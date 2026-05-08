अरे छोड़िए गोवा-मनाली का झंझट! इस 'बीच' पर मिलेगा समंदर वाला मजा; दिल्ली से बस चंद घंटों की दूरी

Mini Goa in Garhmukteshwar: जब भी आपसे किसी बीच पर घूमने की बात होती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में गोवा का नाम आता है. लेकिन अब उत्तर प्रदेश की एक ऐसी जगह लोगों के बीच तेजी से अपनी पहचान बना रही है, जिसे देखकर कई लोग इसे 'यूपी का मिनी गोवा' कहने लगे हैं. दिल्ली-एनसीआर से कुछ घंटों की दूरी पर मौजूद यह जगह इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.
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Mini Goa in Garhmukteshwar: अगर आप भी चिलचिलाती गर्मी में गोवा की लहरों के बीच जाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बजट या छुट्टियों की कमी आड़े आ रही है, तो दिल छोटा न करें. उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह है, जहां आपको 'मिनी गोवा' का अहसास होगा. हम बात कर रहे हैं हापुड़ जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर (Garhmukteshwar) की, जिसे अब लोग उत्तर प्रदेश का 'छिपा हुआ बीच' कहने लगे हैं. दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए यह जगह एक परफेक्ट क्विक गेटवे (Quick Gateway) बनती जा रही है.
हम बात कर रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर की, जहां गंगा किनारे फैली सफेद रेत, ठंडी हवा और पानी का खूबसूरत नजारा लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. वीकेंड पर यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. कोई दोस्तों के साथ घूमने आता है, तो कोई परिवार के साथ सुकून के कुछ पल बिताने.
गढ़मुक्तेश्वर पहुंचते ही लोगों को ऐसा एहसास होता है, जैसे वह किसी बीच पर आ गए हों. गंगा किनारे दूर तक फैली रेत और उसके बीच बहता साफ पानी लोगों को काफी पसंद आ रहा है. शाम के समय यहां का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है. कई लोग यहां बैठकर घंटों पानी को देखते रहते हैं. कुछ लोग नाव की सवारी का मजा लेते हैं, तो कुछ रेत पर बैठकर फोटो और वीडियो बनाते दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर यहां की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
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दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में रहने वाले लोगों के लिए यह जगह अब पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन बनती जा रही है. इसके पीछे वजह साफ है. यहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता और खर्च भी कम आता है. लोग सुबह घर से निकलकर शाम तक आराम से वापस लौट आते हैं. यही वजह है कि छुट्टी वाले दिनों में यहां काफी भीड़ देखने को मिलती है. खासकर युवा यहां रील और फोटोशूट कराने के लिए पहुंच रहे हैं.
गढ़मुक्तेश्वर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है. यहां गंगा घाट और कई पुराने मंदिर मौजूद हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां गंगा स्नान करने आते हैं. शाम की गंगा आरती देखने के लिए भी लोग दूर-दूर से पहुंचते हैं. आरती के समय घाट पर अलग ही माहौल बन जाता है. जलते दीपक और गंगा किनारे गूंजती घंटियों की आवाज लोगों को काफी सुकून देती है.
पहले यह जगह सिर्फ आसपास के लोगों के बीच ही ज्यादा मशहूर थी, लेकिन अब सोशल मीडिया ने इसकी पहचान बदल दी है. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यहां के वीडियो वायरल होने के बाद लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचने लगे हैं. कई ट्रैवल ब्लॉगर भी इस जगह को 'हिडन बीच' और 'मिनी गोवा' जैसे नाम दे रहे हैं. खासकर बारिश के बाद यहां का नजारा और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है. पानी और रेत का कॉम्बिनेशन लोगों को गोवा की याद दिलाता है.
गढ़मुक्तेश्वर में हर साल गंगा मेला और कार्तिक पूर्णिमा के दौरान लाखों लोग पहुंचते हैं. उस समय पूरा इलाका रोशनी और श्रद्धा से भर जाता है. दूर-दूर से लोग यहां स्नान और पूजा के लिए आते हैं. इन दिनों यहां का माहौल किसी बड़े उत्सव जैसा दिखाई देता है. घाटों पर चहल-पहल बढ़ जाती है और आसपास की दुकानें भी सज जाती हैं.
आज के समय में जहां घूमने-फिरने पर हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं, वहीं गढ़मुक्तेश्वर लोगों को कम खर्च में अलग अनुभव दे रहा है. यही वजह है कि अब यह जगह धीरे-धीरे उत्तर भारत के लोगों के बीच नई पहचान बना रही है. अगर कोई शोर-शराबे से दूर नदी किनारे सुकून के कुछ पल बिताना चाहता है, तो यह जगह उसके लिए एक अच्छा विकल्प बनती जा रही है.
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