गोवा में इन महीनों में होटल रेट्स हो जाते हैं आधे! कम बजट में कर सकते हैं एक्सप्लोर
गोवा में इन महीनों में होटल रेट्स हो जाते हैं आधे! कम बजट में कर सकते हैं एक्सप्लोर

Goa off season: गोवा घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और यहां पर हर साल लाखों सैलानी आते हैं. यहां पर एक समय ऐसा आता है जब रुकने की जगहों के किराए आमतौर पर 50 से 70 % प्रतिशत तक कम हो जाते हैं. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 13, 2025, 10:45 AM IST
गोवा में इन महीनों में होटल रेट्स हो जाते हैं आधे! कम बजट में कर सकते हैं एक्सप्लोर

जब भी हम गोवा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले समुद्र और beach ही ध्यान में आते हैं, यहां की नाइटलाइफ हमेशा दिमाग में छपी रहती हैं. भारत के हर इंसान के ट्रैवल बकेट लिस्ट में गोवा जरूर होता है. यहां हर साल लाखों टूरिस्ट देश-दुनिया से घूमने के लिए आते रहते हैं. अगर आप अपनी स्ट्रेसफुल जिंदगी से परेशान हैं तो आपको और सुकून की तलाश में हैं तो आपको गोवा जरूर जाना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे समय में जाएं जब भीड़-भाड़ कम हो और आपका बजट भी कम लगे तो आज हम आपको ऐसे ही समय के बारे में बताने वाले हैं. इस वक्त आपको गोवा की खूबसूरती अलग ही देखने को मिलेगी और होटल के रेट्स भी बहुत कम हो जाएंगे और आप अच्छे से इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं.

ऑफ सीजन कब होता है?
गोवा घूमने जाने वालो को बता दें कि यहां का ऑफ सीजन मई से सितंबर तक होता है. वहीं जुलाई और अगस्त में बारिश का मौसम भी काफी अधिक होता है इसी वजह से यहां पर सैलानियों की संख्या भी बहुत कम हो जाती है. बारिश के मौसम में यहां की खूबसूरती बढ़ जाती है और यहां पर इस वक्त वाटर स्पोर्ट या समंदर में तैरना जैसी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं. आपको बता दें कि गोवा का मौसम बारिश के दिनों में बहुत अच्छा हो जाता है और चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती है. नेचर लवर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत की तरह हो जाती है. 

क्यों हो जाता है सस्ता 
मई से सितंबर तक गोवा का ऑफ सीजन माना जाता है क्योंकि गर्मी और फिर मानसून आ जाता है, इस मौसम में समंदर में की जाने वाली सभी एक्टिविटी को बंद कर दिया जाता है और आप समंदर में भी डुबकी नहीं लगा सकते हैं. ऐसे में इस मौसम में यहां पर टूरिस्ट बहुत ही कम आते हैं और यही कारण होता है कि यहां पर होटल्स काफी सस्ते हो जाते हैं और कई सारे सस्ते पैकेज और डिस्काउंट मिलते रहते हैं और लोगों के ना आने की वजह से काफी रूम्स भी खाली पड़े रहते हैं. ऑफ सीजन में आप गोवा को कम बजट में आसानी  से एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहां पर खूब टेस्टी लोकल फूड और मानसून की हरियाली को एंजॉय कर सकते हैं. ये सब आपकी ट्रिप को बहुत ही यादगार बना देंगे. 

;