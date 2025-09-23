इतना सस्ता ऑफर कभी नहीं देखा! मात्र 59 हजार में परमानेंट वीजा दे रहा ये देश, अमेरिका के मुकाबले कई गुना कम है कीमत

Cheap Foreign Visa: क्या आप भी विदेश में बसने या फिर नौकरी करने का सपना देखते हैं? तो आपने अक्सर अमेरिका या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के वीजा और उनके खर्चों के बारे में जरूर सुना होगा. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जहां आप बहुत ही कम पैसों में हमेशा के लिए बसने का सपना पूरा कर सकते हैं? दरअसल इस देश का नाम इंडोनेशिया है, जो एक खास तरह का परमानेंट वीजा दे रहा है, जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे.

इंडोनेशिया का परमानेंट वीजा

लोगों को अमेरिका में H-1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क लाखों में होता है, जबकि इंडोनेशिया ने इसका एक बहुत सस्ता और अच्छा विकल्प दिया है. यहां आप केवल कुछ हजारों रुपयों में ही परमानेंट वीजा पा सकते हैं. यानी की अब आप लाखों रूपये खर्च करने की जगह कम पैसों में ही इस देश का परमानेंट वीजा ले सकते हैं. इंडोनेशिया का यह परमानेंट वीजा 'ITAP' यानी कार्टू इजिन टिंगगल टेटप कहलाता है. इस वीजा को लेने के बाद, आप कम अवधि वाले वीजा की तुलना में बहुत लंबे समय तक इंडोनेशिया में रह सकते हैं. वहीं यह परमिट आपको वहां किसी भी तरह का काम करने और यहां तक कि निवेश करने की भी छूट देता है, जिससे आपको वहां के आम नागरिकों की तरह ही अधिकार भी मिल जाते हैं.

नागरिकता का अधिकार नहीं

यह परमिट शुरू में पांच साल के लिए दिया जाता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बाद में हमेशा के लिए बढ़ाया जा सकता है. यानी कि आप एक तरह से वहां स्थायी रूप से बस सकते हैं. यह ध्यान रखना जरूरी है कि ITAP परमिट आपको सिर्फ स्थायी निवास का अधिकार देता है, वहां की नागरिकता का नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्वास्थ्य और बैंकिंग जैसी सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन पासपोर्ट बनवाना, वोट देना या सरकारी नौकरी करना जैसे अधिकार केवल वहां के नागरिकों को ही होते हैं।

59 हजार में वीजा

कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जो लोग कम खर्च में विदेश में नौकरी या नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए इंडोनेशिया एक बेहतरीन और किफायती विकल्प हो सकता है. यहां आपको परमानेंट वीजा के लिए महज 59 हजार रुपये देने होंगे. हालांकि पहले आपको इसे 5 साल के लिए बनवाना होगा. उसके बाद आप इसे हमेशा के लिए भी रिन्यू करवा सकते हैं.