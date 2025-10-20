नहीं जा सकते हैं गोवर्धन पूजा पर मथुरा तो इस दिन कुछ ऐसा बनाएं प्लान, 10 फीट ऊंचा पर्वत भी है यहां

Govardhan Puja: श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर (ISKCON द्वारका) में 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन होगा. यह वही पर्व है जब भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के क्रोध से वृंदावनवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था. दिल्ली में इस दिव्य घटना की याद में हर साल लाखों भक्त इस दिन को श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ मनाते हैं.

क्यों खास है ISKCON द्वारका की अन्नकूट झांकी?

पूरे कार्यक्रम का आकर्षण होगा ‘अन्नकूट पर्वत’ 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा पर्वत, जो रंग-बिरंगे चावल, मिठाइयों, हलवे और फलों से सजाया जाएगा. इस झांकी में राधाकुंड, श्यामकुंड, गायें, मोर, वृक्ष और झरनों के सुंदर दृश्य बनाए जाएंगे, जो वृंदावन की पवित्र छवि को सजीव कर देंगे.

कौन-सी पूजा से शुरू होगी भक्ति की सुबह?

दिन की शुरुआत होगी गौमाता और उसके बछड़े की पूजा से जो गोवर्धन पूजा का मूल भाव है. ‘गोवर्धन’ शब्द का अर्थ ही होता है जो गायों का पोषण करे. इस परंपरा को दुनियाभर के ISKCON मंदिरों में चाहे वह वृंदावन हो, लंदन, न्यूयॉर्क या मायापुर समान श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.

इस बार ISKCON द्वारका ने परंपरा में आधुनिकता का तड़का लगाया है. मंदिर में एक खास सेल्फी प्वाइंट बनाया गया है, जहां भक्त भगवान कृष्ण की तरह गोवर्धन पर्वत उठाने का पोज देकर फोटो खिंचवा सकेंगे. यह प्रतीकात्मक रूप से करुणा और साहस की उस कथा को दोहराएगा. मंदिर के उपाध्यक्ष गौर प्रभु ने कहा, “गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि सच्ची पूजा विनम्रता, सेवा और कृतज्ञता में है. भगवान कृष्ण ने यह दिखाया कि शक्ति नहीं, बल्कि कृपा ही जीवन की सच्ची ताकत है.”

दिनभर की भक्ति और कीर्तन के बाद शाम को ‘महाभिषेक’, नृत्य प्रस्तुति और अन्नकूट प्रसाद वितरण होगा. कार्यक्रम का समापन होगा दीपदान समारोह से, जब हजारों दीपक मंदिर प्रांगण को आलोकित करेंगे जैसे अंधकार पर प्रकाश और अहंकार पर आस्था की जीत.