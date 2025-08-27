महाराष्ट्र में 8 अष्टविनायक मंदिरों में करें दर्शन, 3 दिन में इस तरह बनाएं घूमने का पूरा प्लान

Ganesh Chaturthi 2025: महाराष्ट्र घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो ये मौसम आपके लिए काफी खास है. सबसे बड़ी बात है कि इस समय गणेश उत्सव भी महाराष्ट्र में जोरों शोरों से मनाया जा रहा है. ऐसे में आप यहां घूमकर 8 अष्टविनायक मंदिरों में भी दर्शन कर सकते हैं.
Ashtavinayaka Temples Maharashtra: गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है. हालांकि महाराष्ट्र में यह विशेष रूप से मनाया जाता है. यहां के लोगों में खास जोश और उत्साह होता है. गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए प्रदेश की कई जगहों पर भक्तों की भीड़ लगती है. अगर आप धार्मिक ट्रिप करना चाहते हैं तो इन दिनों आपके लिए महाराष्ट्र बेस्ट है. बता दें कि यहां के मंदिरों में दर्शन करना आपके लिए यादगार ट्रिप हो सकता है. यहां घूमने के लिए कई मंदिर हैं, जो भगवान गणेश से जुड़े हुए हैं. आप 3 दिन के अंदर यहां के 8 मंदिरों में दर्शन का प्लान बना सकते हैं.
महाराष्ट्र में 8 अष्टविनायक मंदिर
धार्मिक यात्रा के लिए महाराष्ट्र के 8 अष्टविनायक मंदिर काफी खास हैं.
1.मयूरेश्वर, मोरगांव
2.सिद्धिविनायक, सिद्धटेक
3.बल्लालेश्वर, पाली
4.वरदविनायक, महाड
5.चिंतामणि, थेऊर
6. गिरिजात्मज, लेण्याद्रि
7. विघ्नेश्वर, ओझर
8. महागणपति, रांजणगांव
पहला दिन
महाराष्ट्र में 8 अष्टविनायक मंदिरों के दर्शन के लिए आप पुणे से शुरुआत कर सकते हैं. इस दौरान सबसे पहले आप मोरगांव में मयूरेश्वर मंदिर के दर्शन करें. वहीं इसके बाद सिद्धटेक की ओर बढ़ें, जहां सिद्धिविनायक का मंदिर है. पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर तक जाने के लिए आपको थोड़ा चढ़ाई करनी पड़ेगी. इस तरह फिर आप पाली की ओर निकलें. शाम तक आप पाली में बल्लालेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे. फिर रात में पाली या महाड के आसपास आराम कर सकते हैं.
दूसरा दिन
सुबह जल्दी उठकर बालाजी से महागणपति के दर्शन करें. यह मंदिर अपनी शांति और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए फेमस है. इसके बाद आप सीधे रांजणगांव के महागणपति और थेऊर के चिंतामणि मंदिर जा सकते हैं. यहां भक्तों का अनुभव काफी भव्य होता है.
तीसरा दिन
तीसरे दिन की शुरुआत पुणे से लेण्याद्रि की ओर यात्रा करके करें. यहां आपको गिरिजात्मज मंदिर मिलेगा, जो एक गुफा में स्थित है. यह मंदिर एक पहाड़ी पर है, जिसके लिए आपको लगभग 300 सीढ़ियां चढ़नी होंगी. इसके बाद, आप वरदविनायक (महेड) के दर्शन का प्लान बना सकते हैं. इसके बाद आप रांजणगांव में महागणपति के दर्शन का प्लान बना सकते हैं.