्राइस राइड से फेक गाइड तक आपकी ट्रिप का मजा किरकिरा देंगे ये स्कैम, इन टिप्स से रहें बचकर

खुद को रिलैक्स करने और मेंटल स्ट्रेस से दूर रहने के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी है घूमना-फिरना. नया शहर, नई जगह, नए लोग और ढेर सारी यादें हमारी थकी हुई जिंदगी में ताजगी का काम करती है. लेकिन इस सुकूनभरी ट्रिप तब एक पल में तबाह हो जाती है, जब हमारे साथ ट्रैवल स्कैम्स हो जाएं और उनकी हमने कभी कल्पना भी न की हो.

कुछ लोग हमारी चीजों का फायदा उठाकर हमें ठग लेते हैं. फेक गाइड, ओवरचार्ज्ड राइड्स, नकली लोकल प्रोडक्ट्स और कई बार तो होटल बुकिंग भी फ्रॉड निकलती है. ऐसे में जरूरी है कि ट्रैवलिंग प्लान्स के दौरान कुछ बातों का ध्यान जरूर रखा जाए.

ओवरप्राइस्ड राइड्स

जब आप किसी नई जगह पर पहुंचते हैं, तो टैक्सी ड्राइवर या राइड-शेयरिंग सर्विस के ड्राइवर आपको झांसा दे सकते हैं. वे आपसे मीटर के बिना तय कीमत से ज्यादा पैसे मांग सकते हैं, या फिर रास्ते को लंबा कर सकते हैं ताकि किराया बढ़ जाए. ऐसे में ऐप बेस्ट कैब सर्विस का इस्तेमाल करें या पहले ही रेट तय करें.

फेक गाइड और टूर ऑपरेटर्स

कुछ लोग फेमस डेस्टिनेशन पर खुद को ऑफिशियल गाइड बताकर आपसे ज्यादा पैसे वसूल सकते हैं. वे आपको एक सस्ते टूर का वादा कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपसे एक्स्ट्रा फी की भी मांग सकते हैं या आपको ऐसी जगहों पर ले जा सकते हैं जहां उन्हें कमीशन मिलता हो. इसलिए हमेशा सरकारी प्रमाणित गाइड ही लें या भरोसेमंद ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग करें.

फेक होटल बुकिंग

ऑनलाइन वेबसाइट्स या फेक लिंक से होटल बुक करने पर लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं. जिसमें पेमेंट करने के बाद न होटल मिलता है और न ही पैसा वापस आता है, इसलिए केवल भरोसेमंद वेबसाइट या एजेंट से ही बुकिंग करें और होटल की वेबसाइट और रिव्यू जरूर चेक करें.

एटीएम और क्रेडिट कार्ड स्कैम

विदेश में या किसी नई जगह पर, आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड की क्लोनिंग की जा सकती है। कुछ स्कैमर्स एटीएम में 'स्किमर' डिवाइस लगाकर आपकी जानकारी चुरा लेते हैं. कोशिश करें कि भीड़-भाड़ वाले और सुरक्षित एटीएम का ही इस्तेमाल करें और ट्रांजैक्शन के बाद SMS अलर्ट जरूर देखें.

लोकल प्रोडक्ट स्कैम

टूरिस्ट को अक्सर हाथ से बना, लोकल क्राफ्ट जैसे टैग देकर सस्ते आइटम्स महंगे दामों में बेचते हैं. इसलिए किसी भी चीज को खरीदने से पहले हर जगह से कीमत की तुलना जरूर करें.

