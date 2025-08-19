Ganesh Chaturthi 2025: देश में इन जगहों पर बड़े धूमधाम से होती है गणेश चतुर्थी, दुनियाभर से देखने आते हैं लोग

गणेश चतुर्थी आने पर हर तरह एक खुशी दिखती है लोगों के घरों से पूजा पाठ की आवाज आने लगती है. गणेश चतुर्थी आने पर लोग गणेश जी की मूर्ति को अपने घरों में स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं. और कुछ दिनों के बाद उनका विसर्जन कर देते हैं. मुंबई में ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. मुंबई की गणेश चतुर्थी देशभर में फेमस है लेकिन क्या आपको पता है मुंबई के अलावा भी कई ऐसी जगहें हैं जहां की गणेश चतुर्थी बहुत ही फेमस है और यहां के लोग बहुत ही धूमधाम से यहां पर गणेश चतुर्थी मनाते हैं, आज हम आपको उन्हीं जगहों के बारे में बताएंगे.

अहमदाबाद

मुंबई के अलावा गुजरात के अहमदाबाद में भी गणेश चतुर्थी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर हर जाति और धर्म के लोग मिलकर पंडाल को लगाते हैं और वहां पर गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित कर के पूजा करते हैं. इन पूजा में शामिल होने के लिए और भव्य पंडाल के देखने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं.

पुणे

पुणे में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यहां पर गणेश भगवान का बहुत ही पुराना मंदिर है और यहां पर गणेश भगवान का दगडूशेठ हलवाई गणपति मंद‍िर है और इसमें सोने और चांदी से बनाई गई मूर्तियां है और यहीं पर गणेश चतुर्थी के वक्त लोग पूजा पाठ के लिए लोग भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं और यहां पर कई सांसकृतिक कार्यक्रम के साथ कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है.

गोवा

जब भी बात गोवा की होती है तो मन में beach और नाइट पार्टी जैसी चीजें दिमाग में आती हैं. गणेश चतुर्थी के वक्त यहां का नजारा बहुत ही रौनक भरा होता है. यहां के लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्ती की स्थापना करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, गणेश चतुर्थाी के वक्त यहां पर कई तरह के आयोजन भी होते हैं.

