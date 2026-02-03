Advertisement
रील्स छोड़ मंदिरों की ओर भाग रहे हैं Gen Z! पार्टी वीकेंड की जगह क्यों चुन रहे हैं केदारनाथ और काशी?

Gen Z अब यात्रा को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि मानसिक शांति और अर्थ की खोज मान रही है. आंकड़े दिखाते हैं कि युवाओं की बड़ी संख्या मंदिरों और तीर्थों की ओर बढ़ रही है, जहां उन्हें सुकून, असली अनुभव और अपनी जड़ों से जुड़ाव मिलता है. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:01 PM IST
रील्स, फास्ट लाइफ और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के दौर में जिस पीढ़ी को अक्सर सतही कहा जाता है, वही अब गहराई की तलाश में निकल पड़ी है. बदलते ट्रैवल ट्रेंड्स यह साफ दिखा रहे हैं कि युवाओं के लिए घूमना अब सिर्फ मौज-मस्ती नहीं रहा. वे ऐसे अनुभव चाहते हैं जो मन को शांति दें और जिंदगी को दिशा. यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में मंदिरों, आश्रमों और तीर्थ यात्राओं की ओर बढ़ रही है. यह बदलाव अचानक नहीं है, बल्कि बीते कुछ सालों में पनपी मानसिक थकान, अनिश्चित भविष्य और अर्थ की तलाश का नतीजा है. आंकड़े बताते हैं कि यह कोई क्षणिक फैशन नहीं, बल्कि सोच में आया ठोस बदलाव है, जो आने वाले वर्षों में और गहराने वाला है.

आंकड़े बता रहे हैं नई तस्वीर

देश में आस्था आधारित यात्रा अब सीमित वर्ग तक नहीं रही. अनुमान है कि घरेलू पर्यटन का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं से जुड़ा है. इसमें Gen Z की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और यह अब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं रही. कुल स्पिरिचुअल ट्रैवल बुकिंग में युवाओं की हिस्सेदारी करीब 12 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जो हर साल बढ़ रही है. करीब 4,000 युवाओं पर हुए एक सर्वे में केदारनाथ सबसे पसंदीदा आध्यात्मिक डेस्टिनेशन बनकर उभरा, जिसे लगभग 40 प्रतिशत वोट मिले. ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि युवा अब पार्टी ट्रिप्स के साथ-साथ आस्था से जुड़े सफर को भी बराबर महत्व दे रहे हैं.

मानसिक शांति बनी सबसे बड़ी वजह

परीक्षाओं का दबाव, करियर की अनिश्चितता और हर वक्त ऑन रहने वाला डिजिटल जीवन युवाओं को भीतर से थका रहा है. ऐसे में मंदिर और आश्रम उन्हें वह देते हैं, जो शोर-शराबे वाली छुट्टियां नहीं दे पातीं शांति और स्थिरता. युवाओं से बातचीत में अक्सर यह बात सामने आती है कि आध्यात्मिक यात्रा के बाद उनका मन हल्का महसूस करता है. कोविड के बाद यह जरूरत और तेज हुई, जब लोगों ने महसूस किया कि यात्रा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का जरिया भी हो सकती है. Gen Z के लिए spirituality अब कोई मजबूरी नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन पाने का व्यावहारिक तरीका बन गई है.

EDM नहीं, अब भजनों पर थिरक रहे हैं युवा

एक जैसी कैफे ट्रिप्स और रिपीट होने वाले फोटो से ऊब चुके युवा अब कुछ अलग और असली चाहते हैं. आध्यात्मिक यात्रा में दर्शन, सादा भोजन, आरती और सेवा जैसे अनुभव उन्हें गहराई का एहसास कराते हैं. सोशल मीडिया ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है. केदारनाथ, काशी और ऋषिकेश जैसे स्थान जितने शक्तिशाली लगते हैं, उतने ही आकर्षक भी दिखते हैं. बेहतर सड़कें, तेज ट्रेनें और नजदीकी एयरपोर्ट ने इन यात्राओं को आसान बना दिया है. ट्रैवल कंपनियां भी अब युवा-फ्रेंडली स्पिरिचुअल पैकेज पेश कर रही हैं. कुल मिलाकर, यह ट्रेंड एक पीढ़ी की उस खोज को दर्शाता है, जो आधुनिक जीवन के बीच अपने लिए अर्थ, जड़ें और शांति तलाश रही है.

