Gandhi Jayanti 2025: पोरबंदर की गलियों से लेकर... बापू को करीब से समझना है तो गुजरात जरूर जाइए, जहां आज भी जिंदा है इतिहास

Gujarat best tourist places: भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा के मार्ग के लिए जाने जाते हैं. हर साल 2 अक्टूबर को पूरा देश गांधी जयंती मनाता है. आपको बता दें कि इस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. बापू का जन्म गुजरात में हुआ था, इसलिए यह राज्य उनके जीवन की अनगिनत यादों को अपने अंदर समेटे हुए है. अगर आप महात्मा गांधी के साथ ही देश के इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं तो गुजरात से बेहतर कोई जगह नहीं है. पोरबंदर की गलियों से लेकर अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे तक, यहां कई ऐसी ऐतिहासिक जगहें हैं, जहां जाकर आप बापू के संघर्ष और उनके विचारों को महसूस कर सकते हैं. आइए जानते हैं गुजरात की उन खास जगहों के बारे में जो सीधे महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हैं.

जन्मस्थान और शुरुआती शिक्षा

महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको पोरबंदर जाना होगा, जहां 1869 में उनका जन्म हुआ था. उनकी जन्मस्थली पर अब एक सुंदर स्मारक 'कीर्ति मंदिर' बना हुआ है. यह तीन मंजिला इमारत अब एक म्यूजियम में बदल दी गई है. यहां आपको महात्मा गाँधी और कस्तूरबा गांधी की पेंटिंग्स, उनकी कुछ पर्सनल चीजें और एक प्रार्थना कक्ष देखने को मिलेगा. इसके अलावा राजकोट शहर में स्थित मोहनदास गांधी हाई स्कूल भी बापू के जीवन का अहम हिस्सा रहा है. यह वही स्कूल है, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की. यह जगह लोगों को उनके शुरुआती जीवन से जोड़ती है.

आजादी के आंदोलनों के केंद्र

गुजरात में बापू के दो आश्रम साबरमती और कोचरब, उनके राजनीतिक और आध्यात्मिक अभियानों के मुख्य केंद्र रहे हैं. अहमदाबाद का साबरमती आश्रम 1917 से 1933 तक महात्मा गांधी का घर था. साबरमती नदी के किनारे बसा यह आश्रम ही वह जगह थी, जहां से 1930 में ऐतिहासिक 'दांडी मार्च' की शुरुआत हुई थी. यहां आज भी उनके चरखे और गांधी स्मारक संग्रहालय को देखा जा सकता है. वहीं कोचरब आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 में की थी, जो उनके शुरुआती सत्याग्रह का केंद्र बना था.

संघर्ष की कहानियां सुनाता बारदोली

सूरत से करीब 34 किमी दूर बारदोली ऐतिहासित 'बारदोली सत्याग्रह' की शुरुआत का गवाह है. भले ही इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, लेकिन यह जगह गांधी जी के नमक सत्याग्रह से भी जुड़ी हुई है. यहां आपको आजादी की लड़ाई की कई अनसुनी कहानियां सुनने को मिलेंगी.