जिम और डाइट प्लान सब फेल! आखिर क्यों 30 साल की रिसर्च के बाद इस योग विशेषज्ञ ने कहा - असली इलाज तो वेदों में छिपा है'

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फिट रहने के लिए तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं जिम, डाइट प्लान और नई-नई हेल्थ ट्रेंड्स. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली समाधान हमारे अपने पुराने ज्ञान में छिपा हो सकता है? यही बात समझाने की कोशिश करती है Anita Dua की किताब The Power of Ayurveda & Yoga. यह किताब बताती है कि कैसे आयुर्वेद और योग सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने का तरीका हैं. खास बात यह है कि इसे आसान भाषा में समझाया गया है, ताकि हर कोई इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सके और प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रह सके.

क्या है आयुर्वेद का असली मतलब?

आयुर्वेद को वेदों से जुड़ी एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति माना जाता है, जिसे लंबी उम्र और संतुलित जीवन का विज्ञान कहा गया है. इस किताब में बताया गया है कि बीमारी तब होती है जब इंसान प्रकृति के नियमों से दूर चला जाता है. अनियमित नींद, गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल शरीर का संतुलन बिगाड़ देते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, इंसान की प्राकृतिक स्थिति स्वस्थ और खुश रहना है. जब हम अपने शरीर और मन के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, तब बीमारियां जन्म लेती हैं. इसलिए संतुलित जीवनशैली अपनाना ही असली इलाज है.

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ट्रैवल और लाइफस्टाइल से क्या है कनेक्शन?

किताब The Power of Ayurveda & Yoga यह भी समझाती है कि आज के ट्रैवल और मॉडर्न लाइफस्टाइल का असर हमारे शरीर पर कैसे पड़ता है. बार-बार यात्रा करना, टाइम ज़ोन बदलना और अनियमित दिनचर्या शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकती है. ऐसे में आयुर्वेद और योग शरीर को दोबारा संतुलित करने में मदद करते हैं. किताब में तीन दोष वात, पित्त और कफ के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो हर इंसान के शरीर की प्रकृति तय करते हैं. जब ये संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन असंतुलन होने पर बीमारियां बढ़ती हैं.

कैसे मिलता है संतुलन का रास्ता?

किताब में बताया गया है कि शरीर का संतुलन वापस पाने के लिए आयुर्वेद और योग दोनों जरूरी हैं. पंचकर्म, तेल मालिश और हर्बल दवाओं जैसे उपायों के साथ योगासन और प्राणायाम को भी अहम बताया गया है. इन सभी तरीकों को आसान स्टेप्स में समझाया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर सके. योग गुरु वीर सिंह और लेखिका ने खुद इन तकनीकों को समझाकर दिखाया है. इससे पाठकों को यह समझने में मदद मिलती है कि सही तरीके से अभ्यास करने पर ये उपाय कितने असरदार हो सकते हैं.

क्यों खास है ये किताब?

Anita एक अनुभवी योग विशेषज्ञ और लेखिका हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने प्रसिद्ध योगाचार्य B.K.S. Iyengar से प्रशिक्षण लिया है और उनकी योग शैली सटीकता और थेरेपी पर आधारित है. उन्होंने ‘Illuminating Indian Classical Dances Through Yoga’ जैसी किताब भी लिखी है. इसके अलावा वे वर्कशॉप, सोशल वर्क और हेल्थ अवेयरनेस में भी सक्रिय हैं. उनकी यह किताब लोगों को सिखाती है कि कैसे छोटे-छोटे बदलाव करके हम अपनी जिंदगी को ज्यादा संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं.