Instagram वाली दुनिया छोड़िए, इन 5 डेस्टिनेशंस पर कदम रखते ही आपका डर, थ्रिल और एडवेंचर सबकुछ बदल जाएगा
Instagram वाली दुनिया छोड़िए, इन 5 डेस्टिनेशंस पर कदम रखते ही आपका डर, थ्रिल और एडवेंचर सबकुछ बदल जाएगा

Gen Z Adventure in India: जेन Z के लिए, जो सिर्फ वाइब्स नहीं बल्कि ऐसी कहानियां तलाश रहे हैं जो हमेशा याद रहें. इंडिया अब एडवेंचर का हब बन रहा है और यहां कुछ ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो दिल की धड़कनें तेज कर देते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:57 PM IST
Gen Z Travel: आजकल ट्रेवल सिर्फ खूबसूरत तस्वीरों या फैंसी लोकेशन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह एडवेंचर और थ्रिल का खेल बन चुका है. खासकर जेन Z के लिए, जो सिर्फ वाइब्स नहीं बल्कि ऐसी कहानियां तलाश रहे हैं जो हमेशा याद रहें. इंडिया अब एडवेंचर का हब बन रहा है और यहां कुछ ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो दिल की धड़कनें तेज कर देते हैं. जेन Z को ट्रैवल में सिर्फ घूमना नहीं बल्कि कुछ हटके और अनोखा करना पसंद है.

चाहे वह बंजी जंपिंग हो, गुफाओं में ट्रेकिंग हो या फिर ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से पैराग्लाइडिंग. हर अनुभव सोशल मीडिया पर फ्लेक्स करने लायक होता है. यही वजह है कि भारत के एडवेंचर डेस्टिनेशन्स अब नई पीढ़ी की पहली पसंद बनते जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कश्मीर घाटी का आखिरी गांव कहलाती है ये खूबसूरत जगह, घूमने का जरूर बनाए प्लान

ऋषिकेश में बंजी जंपिंग 

उत्तराखंड का ऋषिकेश भारत का एडवेंचर हॉटस्पॉट माना जाता है. यहां जम्पिन हाइट्स में 83 मीटर ऊंचा बंजी जंप, फ्लाइंग फॉक्स और जायंट स्विंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं. एक्स-आर्मी प्रोफेशनल्स इसे ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ संचालित करते हैं. यहां का बंजी जंप कॉलेज की टेंशन से कहीं ज्यादा जोरदार थेरैपी है और साथ ही आपको एक शानदार वीडियो भी मिलता है जिसे सोशल मीडिया पर शेयर करना कोई नहीं छोड़ता.

मेघालय में गुफाएं

अगर आप नेचर और एडवेंचर का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो मेघालय सबसे बेस्ट जगह है. यहां सिजु और मावस्माई की लाइमस्टोन गुफाएं और लिविंग रूट ब्रिज आपको किसी फैंटेसी वर्ल्ड का हिस्सा बना देते हैं. घने जंगलों के बीच से होकर गुजरना अपने आप में एक अलग ही अहसास है. यही वजह है कि यह जगह ऑफबीट और इको-फ्रेंडली एडवेंचर चाहने वालों के लिए परफेक्ट है.

बिर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग कैपिटल

धौलाधार की पहाड़ियों के ऊपर से उड़ते हुए सूर्यास्त देखना- ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि बिर बिलिंग में हकीकत है. यह जगह पैराग्लाइडिंग के लिए वर्ल्ड-फेमस है, जहां से आप आधे घंटे तक बादलों और जंगलों के ऊपर उड़ान भर सकते हैं. यह बजट-फ्रेंडली भी है और आपको ड्रोन शॉट्स विदाउट ड्रोन जैसा एक्सपीरियंस देता है.

डांडेली में रिवर एडवेंचर

अगर आपको वॉटर स्पोर्ट्स और जंगल दोनों पसंद हैं, तो डांडेली आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है. यहां काली नदी पर व्हाइट वॉटर राफ्टिंग, कयाकिंग और जंगल कैंपिंग जैसे एडवेंचर मिलते हैं. भीड़ से दूर, नेचर के करीब और असली वाइल्डरनेस का मजा यहां हर एडवेंचर लवर को मिलता है.

स्पीति वैली में हाई एल्टीट्यूड का टेस्ट

अगर आपको खुद को चैलेंज करना है तो स्पीति वैली जरूर जाएं. यहां की ऊंची पहाड़ियां, मूनलैंड जैसे नज़ारे, ट्रेकिंग और स्टार-लिट कैंपिंग इसे खास बनाते हैं. भाग्यशाली हुए तो ब्लू शीप और स्नो लेपर्ड की झलक भी मिल सकती है. यहां का सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन यह हर किसी के लिए स्पिरिचुअल और एडवेंचर दोनों का अनुभव है.

भारत सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स का देश नहीं, बल्कि एडवेंचर का भी खेल का मैदान है. जेन Z के लिए यह सेल्फ-डिस्कवरी और सोशल मीडिया फ्लेक्स दोनों का परफेक्ट कॉम्बो है. तो अपना बैग पैक कीजिए गोप्रो चार्ज कीजिए और एडवेंचर मोड ऑन कीजिए क्योंकि यहां एडवेंचर सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक नई कहानी है.

