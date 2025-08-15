कश्मीर घाटी का आखिरी गांव कहलाती है ये खूबसूरत जगह, घूमने का जरूर बनाए प्लान
कश्मीर घाटी का आखिरी गांव कहलाती है ये खूबसूरत जगह, घूमने का जरूर बनाए प्लान

भारत बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहां पर कई जगहें ऐसी है जो बहुत ही सुंदर लगती हैं और बात जब कश्मीर की हो तो इस जगह की खूबसूरती से हर कोई वाकिफ है.

 

Aug 15, 2025
कश्मीर घाटी का आखिरी गांव कहलाती है ये खूबसूरत जगह, घूमने का जरूर बनाए प्लान

कश्मीर अपनी सुंदरता को लेकर पूरे देशभर में फेमस है और यहां पर हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं कश्मीर इतना खूबसूरत है की यहां पर लोगों को आने के बाद वापस घर जाने का मन नहीं करता है. यहां की सुंदरता को देख लोग दूर-दूर से खींचे चले आते हैं. कश्मीर में एक जगह है जो कश्मीर की घाटी का आखिरी गांव कहा जाता है. यह जगह प्राकृतिक खूबसूरती से घिरी हुई है और यहां की हरियाली और नजारे ऐसे हैं कि बस यहां पहुंचकर उसकी खूबसूरती में सराबोर हो जाएंगे. 

कौन सी है वो जगह
कश्मीर के सोनमर्ग से लगभग 13 किमी की दूरी है पर है ये गांव. आपको बता दें कि ये गांव गांदरबल जिले का सोनमर्ग भी कहलाता है. ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और प्रकृति की हरियाली ने इसे चारों तरफ से घेर रखा हुआ है. ये जगह कश्मीर की घाटी का आखिरी गांव कहलाती है और इसका नाम सरबल है. यहां के ग्रामीण लोग इस जगह के बारे में कहते हैं कि यहां भले ही कितनी खूबसूरती हो पर यहां पर सही से विकास न हो पाने की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. जब ठंड पड़ती है तो यहां के पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं तो यहां के निवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

पासपोर्ट पर लगेगा विदेश का ठप्पा, 50-60 हजार में बड़े आराम से घूम आइए ये 3 देश​

घूमने की कई जगहें हैं मौजूद 
यहां पर कई सारी जगहें हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए. यहां का थालवास ग्लेशियर सोनमर्ग के पास स्थित है और यह हमेशा से सैलानियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय रहा है. यहां पर डुरिनार और बाराफसर की पहाड़ियां हैं जहां पर ट्रेकिंग भी होती है और गांदरबल झरना गांदरबल में ही मौजूद बहुत ही प्रमुख डेस्टिनेशन है और पर्यटकों के लिए यह बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है. 

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

last village of kashmirGanderbal Sarbal last village

