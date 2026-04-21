यूरोप का गया जमाना, अब इन देशों की दीवानी दुनिया, छुट्टियां बिताने इन मुल्कों में जा रहे इंडियन Gen Z, Airbnb के आंकड़ों में बड़ा खुलासा

अब घूमने-फिरने का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है. पहले जहां भारतीय युवा छुट्टियों के लिए यूरोप को सबसे खास मानते थे, वहीं अब Gen Z की पसंद पूरी तरह बदलती नजर आ रही है. Airbnb के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय युवा अब एशिया के देशों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. उन्हें ऐसी जगहें पसंद आ रही हैं जहां नई संस्कृति, स्वादिष्ट खाना, पॉप कल्चर और अलग अनुभव मिल सके. आसान वीजा, कम खर्च और बेहतर कनेक्टिविटी भी इस बदलाव की बड़ी वजह हैं. यही कारण है कि अब ट्रैवल सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं, बल्कि यादगार अनुभव लेने का जरिया बनता जा रहा है.

क्या Gen Z कर रही है ट्रैवल ट्रेंड सेट?

Airbnb के मुताबिक, इस साल समर सर्च में Gen Z का हिस्सा 40% से ज्यादा रहा. यही नहीं, यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला ट्रैवलर ग्रुप भी बन गया है, जिसकी ग्रोथ करीब 60% सालाना है. यह पीढ़ी सिर्फ जगह देखने नहीं जाती, बल्कि वहां के कॉन्सर्ट, फेस्टिवल और लोकल फूड का अनुभव लेना चाहती है. यही वजह है कि अब ट्रैवल का तरीका बदल रहा है. पहले जहां लोग मशहूर जगहों को प्राथमिकता देते थे, अब Gen Z पर्सनल और यूनिक एक्सपीरियंस को ज्यादा महत्व दे रही है.

कौन से एशियाई देश बन रहे हैं फेवरेट?

एशिया के कई देश भारतीय युवाओं के लिए नई पसंद बनकर उभरे हैं. जापान और साउथ कोरिया में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है. ओसाका में 85% से ज्यादा और टोक्यो में 90% तक सर्च बढ़ी है. वहीं बुसान ने 95% की ग्रोथ के साथ सबको पीछे छोड़ दिया. इसके अलावा साउथईस्ट एशिया में कुआलालंपुर में 50% और बैंकॉक में 35% की बढ़त दर्ज की गई है. आसान कनेक्टिविटी और मिलती-जुलती संस्कृति इन जगहों को और आकर्षक बना रही है.

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क्या ग्रुप ट्रैवल भी बढ़ा है?

डेटा के अनुसार, लगभग 60% लोग ग्रुप या फैमिली के साथ ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं. वहीं करीब 30% लोग जोड़ी में घूमने जा रहे हैं. इसका मतलब साफ है कि लोग अब ट्रैवल को साझा अनुभव बनाना चाहते हैं. सिर्फ घूमना ही नहीं, बल्कि साथ में यादें बनाना भी उनकी प्राथमिकता है. यह ट्रेंड दिखाता है कि ट्रैवल अब एक सोशल एक्टिविटी बनता जा रहा है, जहां दोस्त और परिवार अहम भूमिका निभा रहे हैं.

क्या भारत में भी बदल रहा है ट्रैवल पैटर्न?

सिर्फ विदेश ही नहीं, भारत में भी ट्रैवल ट्रेंड बदल रहा है. लोग अब पारंपरिक जगहों से हटकर नई डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं. तिरुवनंतपुरम में 90% से ज्यादा, जयपुर और मेघालय में 70% से ज्यादा सर्च बढ़ी है. वहीं पुरी में भी 30% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. यह बदलाव दिखाता है कि लोग अब प्रकृति, संस्कृति और विरासत से जुड़ी जगहों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. कुल मिलाकर Gen Z अपनी पसंद से ट्रैवल इंडस्ट्री का चेहरा बदल रही है.