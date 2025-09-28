Gen Z क्यों हो रहे हैं Wild Travel के दीवाने? एडवेंचर और एक्सपीरियंस में छिपी है इस Trend की असली वजह

Wild Travel Trend: आज की दुनिया में Gen Z सिर्फ घूमने-फिरने तक सीमित नहीं रहना चाहते. ये लोग अब एडवेंचर और नए एक्सपीरियंस की तलाश में हैं. इसी कारण Wild Travel Trend तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इसमें लोग नदियों, झीलों, समुद्र और नेचुरल वॉटर सोर्स में जाकर तैरते हैं, जिसे वाइल्ड स्विमिंग कहा जाता है. कोविड लॉकडाउन के बाद खासकर वेस्टर्न देशों में यह वेलनेस और स्ट्रेस-बस्टिंग का नया तरीका बन गया. Gen Z के लिए यह सिर्फ ट्रैवल नहीं, बल्कि बॉडी और माइंड रीसेट करने का तरीका भी है.

वाइल्ड स्विमिंग का बढ़ता क्रेज़

वाइल्ड स्विमिंग मतलब नेचर के बीच जाकर तैरना. पहले यह सिर्फ स्विमिंग का हिस्सा था, लेकिन अब यह फिटनेस, स्ट्रेस कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका बन गया है. इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में लोग इसे वेलनेस का नया मंत्र मानते हैं. पानी में उतरते ही शरीर और माइंड दोनों को रिलैक्स महसूस होता है. Gen Z इसे माइंड क्लटर और थकान से छुटकारा पाने का जरिया भी मानते हैं. इस ट्रेंड की लोकप्रियता की वजह से अब लोग सिर्फ होटल पूल में नहीं, बल्कि नेचुरल सोर्स पर जाकर तैरने को प्राथमिकता दे रहे हैं.

होटल और रिजॉर्ट्स बदल रहे हैं अंदाज

अब लग्जरी होटल और रिजॉर्ट्स ने भी इस ट्रेंड को अपनाना शुरू कर दिया है. इंडिया का वेलनेस टूरिज़्म मार्केट पहले ही 32 अरब डॉलर का है और अगले कुछ सालों में डबल होने की उम्मीद है. Wild Swimming के लिए विशेष जगहें तैयार की जा रही हैं, जिससे ट्रैवल सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि शरीर और मन को रीफ्रेश करने का अनुभव बन जाता है. Gen Z के लिए अब ट्रिप का मकसद एडवेंचर और एक्सपीरियंस है, ना कि सिर्फ सेल्फी और फोटो.

वाइल्ड स्विमिंग के बेस्ट डेस्टिनेशन

दुनियाभर में कई जगहें Gen Z के वाइल्ड ट्रैवल और वाइल्ड स्विमिंग क्रेज़ को सपोर्ट कर रही हैं. क्रोएशिया का लॉसिंज आइलैंड, श्रीलंका का केप वेलिगामा, स्पेन का सिक्स सेंस इबीजा, स्विट्जरलैंड का काउमासी लेक, फ्रांस का लेक एंसी, ऑस्ट्रेलिया का लिजर्ड आइलैंड रिजॉर्ट और इंडोनेशिया का आयाना कोमोडो बीच Gen Z के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हैं. यहां नेचर, एडवेंचर और प्राइवसी का अनोखा कॉम्बो मिलता है. इन जगहों पर तैराकी, अंडरवॉटर फोटोशूट और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज जैसे अनुभव Gen Z को आकर्षित कर रहे हैं. यही वजह है कि यह ट्रेंड हर दिन और ज्यादा पॉपुलर हो रहा है.