हैलोवीन पर अगर हिम्मत है तो जाएं इन 5 भूतिया जगहों पर, जहां रात में कदम रखना है मना!

Halloween 2025: अगर आप डर और रहस्य से भरी जगहें घूमना चाहते हैं, तो भारत की ये 5 भूतिया जगहें आपकी हिम्मत की असली परीक्षा लेंगी. दिल्ली का मलचा महल, शनिवारवाड़ा किला, डाउ हिल और कई ऐसे ठिकाने जहां रात के बाद जाने की मनाही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 31, 2025, 09:14 AM IST
Haunted Places in India: अगर आप उन ट्रैवलर्स में से हैं जिन्हें डरावनी कहानियाँ सुनकर मज़ा आता है, तो भारत की ये जगहें आपके लिए ही हैं. राजसी साज़िशों, अधूरी प्रेम कहानियों और रहस्यमयी आत्माओं से जुड़ी ये लोकेशन आपको इतिहास और हॉरर दोनों का अनुभव देती हैं. इनमें से कई जगहों पर तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी रात में प्रवेश पर रोक लगाई है.

मलचा महल

दिल्ली के रिज फॉरेस्ट में छिपा मलचा महल एक समय अवध के नवाब के वंशजों का निवास था. कहा जाता है कि अंतिम निवासी यहां अकेलेपन में रहकर रहस्यमयी मौत का शिकार हुए. आज भी आसपास के लोग अंधेरे में झिलमिलाती रोशनी और चीखें सुनने का दावा करते हैं. यह जगह पब्लिक के लिए बंद है, लेकिन ट्रेल से गुजरना ही दिल की धड़कनें बढ़ा देता है.

जमाली-कमाली मस्जिद

मेहरौली के पुरातात्विक पार्क में स्थित यह 16वीं सदी की मस्जिद अपनी खूबसूरती जितनी ही डरावनी भी है. कहा जाता है कि यहां जिन्न रहते हैं. लोगों ने ठंडी हवाओं, फुसफुसाहटों और अदृश्य थप्पड़ों का अनुभव बताया है. आस-पास काम करने वाले लोग सूरज ढलने से पहले ही लौट जाते हैं.

शनिवारवाड़ा किला

1732 में बना यह किला मराठा इतिहास की याद दिलाता है, पर रात में यह एक त्रासदी की कहानी बन जाता है. यहां बाल राजकुमार नारायणराव की हत्या हुई थी और कहा जाता है कि पूर्णिमा की रातों में उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं. शाम के समय यहां खड़ा होना भी हड्डियों में सिहरन भर देता है.

डाउ हिल

दार्जिलिंग के पास स्थित कुरसेओंग का डाउ हिल दिन में जितना सुंदर दिखता है, रात में उतना ही रहस्यमय बन जाता है. विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल के गलियारों में कदमों की आवाज़ और जंगल के रास्ते पर सिरकटे बच्चे की परछाईं की कहानियाँ यहां आम हैं.

भूली भातियारी का महल

दिल्ली की रिज एरिया में बना यह 14वीं सदी का हंटिंग लॉज आज खंडहर बन चुका है. कहा जाता है कि यहां एक रानी अपने राजा का इंतज़ार करते हुए मरी और उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है. सूरज ढलते ही यह जगह ऐसी खामोशी में डूब जाती है जैसे वक्त खुद थम गया हो.

क्या आप तैयार हैं भारत की डरावनी ट्रैवल ट्रेल के लिए?

चाहे आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, ये जगहें बताती हैं कि इतिहास कभी शांत नहीं रहता. इस हैलोवीन पर अगर आप कद्दू की लाइट्स की जगह रहस्यमयी गलियों में घूमना चाहते हैं, तो भारत की ये भूतिया जगहें आपकी अगली एडवेंचर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

