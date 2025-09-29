Gen Z ने खोज निकाला घूमने का सबसे सस्ता और धांसू तरीका; अब पीक सीजन में भी जेब पर नहीं पड़ेगा भारी, जानें क्या है ये ट्रेंड

Backpacker culture India: कभी आपने सोचा है कि सबसे बेहतरीन खाने या ठहरने के अनुभव महंगे होटलों और चमचमाते रेस्टोरेंट्स में ही मिलते हैं? हकीकत इसके उलट है. जिस तरह गली-मोहल्ले के छोटे ढाबे हमें सबसे यादगार स्वाद देते हैं, वैसे ही अब यात्रा का असली मज़ा मिल रहा है हॉस्टल्स और बैकपैकर कल्चर से. यही वजह है कि भारत में नई पीढ़ी ने घूमने का तरीका बदल दिया है. आइए जानते हैं विस्तार से...

गेप-ईयर बैकपैकर से आगे की कहानी

कभी हॉस्टल को सिर्फ विदेशी बैकपैकर्स की नींद पूरी करने की जगह माना जाता था. लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. आज यहां डिजिटल नोमैड्स लैपटॉप लेकर गोवा में काम करते हैं, दिल्ली और बेंगलुरु के युवा वीकेंड ट्रिप को हफ्तों तक खींच लेते हैं, और ट्रैवलर्स समझ चुके हैं कि त्योहारों के मौसम में होटल्स की दोगुनी कीमतें एक तरह की ‘लीगल लूट’ हैं. असल बात यह है कि लोग अब सिर्फ ठहरने की जगह नहीं ढूंढ रहे, बल्कि कनेक्शन और अनुभव चाहते हैं.

गणित जो सबके काम का

पीक सीजन में जब होटल्स के रेट्स आसमान छूते हैं, तब हॉस्टल्स सबसे बड़ी राहत देते हैं. यहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फ्रीलांस फोटोग्राफर न सिर्फ एक ही डॉर्म शेयर करते हैं, बल्कि खाना पकाने की टिप्स, ट्रैवल हैक्स और देर रात तक चलने वाली गपशप भी. यह सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं, बल्कि स्मार्ट खर्च करने का तरीका है. यहां लोग ग्रुप ट्रेक्स के लिए पैसे मिलाकर जाते हैं, कैब शेयर करते हैं और उन जगहों पर खाते हैं, जहां मेन्यू अंग्रेजी में नहीं लिखा होता.

छोटे शहरों में बड़ा असर

इस ट्रेंड ने छोटे कस्बों और नए टूरिस्ट स्पॉट्स को भी नई पहचान दी है. कसोल, हम्पी, गोकार्णा और वशिष्ठ जैसे ठिकाने अब युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं. यहां वे होटल्स के बजाय फैमिली ढाबों में खाना खाते हैं, लोकल गाइड्स रखते हैं और बाजार से सीधे खरीदारी करते हैं. यानी, बैकपैकर कल्चर सिर्फ सस्ता ठहराव नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है.

एक अनचाहा लेकिन खूबसूरत कल्चरल एक्सचेंज

हॉस्टल के साझा किचन किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम से कम नहीं. यहां पंजाबी लड़का तमिल लड़की को राजमा बनाना सिखाता है, तो मुंबईकर बताता है कि किन जगहों का स्ट्रीट फूड भरोसेमंद है. ये पल इंस्टाग्राम लाइक्स के लिए नहीं, बल्कि असली जुड़ाव और दोस्ती के लिए हैं. पहले पीक सीजन का मतलब सिर्फ छूट और ऑफर्स तलाशना होता था, लेकिन अब यह मौका है समान सोच वाले ट्रैवलर्स से जुड़कर ऐसी यादें बनाने का, जिन्हें कोई फाइव-स्टार होटल कभी नहीं दे सकता. यही वजह है कि भारत की Gen Z अब सिर्फ सफर नहीं कर रही, बल्कि मिलकर जी रही है.