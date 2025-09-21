भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी; अब बिना वीज़ा के इन 58 देशों में मिल रही है 'फ्री एंट्री', देखें पूरी लिस्ट
भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी; अब बिना वीज़ा के इन 58 देशों में मिल रही है 'फ्री एंट्री', देखें पूरी लिस्ट

Indian Travel Without Visa in 58 Countries: भारतीय पासपोर्ट धारक अब 58 देशों में बिना वीज़ा या आसान वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं. इसमें पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका और थाईलैंड, मालदीव, फिजी जैसे लोकप्रिय स्थल शामिल हैं. यात्रा से पहले ETA, पासपोर्ट वैधता और अधिकतम रुकने की अवधि जरूर चेक करें.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:08 AM IST
भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी; अब बिना वीज़ा के इन 58 देशों में मिल रही है 'फ्री एंट्री', देखें पूरी लिस्ट

अगर आप भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं, तो अब आपकी अंतरराष्ट्रीय यात्रा और आसान होने वाली है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारतीय नागरिक अब 58 देशों में बिना वीज़ा या आसान वीज़ा ऑन अराइवल के घूम सकते हैं. इसमें दक्षिण-एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन और ओशिनिया के कई खूबसूरत और लोकप्रिय देश शामिल हैं. थाईलैंड, मलेशिया या मालदीव जैसी जगहों के अलावा अब आप मेडागास्कर, फिजी, जिम्बाब्वे जैसे अनोखे देशों का भी अनुभव ले सकते हैं.

लोकप्रिय देशों में भारतीयों की आसान पहुंच

कुछ मशहूर पर्यटन स्थल जैसे इंडोनेशिया, मॉरीशस, केन्या, मालदीव और थाईलैंड भारतीयों के लिए बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के खुले हैं. दक्षिण-पूर्व एशिया में थाईलैंड और इंडोनेशिया अपनी रंग-बिरंगी संस्कृति और समुद्री नजारों के लिए पसंदीदा हैं. अफ्रीका में केन्या और जिम्बाब्वे वाइल्डलाइफ सफारी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं. ओशिनिया के फिजी और पलाउ द्वीप साफ-सुथरे समुद्र तट और समुद्री जीवन के लिए मशहूर हैं.

पास के देशों की आसान यात्रा

भारत के पड़ोसी देश नेपाल और भूटान भारतीय नागरिकों के लिए बेहद आसान हैं. नेपाल का खुला बॉर्डर है, जहां वीज़ा या विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती. भूटान में केवल एक साधारण एंट्री परमिट लेना होता है. श्रीलंका भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल देती है. ये आसान प्रक्रिया यात्रियों को बिना किसी परेशानी के पड़ोसी देशों में घुमने का मौका देती है.

पूरी दुनिया में फैले देश और द्वीप

ये 58 देश अलग-अलग महाद्वीपों और द्वीप क्षेत्रों में फैले हैं. अफ्रीका में अंगोला, बुरुंडी, केन्या, मोज़ाम्बिक, नामीबिया, इथियोपिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, सेशेल्स, मॉरीशस, मेडागास्कर, सेनेगल, सिएरा लियोन, गिनी-बिसाऊ, जिबूती, केप वर्डे शामिल हैं. एशिया में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया, ईरान, कजाखस्तान, कंबोडिया, लाओस, मकाओ, कतर, जॉर्डन, मंगोलिया, तिमोर-लेस्ते शामिल हैं. कैरेबियन और ओशिनिया के छोटे-छोटे द्वीप भी भारतीयों के लिए खुले हैं.

यात्रा से पहले ध्यान रखें

भारतीय नागरिकों को कुछ जरुरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. कुछ देशों में ई-ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) लेना पड़ सकता है या वहां पहुंचकर वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है. पासपोर्ट की वैधता आपके लौटने की तारीख से कम से कम 6 महीने होनी चाहिए. साथ ही, बिना वीज़ा रुकने की अधिकतम अवधि जानना जरूरी है, क्योंकि तय समय से ज्यादा रुकने पर समस्याएं हो सकती हैं. इस जानकारी के साथ आप आराम से विदेश यात्रा का आनंद ले सकते हैं.

