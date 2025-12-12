घूमने में स्मार्ट हैं Gen Z! न तो लंबी प्लानिंग, न रुकने-खाने की टेंशन... 24 घंटे में ही कर लेते हैं ट्रिप की बुकिंग

Google Travel Report India: गूगल की रिपोर्ट ‘Travel Rewired: Decoding The Indian Traveller’ बताती है कि अब भारत में चार तरह के ट्रैवलर उभर रहे हैं. ये चार आर्किटाइप बताते हैं कि लोग अब यात्रा को अपनी पहचान और लाइफस्टाइल का हिस्सा बना चुके हैं. चाहे यादें जुटाने का जुनून हो, लग्जरी का शौक, पहली यात्रा का उत्साह या आध्यात्मिक खोज, हर ट्रैवलर का एक अलग तरीका सामने आया है.

क्या है मेमोरी मेकर्स?

यह समूह उन लोगों का है जो खास पलों को जीने के लिए यात्रा करते हैं. ये लोग अपने पसंदीदा सिंगर्स के कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, फेस्टिवल्स या किसी अनोखे अनुभव के लिए दूर-दूर तक सफर करते हैं. जेन जी इस ग्रुप में सबसे आगे है और इसका मंत्र है... “मैं वहां था” वाला फील. ये लोग लगभग एक हफ्ते तक अपनी ट्रिप प्लान करते हैं, 11 दिन से ज्यादा की यात्राएं करते हैं और 64% विदेश यात्रा को प्राथमिकता देते हैं.

क्या है ग्लोबट्रेटर्स?

यह समूह मिलेनियल्स और मेट्रो सिटीज के उन यात्रियों का है जो सफर को एक लग्जरी अनुभव मानते हैं. ये अपने खर्च पर यात्रा करते हैं, प्रीमियम लाउंज, बेस्ट रूम व्यू और बिजनेस-क्लास जैसी सुविधाएं पसंद करते हैं. ये लोग यात्रा से पहले लंबा रिसर्च करते हैं और 63% सोशल मीडिया क्रिएटर्स से प्रेरणा लेते हैं. उनकी ट्रिप्स लंबे इंटरनेशनल हॉलिडेज होती हैं जिनका हर हिस्सा आराम और अनुभव से भरा होता है.

क्या है नोवाइस ट्रैवलर्स?

ये नए और बजट-फ्रेंडली यात्री हैं जिनमें ज्यादातर जेन जी फीमेल्स शामिल हैं. ये लोग 24 घंटों के भीतर बुकिंग कर लेते हैं और डिस्काउंट पैकेज पसंद करते हैं. इनकी यात्रा छोटी होती है, 4–5 रातों की, और ये ज्यादातर दोस्तों के साथ निकलते हैं. इनके लिए सफर बस शुरुआत है और हर जगह नया सीखने का मौका.

क्या रिलीजियस पिलिग्रिम्स?

भारत में आध्यात्मिक यात्रा तेजी से लोकप्रिय हो रही है. वाराणसी, हरिद्वार, वृंदावन जैसे शहर सभी उम्र के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, विशेषकर 30 साल से ऊपर के यात्रियों को. ये यात्री परिवार और दोस्तों के साथ चलते हैं और बजट-फ्रेंडली विकल्प चुनते हैं. इनकी यात्राएं 4–6 रातों से लेकर 11 दिन या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, जहां विरासत और संस्कृति का अनुभव सबसे अहम होता है.

इन सभी ट्रैवल आर्किटाइप्स को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया. यूट्यूब और कंटेंट क्रिएटर्स ट्रैवल इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा सोर्स बन चुके हैं. गूगल इंडिया के ट्रैवल हेड शौरब कापड़िया बताते हैं कि आज यात्रा आत्म-अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी है और एआई, सर्च और यूट्यूब मिलकर ट्रैवल प्लानिंग को आसान बना रहे हैं. चाहे बजट हो, डेस्टिनेशन हो या ट्रैवलर टाइप, असल मायने उस एहसास के हैं जो यात्रा हमें देती है.