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Hindi Newsट्रैवलऑफिस जाने का झंझट खत्म? हिमाचल से लेकर गोकर्ण तक, Gen Z के ये पसंदीदा ठिकाने बना देंगे आपकी लाइफ झिंगालाला

ऑफिस जाने का झंझट खत्म? हिमाचल से लेकर गोकर्ण तक, Gen Z के ये पसंदीदा ठिकाने बना देंगे आपकी लाइफ झिंगालाला

भारत के Gen Z प्रोफेशनल्स में 'वर्कैशन' का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. Wego के इनपुट्स के साथ जानिए मनाली, गोवा और ऋषिकेश जैसे पसंदीदा ठिकानों और बदलते ट्रैवल बिहेवियर के बारे में.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:13 AM IST
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ऑफिस जाने का झंझट खत्म? हिमाचल से लेकर गोकर्ण तक, Gen Z के ये पसंदीदा ठिकाने बना देंगे आपकी लाइफ झिंगालाला

भारत के शहरी युवाओं, खासकर Gen Z के बीच अब काम करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. अब उन्हें ऑफिस की डेस्क या घर का कोना नहीं, बल्कि पहाड़ों की शांति और समंदर की लहरें पसंद आ रही हैं. 'वर्क' और 'वेकेशन' को मिलाकर बना 'वर्कैशन' (Workation) अब भारत में एक बड़ा लाइफस्टाइल ट्रेंड बन गया है. 'Wego' के जनरल मैनेजर बर्नार्ड कोराया के अनुसार, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में हाइब्रिड और रिमोट वर्क ने इस ट्रेंड को पंख दे दिए हैं.

मिड-वीक और लॉन्ग स्टे का जादू

इंटरनेट पर 'वर्कैशन-फ्रेंडली स्टे' की तलाश में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है. अब युवा सिर्फ वीकेंड पर ही नहीं, बल्कि हफ्ते के बीच में भी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं. पहले जहां लोग 2-3 दिनों की छोटी ट्रिप पर जाते थे, अब Gen Z 5 से 14 दिनों के लिए स्टे बुक कर रहा है. वे ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जहां कड़क वाईफाई के साथ-साथ बजट के अनुकूल रहने की व्यवस्था हो.

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Gen Z के टॉप फेवरेट डेस्टिनेशंस

हिमाचल प्रदेश (मनाली, धर्मशाला, कसोल): यह पहली पसंद बना हुआ है. वजह है- कम खर्च, शानदार वादियां और डिजिटल नोमैड्स की बड़ी कम्युनिटी.
गोवा: तटीय इलाकों में काम करने के शौकीनों के लिए गोवा टॉप पर है. यहां बेहतरीन वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर और को-वर्किंग स्पेस की सुविधा युवाओं को खींचती है.
उत्तराखंड (ऋषिकेश, मसूरी): यह जगहें वेलनेस और शांति के साथ छोटे वर्कैशन के लिए काफी पॉपुलर हो रही हैं.
कर्नाटक (कूर्ग, गोकर्ण): दक्षिण भारत के युवाओं के लिए प्रकृति के करीब रहकर काम करने के लिए ये बेस्ट चॉइस बन रहे हैं.

क्या चीजें करती हैं आकर्षित?

Gen Z किसी भी जगह को चुनने से पहले कुछ खास चीजों पर ध्यान देता है.

वाईफाई और कैफे: सबसे पहली प्राथमिकता तेज इंटरनेट और काम के अनुकूल कैफे हैं.
बजट फ्रेंडली: वे महंगे होटल्स के बजाय होमस्टे, हॉस्टल्स और बुटीक स्टे को प्राथमिकता देते हैं.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस: इंस्टाग्राम और रील्स पर ट्रेंड होने वाली 'ऑफबीट' जगहें बुकिंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं.

प्रोडक्टिविटी और शांति की तलाश

अब युवा ट्रेडिशनल होटल्स के बजाय ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहाँ शांति हो और वे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकें. वे ऐसी डील्स ढूंढते हैं जहां साप्ताहिक या मासिक डिस्काउंट मिल सके. उनके लिए यह सिर्फ छुट्टी नहीं, बल्कि काम और जिंदगी के बीच सही तालमेल (Work-Life Balance) बिठाने का एक जरिया है.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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