हनीमून के लिए नया ट्रेंड अपना रहे Gen Z, जानकर आप भी कहेंगे- ये तो जरा हटके है भाई...

Gen Z Honeymoon: पहले हनीमून का मतलब होता था लंबी छुट्टियां, महीनों की तैयारी और एक बड़ा ट्रिप. लेकिन जेन Z कपल्स इस सोच को तेजी से बदल रहे हैं. उनकी लाइफस्टाइल, वर्क कमिटमेंट और खुद को पूरी तरह मैच करती ट्रैवल एक्सपीरियंस की चाह ने हनीमून कल्चर को नया मोड़ दिया है. अब कपल्स बड़े ट्रिप्स की जगह छोटी, हाई-इम्पैक्ट ट्रिप्स चुन रहे हैं जो कम समय में ज्यादा यादें दे सकें.

क्यों बढ़ रही है छोटी लेकिन खास ट्रिप्स की डिमांड?

इस बदलाव के पीछे दो बड़े कारण हैं- पर्सनलाइजेशन और बजट का सही इस्तेमाल. अडोट्रिप के फाउंडर डॉ. विकास कटोच बताते हैं कि 70% जेन Z ट्रैवलर्स मानते हैं कि एक लंबी छुट्टी से बेहतर कई छोटी छुट्टियां होती हैं. इन कपल्स की सोच साफ है ट्रिप वही जो उनकी पहचान और रिश्ते की वाइब से मेल खाए.

क्या कहता है हनीमून बजट का नया ट्रेंड?

आजकल की हनीमून बजट रेंज 1 से 2 लाख रुपये के बीच है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कपल्स अब इसी बजट में प्रीमियम, पर्सनलाइज्ड और लग्जरी छोटे ट्रिप्स को प्राथमिकता दे रहे हैं. अडोट्रिप पर 35% हनीमून बुकिंग अब वीकेंड गेटवे या मिनी-हनीमून का हिस्सा बन चुकी हैं. वांडरऑन के सीईओ गोविंद गौर बताते हैं कि 2025 में 71% रोड-ट्रैवल दो दिन से भी कम के रहे. ये ट्रेंड सिर्फ सुविधा के कारण नहीं, बल्कि जेन Z की फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल और पूरे साल कई छोटे एडवेंचर चाहने की सोच को दर्शाता है. सितंबर से दिसंबर के बीच 75% अर्बन इंडियंस ट्रैवल प्लान करते हैं, जिसमें 72% घरेलू डेस्टिनेशन चुनते हैं.

कौन-कौन से डेस्टिनेशन बने हैं नंबर वन चॉइस?

इस सीजन में मनाली, कसोल, केरल बैकवॉटर्स, कूर्ग, गोवा, जैसलमेर, अंडमान, पुडुचेरी और मेघालय सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं. इंटरनेशनल टच चाहने वाले कपल्स बाली, दुबई, श्रीलंका और वियतनाम जैसे नजदीकी देशों को चुन रहे हैं, जहां कम टाइम में बढ़िया रोमांटिक माहौल मिल जाता है. कपल्स सिर्फ जगहें नहीं देखते, बल्कि एक्सपीरियंस चुनते हैं. रोमांटिक बीच डिनर, सनसेट क्रूज, विला स्टे, हॉट-एयर बैलून, वेलनेस रिट्रीट और जंगल स्टे तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं.