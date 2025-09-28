Advertisement
trendingNow12939623
Hindi Newsट्रैवल

Gen Z क्यों हो रहे हैं Wild Travel के दीवाने? एडवेंचर और एक्सपीरियंस में छिपी है इस Trend की असली वजह

Wild Travel Trend: Gen Z अब सिर्फ घूमने तक नहीं, बल्कि एडवेंचर और वाइल्ड स्विमिंग जैसे नए अनुभवों की तलाश में है. नेचर में तैरना, फिटनेस और माइंडफुलनेस का तरीका बन गया है, जिससे यह ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen Z क्यों हो रहे हैं Wild Travel के दीवाने? एडवेंचर और एक्सपीरियंस में छिपी है इस Trend की असली वजह

Wild Travel Trend: आज की दुनिया में Gen Z सिर्फ घूमने-फिरने तक सीमित नहीं रहना चाहते. ये लोग अब एडवेंचर और नए एक्सपीरियंस की तलाश में हैं. इसी कारण Wild Travel Trend तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इसमें लोग नदियों, झीलों, समुद्र और नेचुरल वॉटर सोर्स में जाकर तैरते हैं, जिसे वाइल्ड स्विमिंग कहा जाता है. कोविड लॉकडाउन के बाद खासकर वेस्टर्न देशों में यह वेलनेस और स्ट्रेस-बस्टिंग का नया तरीका बन गया. Gen Z के लिए यह सिर्फ ट्रैवल नहीं, बल्कि बॉडी और माइंड रीसेट करने का तरीका भी है.

वाइल्ड स्विमिंग का बढ़ता क्रेज़

वाइल्ड स्विमिंग मतलब नेचर के बीच जाकर तैरना. पहले यह सिर्फ स्विमिंग का हिस्सा था, लेकिन अब यह फिटनेस, स्ट्रेस कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका बन गया है. इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में लोग इसे वेलनेस का नया मंत्र मानते हैं. पानी में उतरते ही शरीर और माइंड दोनों को रिलैक्स महसूस होता है. Gen Z इसे माइंड क्लटर और थकान से छुटकारा पाने का जरिया भी मानते हैं. इस ट्रेंड की लोकप्रियता की वजह से अब लोग सिर्फ होटल पूल में नहीं, बल्कि नेचुरल सोर्स पर जाकर तैरने को प्राथमिकता दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

होटल और रिजॉर्ट्स बदल रहे हैं अंदाज

अब लग्जरी होटल और रिजॉर्ट्स ने भी इस ट्रेंड को अपनाना शुरू कर दिया है. इंडिया का वेलनेस टूरिज़्म मार्केट पहले ही 32 अरब डॉलर का है और अगले कुछ सालों में डबल होने की उम्मीद है. Wild Swimming के लिए विशेष जगहें तैयार की जा रही हैं, जिससे ट्रैवल सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि शरीर और मन को रीफ्रेश करने का अनुभव बन जाता है. Gen Z के लिए अब ट्रिप का मकसद एडवेंचर और एक्सपीरियंस है, ना कि सिर्फ सेल्फी और फोटो.

वाइल्ड स्विमिंग के बेस्ट डेस्टिनेशन

दुनियाभर में कई जगहें Gen Z के वाइल्ड ट्रैवल और वाइल्ड स्विमिंग क्रेज़ को सपोर्ट कर रही हैं. क्रोएशिया का लॉसिंज आइलैंड, श्रीलंका का केप वेलिगामा, स्पेन का सिक्स सेंस इबीजा, स्विट्जरलैंड का काउमासी लेक, फ्रांस का लेक एंसी, ऑस्ट्रेलिया का लिजर्ड आइलैंड रिजॉर्ट और इंडोनेशिया का आयाना कोमोडो बीच Gen Z के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हैं. यहां नेचर, एडवेंचर और प्राइवसी का अनोखा कॉम्बो मिलता है. इन जगहों पर तैराकी, अंडरवॉटर फोटोशूट और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज जैसे अनुभव Gen Z को आकर्षित कर रहे हैं. यही वजह है कि यह ट्रेंड हर दिन और ज्यादा पॉपुलर हो रहा है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Wild Travel Trend

Trending news

'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
Karur Stampede
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Vijay
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
;