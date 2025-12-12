Advertisement
trendingNow13038225
Hindi Newsट्रैवलघूमने में स्मार्ट हैं Gen Z! न तो लंबी प्लानिंग, न रुकने-खाने की टेंशन... 24 घंटे में ही कर लेते हैं ट्रिप की बुकिंग

घूमने में स्मार्ट हैं Gen Z! न तो लंबी प्लानिंग, न रुकने-खाने की टेंशन... 24 घंटे में ही कर लेते हैं ट्रिप की बुकिंग

Gen Z Travel Trends: गूगल की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारतीय यात्रियों के चार नए ट्रैवल आर्किटाइप उभरकर सामने आए हैं. जानिए ‘मेमोरी मेकर्स’, ‘ग्लोबट्रेटर्स’, ‘नोवाइस ट्रैवलर्स’ और ‘रिलीजियस पिलिग्रिम्स’ कौन हैं और वे कैसे यात्रा प्लान करते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 12, 2025, 12:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घूमने में स्मार्ट हैं Gen Z! न तो लंबी प्लानिंग, न रुकने-खाने की टेंशन... 24 घंटे में ही कर लेते हैं ट्रिप की बुकिंग

Google Travel Report India: गूगल की रिपोर्ट ‘Travel Rewired: Decoding The Indian Traveller’ बताती है कि अब भारत में चार तरह के ट्रैवलर उभर रहे हैं. ये चार आर्किटाइप बताते हैं कि लोग अब यात्रा को अपनी पहचान और लाइफस्टाइल का हिस्सा बना चुके हैं. चाहे यादें जुटाने का जुनून हो, लग्जरी का शौक, पहली यात्रा का उत्साह या आध्यात्मिक खोज, हर ट्रैवलर का एक अलग तरीका सामने आया है.

क्या है मेमोरी मेकर्स?

यह समूह उन लोगों का है जो खास पलों को जीने के लिए यात्रा करते हैं. ये लोग अपने पसंदीदा सिंगर्स के कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, फेस्टिवल्स या किसी अनोखे अनुभव के लिए दूर-दूर तक सफर करते हैं. जेन जी इस ग्रुप में सबसे आगे है और इसका मंत्र है... “मैं वहां था” वाला फील. ये लोग लगभग एक हफ्ते तक अपनी ट्रिप प्लान करते हैं, 11 दिन से ज्यादा की यात्राएं करते हैं और 64% विदेश यात्रा को प्राथमिकता देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड निकला 3 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर! मालिक को पता चला तो उड़ गई नींद

क्या है ग्लोबट्रेटर्स?

यह समूह मिलेनियल्स और मेट्रो सिटीज के उन यात्रियों का है जो सफर को एक लग्जरी अनुभव मानते हैं. ये अपने खर्च पर यात्रा करते हैं, प्रीमियम लाउंज, बेस्ट रूम व्यू और बिजनेस-क्लास जैसी सुविधाएं पसंद करते हैं. ये लोग यात्रा से पहले लंबा रिसर्च करते हैं और 63% सोशल मीडिया क्रिएटर्स से प्रेरणा लेते हैं. उनकी ट्रिप्स लंबे इंटरनेशनल हॉलिडेज होती हैं जिनका हर हिस्सा आराम और अनुभव से भरा होता है.

क्या है नोवाइस ट्रैवलर्स?

ये नए और बजट-फ्रेंडली यात्री हैं जिनमें ज्यादातर जेन जी फीमेल्स शामिल हैं. ये लोग 24 घंटों के भीतर बुकिंग कर लेते हैं और डिस्काउंट पैकेज पसंद करते हैं. इनकी यात्रा छोटी होती है, 4–5 रातों की, और ये ज्यादातर दोस्तों के साथ निकलते हैं. इनके लिए सफर बस शुरुआत है और हर जगह नया सीखने का मौका.

यह भी पढ़ें: घर पर रंगरेलिया मना रहा था पति, बीवी लौटी घर तो गर्लफ्रेंड को लटका दिया 10वीं मंजिल पर! फिर जो हुआ...

क्या रिलीजियस पिलिग्रिम्स?

भारत में आध्यात्मिक यात्रा तेजी से लोकप्रिय हो रही है. वाराणसी, हरिद्वार, वृंदावन जैसे शहर सभी उम्र के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, विशेषकर 30 साल से ऊपर के यात्रियों को. ये यात्री परिवार और दोस्तों के साथ चलते हैं और बजट-फ्रेंडली विकल्प चुनते हैं. इनकी यात्राएं 4–6 रातों से लेकर 11 दिन या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, जहां विरासत और संस्कृति का अनुभव सबसे अहम होता है.

इन सभी ट्रैवल आर्किटाइप्स को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया. यूट्यूब और कंटेंट क्रिएटर्स ट्रैवल इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा सोर्स बन चुके हैं. गूगल इंडिया के ट्रैवल हेड शौरब कापड़िया बताते हैं कि आज यात्रा आत्म-अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी है और एआई, सर्च और यूट्यूब मिलकर ट्रैवल प्लानिंग को आसान बना रहे हैं. चाहे बजट हो, डेस्टिनेशन हो या ट्रैवलर टाइप, असल मायने उस एहसास के हैं जो यात्रा हमें देती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

googletravelIndian Travellers in 2025

Trending news

गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
goa nightclub
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?
Shivraj Patil
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?
घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, 9 की दर्दनाक मौत!
Andhra Pradesh
घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, 9 की दर्दनाक मौत!
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
shivraj patil congress
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
PM Modi dinner
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत