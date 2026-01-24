ना होटल, ना हॉस्टल… Gen Z को चाहिए फ्लोटिंग पैलेस और 14वीं सदी का किला; जानिए भारत के टॉप लग्जरी ट्रेंड्स

Advertisement
भारत में लग्जरी हेरिटेज ट्रैवल अब सिर्फ किले देखने तक सीमित नहीं रहा. शाही ट्रेन, झील में तैरते महल, पुराने किले में स्पा और केरल की हाउसबोट जैसे अनुभव प्रीमियम ट्रैवलर्स को इतिहास को आराम, संस्कृति और रॉयल लाइफस्टाइल के साथ जीने का मौका देते हैं. 

Jan 24, 2026
भारत को देखने का मतलब अब सिर्फ किले, महल और स्मारकों की फोटो लेना नहीं रह गया है. आज के प्रीमियम ट्रैवलर्स इतिहास को “देखना” नहीं, बल्कि उसे “जीना” चाहते हैं. यही वजह है कि हेरिटेज ट्रैवल अब लग्ज़री, कम्फर्ट और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन बन चुका है. शाही ट्रेन में सफर, झील के बीच तैरता महल, सदियों पुराना किला जिसमें स्पा हो, या केरल की बैकवॉटर में लग्ज़री हाउसबोट ये सब अब भारत को एक्सप्लोर करने के नए तरीके हैं. ऐसे ट्रैवल में थकान नहीं, जल्दबाज़ी नहीं, बल्कि आराम से संस्कृति, परंपरा और रॉयल लाइफस्टाइल को महसूस करने का मौका मिलता है. आइए जानते हैं भारत के 6 सबसे खास लग्ज़री हेरिटेज एक्सपीरियंस.

शाही ट्रेन में इतिहास का सफर

डेक्कन ओडिसी भारत की सबसे प्रीमियम लग्ज़री ट्रेनों में से एक है, जिसे Ebix Travels और महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मिलकर तैयार किया है. यह ट्रेन 6 से 8 दिन के रूट्स पर वेस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया के प्रमुख हेरिटेज शहरों को कवर करती है. ट्रेन के अंदर शाही इंटीरियर, लग्ज़री केबिन, निजी बाथरूम, फाइन डाइनिंग, बार लाउंज, स्पा, मिनी जिम और कॉन्फ्रेंस कोच जैसी सुविधाएं मिलती हैं. खास बात यह है कि यहां सफर ही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बन जाता है, जहां बिना थके कई ऐतिहासिक जगहों, किलों, महलों और यूनेस्को साइट्स को आराम से देखा जा सकता है.

झील के बीच महल और किले में रॉयल लाइफ

उदयपुर का ताज लेक पैलेस दुनिया के सबसे आइकॉनिक हेरिटेज होटलों में गिना जाता है. लेक पिचोला के बीच बना यह महल होटल किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है, जहां हर कोना रॉयल फील देता है. वहीं ओबेरॉय उदयविलास मेवाड़ शैली में बना एक लग्ज़री पैलेस होटल है, जहां डोम्स, आंगन और पानी की संरचनाएं शाही माहौल बनाती हैं. दूसरी तरफ राजस्थान का सिक्स सेंस फोर्ट बारवाड़ा 14वीं सदी का किला है, जिसे लग्ज़री वेलनेस रिट्रीट में बदला गया है. मोटी दीवारों के बीच आधुनिक स्पा और प्रीमियम सुविधाएं इतिहास और मॉडर्न लाइफ का अनोखा मेल दिखाती हैं.

जंगल, गांव और बैकवॉटर

राजस्थान का सुजान जवई उन लोगों के लिए है जो हेरिटेज को भीड़ से दूर, प्रकृति और लोक संस्कृति के साथ महसूस करना चाहते हैं. यहां लग्ज़री टेंट्स में रहते हुए गांवों की कहानियां, लोक परंपराएं और स्थानीय जीवनशैली करीब से देखने को मिलती हैं. वहीं केरल का कुमारकोम से अल्लेप्पी तक का लग्ज़री बैकवॉटर सफर बिल्कुल अलग अनुभव देता है. यहां हेरिटेज किलों में नहीं, बल्कि जीवन की रफ्तार, खाने की परंपरा और पानी के बीच बहती संस्कृति में दिखता है. हाउसबोट पर ताजा खाना, नारियल के पेड़ों से घिरे गांव और शांत माहौल प्रीमियम ट्रैवलर्स को असली भारत से जोड़ते हैं. यही आज का नया लग्गजरी हेरिटेज है 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

