घूमने के शौकीनों के लिए बड़ी खबर! दुनिया का वो बेस्ट डेस्टिनेशन जिसने जीत लिया सबका दिल

घूमने के शौकीनों के लिए बड़ी खबर! दुनिया का वो 'बेस्ट डेस्टिनेशन' जिसने जीत लिया सबका दिल

Best Destination Marketing Campaign: ओटीएम 2026 में सरावाक टूरिज्म बोर्ड को ‘बेस्ट डेस्टिनेशन मार्केटिंग कैंपेन’ अवॉर्ड मिला, जिससे भारत में सरावाक को एक प्रमुख नेचर और कल्चर डेस्टिनेशन के रूप में बड़ी पहचान मिली.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:24 PM IST
घूमने के शौकीनों के लिए बड़ी खबर! दुनिया का वो 'बेस्ट डेस्टिनेशन' जिसने जीत लिया सबका दिल

World Best Destination: जब कोई जगह सिर्फ घूमने की नहीं, बल्कि खुद को दोबारा महसूस करने की वजह बन जाए, तो वही असली यात्रा होती है. आज का भारतीय ट्रैवलर अब केवल होटल और फोटोस्पॉट नहीं ढूंढ रहा, वह ऐसे अनुभव चाहता है जहां हर सुबह प्रकृति की खुशबू से शुरू हो, हर शाम संस्कृति की धड़कन से भरी हो और हर रास्ता किसी नई कहानी की ओर ले जाए. घने जंगल, शांत समुद्र, रंगीन लोक-संगीत, स्थानीय लोगों की जिंदगी और मिट्टी से जुड़ी परंपराएं. यही अब नई पीढ़ी के यात्रियों को खींच रही हैं. आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट 2026 के मेगा ट्रैवल इवेंट में दुनिया भर के टूरिज्म बोर्ड और ट्रैवल कंपनियों ने हिस्सा लिया. यहीं पर सरावाक टूरिज्म बोर्ड ने लगातार दूसरी बार अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई और भारतीय ट्रैवल इंडस्ट्री के सामने अपनी पहचान और भी पुख्ता की.

सरावाक को कौन सा अवॉर्ड मिला?

इस इवेंट में सरावाक टूरिज्म बोर्ड को ‘बेस्ट डेस्टिनेशनल मार्केटिंग कैंपेन’ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. यह अवॉर्ड सरावाक की उस रणनीति को मान्यता देता है, जिसके तहत उसे बोर्नियो का एक प्रमुख नेचर और कल्चर गेटवे के रूप में पेश किया जा रहा है. इस सम्मान से सरावाक की ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री में साख और भी मजबूत हुई.

भारत के लिए यह क्यों अहम है?

सरावाक के लिए भारत जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते ट्रैवल मार्केट में गहरी पैठ बनाने का बेहतरीन मौका बना. इस दौरान सरावाक के स्टॉल पर कई ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और मीडिया प्रतिनिधि पहुंचे. तीन दिनों के भीतर बड़ी संख्या में बिजनेस मीटिंग्स हुईं और कई सफल सेल्स लीड्स भी जनरेट हुईं, जिससे भविष्य में भारत से पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

सरावाक ने क्या-क्या दिखाया?

प्रदर्शनी के दौरान सरावाक ने अपनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इको-एडवेंचर टूरिज्म और आदिवासी समुदायों के साथ सांस्कृतिक अनुभवों को प्रमुखता से पेश किया. भारतीय पर्यटकों की बदलती पसंद को देखते हुए नेचर, संस्कृति और एडवेंचर का यह कॉम्बिनेशन खासा आकर्षक साबित हुआ. नवंबर 2025 तक भारत से सरावाक आने वाले पर्यटकों की संख्या में 7.83 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई थी.

सरावाक टूरिज्म बोर्ड की सीईओ डॉ. शारजेदा दातू सेलाह अस्कोर ने कहा कि ओटीएम 2026 में भारतीय यात्रियों का उत्साह यह दिखाता है कि वे अब गहरे सांस्कृतिक अनुभवों की तलाश कर रहे हैं. उनके मुताबिक सरावाक की असली ताकत उसकी विरासत और रेनफॉरेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल जैसे आयोजनों में है, जो दुनिया को उसकी सांस्कृतिक आत्मा से रूबरू कराते हैं.

भविष्य की क्या है रणनीति?

ओटीएम 2026 ने सरावाक टूरिज़्म बोर्ड को भारत में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने का मंच दिया. ट्रैवल ट्रेड और मीडिया से सीधे जुड़कर सरावाक ने खुद को एक कल्चर और नेचर आधारित डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूती से स्थापित किया है. आने वाले समय में यह रणनीति भारतीय यात्रियों को बोर्नियो की ओर आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है.

