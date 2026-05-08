Advertisement
trendingNow13209175
Hindi Newsट्रैवलअरे छोड़िए गोवा-मनाली का झंझट! इस बीच पर मिलेगा समंदर वाला मजा; दिल्ली से बस चंद घंटों की दूरी

अरे छोड़िए गोवा-मनाली का झंझट! इस 'बीच' पर मिलेगा समंदर वाला मजा; दिल्ली से बस चंद घंटों की दूरी

Mini Goa in Garhmukteshwar: जब भी आपसे किसी बीच पर घूमने की बात होती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में गोवा का नाम आता है. लेकिन अब उत्तर प्रदेश की एक ऐसी जगह लोगों के बीच तेजी से अपनी पहचान बना रही है, जिसे देखकर कई लोग इसे 'यूपी का मिनी गोवा' कहने लगे हैं. दिल्ली-एनसीआर से कुछ घंटों की दूरी पर मौजूद यह जगह इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 08, 2026, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरे छोड़िए गोवा-मनाली का झंझट! इस 'बीच' पर मिलेगा समंदर वाला मजा; दिल्ली से बस चंद घंटों की दूरी

Mini Goa in Garhmukteshwar: अगर आप भी चिलचिलाती गर्मी में गोवा की लहरों के बीच जाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बजट या छुट्टियों की कमी आड़े आ रही है, तो दिल छोटा न करें. उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह है, जहां आपको 'मिनी गोवा' का अहसास होगा. हम बात कर रहे हैं हापुड़ जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर (Garhmukteshwar) की, जिसे अब लोग उत्तर प्रदेश का 'छिपा हुआ बीच' कहने लगे हैं. दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए यह जगह एक परफेक्ट क्विक गेटवे (Quick Gateway) बनती जा रही है.

गढ़मुक्तेश्वर बना 'मिनी गोवा'

हम बात कर रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर की, जहां गंगा किनारे फैली सफेद रेत, ठंडी हवा और पानी का खूबसूरत नजारा लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. वीकेंड पर यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. कोई दोस्तों के साथ घूमने आता है, तो कोई परिवार के साथ सुकून के कुछ पल बिताने.

रेत और पानी का नजारा बना आकर्षण

गढ़मुक्तेश्वर पहुंचते ही लोगों को ऐसा एहसास होता है, जैसे वह किसी बीच पर आ गए हों. गंगा किनारे दूर तक फैली रेत और उसके बीच बहता साफ पानी लोगों को काफी पसंद आ रहा है. शाम के समय यहां का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है. कई लोग यहां बैठकर घंटों पानी को देखते रहते हैं. कुछ लोग नाव की सवारी का मजा लेते हैं, तो कुछ रेत पर बैठकर फोटो और वीडियो बनाते दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर यहां की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- न कैंची, न ट्रिमर... यह है अफ्रीका का अनोखा ब्यूटी पार्लर! यहां धधकते कोयले से...

दिल्ली वालों के लिए बन गया फेवरेट वीकेंड स्पॉट

दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में रहने वाले लोगों के लिए यह जगह अब पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन बनती जा रही है. इसके पीछे वजह साफ है. यहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता और खर्च भी कम आता है. लोग सुबह घर से निकलकर शाम तक आराम से वापस लौट आते हैं. यही वजह है कि छुट्टी वाले दिनों में यहां काफी भीड़ देखने को मिलती है. खासकर युवा यहां रील और फोटोशूट कराने के लिए पहुंच रहे हैं.

धार्मिक जगह के साथ घूमने का मजा भी

गढ़मुक्तेश्वर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है. यहां गंगा घाट और कई पुराने मंदिर मौजूद हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां गंगा स्नान करने आते हैं. शाम की गंगा आरती देखने के लिए भी लोग दूर-दूर से पहुंचते हैं. आरती के समय घाट पर अलग ही माहौल बन जाता है. जलते दीपक और गंगा किनारे गूंजती घंटियों की आवाज लोगों को काफी सुकून देती है.

सोशल मीडिया ने बढ़ाई लोकप्रियता

पहले यह जगह सिर्फ आसपास के लोगों के बीच ही ज्यादा मशहूर थी, लेकिन अब सोशल मीडिया ने इसकी पहचान बदल दी है. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यहां के वीडियो वायरल होने के बाद लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचने लगे हैं. कई ट्रैवल ब्लॉगर भी इस जगह को 'हिडन बीच' और 'मिनी गोवा' जैसे नाम दे रहे हैं. खासकर बारिश के बाद यहां का नजारा और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है. पानी और रेत का कॉम्बिनेशन लोगों को गोवा की याद दिलाता है.

मेले और त्योहारों में बढ़ जाती है रौनक

गढ़मुक्तेश्वर में हर साल गंगा मेला और कार्तिक पूर्णिमा के दौरान लाखों लोग पहुंचते हैं. उस समय पूरा इलाका रोशनी और श्रद्धा से भर जाता है. दूर-दूर से लोग यहां स्नान और पूजा के लिए आते हैं. इन दिनों यहां का माहौल किसी बड़े उत्सव जैसा दिखाई देता है. घाटों पर चहल-पहल बढ़ जाती है और आसपास की दुकानें भी सज जाती हैं.

बजट में मिल रहा अलग अनुभव

आज के समय में जहां घूमने-फिरने पर हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं, वहीं गढ़मुक्तेश्वर लोगों को कम खर्च में अलग अनुभव दे रहा है. यही वजह है कि अब यह जगह धीरे-धीरे उत्तर भारत के लोगों के बीच नई पहचान बना रही है. अगर कोई शोर-शराबे से दूर नदी किनारे सुकून के कुछ पल बिताना चाहता है, तो यह जगह उसके लिए एक अच्छा विकल्प बनती जा रही है.

यह भी पढ़ें:- तरबूज खरीदने से पहले देख लें यह वीडियो, लाल रंग के चक्कर में अस्पताल न पहुंच जाएं

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Garhmukteshwar beachBrajghat Ganga beachUP mini Goa tourism

Trending news

तमिलनाडु में मचा सियासी भूचाल! CM बनने से कुछ कदम दूर विजय, सपोर्ट में उतरे सितारे
thalapathy vijay
तमिलनाडु में मचा सियासी भूचाल! CM बनने से कुछ कदम दूर विजय, सपोर्ट में उतरे सितारे
क्या गवर्नर फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं? विजय की फंसी 'CM रिलीज' पर क्या कहता है कानून
Tamil Nadu Political News
क्या गवर्नर फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं? विजय की फंसी 'CM रिलीज' पर क्या कहता है कानून
पति ने सरेआम बीवी पर किया अटैक, भीड़ ने आकर यूं बचा ली जान! होश उड़ा देगी ये घटना
Bengaluru
पति ने सरेआम बीवी पर किया अटैक, भीड़ ने आकर यूं बचा ली जान! होश उड़ा देगी ये घटना
नासिक धर्मांतरण केस से चर्चा में आई निदा खान, पहली तस्वीर आ गई सामने
nida khan
नासिक धर्मांतरण केस से चर्चा में आई निदा खान, पहली तस्वीर आ गई सामने
केंद्र ने अचानक J&K के LG को कौन-सा 'कंट्रोल' दिया? 5 प्वाइंट्स में जानें पूरी बात
Jammu-kashmir
केंद्र ने अचानक J&K के LG को कौन-सा 'कंट्रोल' दिया? 5 प्वाइंट्स में जानें पूरी बात
मकसद धार्मिक तो नहीं हो सकता? एक घर से मिले 5000 धारदार हथियार, 24 घंटे की रेड
nanded police
मकसद धार्मिक तो नहीं हो सकता? एक घर से मिले 5000 धारदार हथियार, 24 घंटे की रेड
PAK के रडार स्टेशन पर गिरती भारतीय मिसाइल... ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई तस्वीर
Operation Sindoor Anniversary
PAK के रडार स्टेशन पर गिरती भारतीय मिसाइल... ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई तस्वीर
जब राफेल आसमान में गरज रहा था, भारतीय सेना का एक और 'ऑपरेशन' चल रहा था
Operation Sindoor Anniversary
जब राफेल आसमान में गरज रहा था, भारतीय सेना का एक और 'ऑपरेशन' चल रहा था
सुवेंदु के PA का मर्डर करने के लिए बुलाए गए थे प्रोफेशनल किलर, मौत से पहले का VIDEO
suvendu adhikari
सुवेंदु के PA का मर्डर करने के लिए बुलाए गए थे प्रोफेशनल किलर, मौत से पहले का VIDEO
टीवीके की फाइट, बाप-बेटे में झगड़ा, MGR का खौफ; तमिलनाडु ने सबको किया कंफ्यूज
Tamil Nadu Election 2026
टीवीके की फाइट, बाप-बेटे में झगड़ा, MGR का खौफ; तमिलनाडु ने सबको किया कंफ्यूज