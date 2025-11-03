हवा में लटके होटल तक पहुंचने के लिए रिस्क में डालनी पड़ती है जान! 1 दिन में उड़ जाएगी महीनेभर की सैलरी

Trending Photos
Luxury Adventure Stay: पेरू की सैकर्ड वैली में बसा स्काईलॉज एडवेंचर शूट्स दुनिया का सबसे अनोखा होटल है. यहां पहुंचने के लिए न कोई कार है, न लिफ्ट. बल्कि आपको 400 मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़ना पड़ता है और वहीं लटके पारदर्शी पॉड्स में आपको रुकना होता है. ये पॉड्स किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं, जहां से आप एंडीज की पहाड़ियों का 360 डिग्री नजारा देख सकते हैं.
होटल तक पहुंचने का रास्ता खुद में एडवेंचर क्यों है?
यहां पहुंचना ही अनुभव का सबसे बड़ा हिस्सा है. मेहमानों को विया फेरेता नामक रास्ते से स्टील के रॉड्स और केबल्स की मदद से चट्टान पर चढ़ना पड़ता है. अगर आप उड़ान भरना चाहते हैं तो जिपलाइन के जरिए सीधे अपने पॉड तक पहुंच सकते हैं. दोनों ही रास्ते में रोमांच, डर और उत्साह का जबरदस्त मिश्रण मिलता है.
ऊपर पहुंचकर क्या मिलता है इस रोमांच का इनाम?
ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आपका स्वागत होता है एक गौरमेट कैंडललाइट डिनर से वो भी हवा में झूलते ग्लास पॉड में. नीचे फैली सैकर्ड वैली की रोशनी और ऊपर एंडीज के तारे इस डिनर को किसी फिल्मी सीन जैसा बना देते हैं. रात को पॉड पारदर्शी वेधशाला बन जाता है, जहां से आप तारों को मानो हाथ से छू सकते हैं.
क्या कीमत चुकानी पड़ती है इस अनोखे अनुभव के लिए?
यह होटल नेचरवाइव कंपनी द्वारा संचालित है और इसमें सिर्फ तीन पॉड्स हैं हर एक में 2 से 3 लोग ठहर सकते हैं. इस पैकेज में होटल ट्रांसफर, स्नैक्स, डिनर, वाइन, ब्रेकफास्ट और गाइड सब कुछ शामिल है. चाहें तो आप एक फोटोग्राफर भी बुक कर सकते हैं ताकि इस एडवेंचर को हमेशा के लिए कैद किया जा सके.
विया फेरेता + जिपलाइन + एक रात: 42,701 रुपये
जिपलाइन + एक रात: 40,350 रुपये
विया फेरेता + एक रात: 40,350 रुपये
कब जाना चाहिए और क्या साथ ले जाना जरूरी है?
यहां घूमने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक का सूखा मौसम है, जब आसमान साफ और दृश्य बेहद खूबसूरत होते हैं. बुकिंग पहले से करनी पड़ती है क्योंकि पॉड्स सिर्फ तीन हैं. और हां साथ रखें – हिम्मत, कैमरा और शायद एक जोड़ी एक्स्ट्रा मोजे. स्काईलॉज सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि एक कहानी है वो जो आप जिंदगीभर याद रखेंगे और जब सुनाएंगे तो सब यही पूछेंगे, “क्या सच में हवा में लटका था वो कमरा?”