इतिहास में पहली बार! US पासपोर्ट हुआ टॉप 10 से बाहर; जानें Henley Passport Index 2025 में किसका है दबदबा

Henley Passport Index 2025: हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर 193 देशों में वीजा-फ्री एंट्री के साथ सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना. 20 साल में पहली बार अमेरिका टॉप-10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर पहुंचा. एशियाई देशों ने टॉप-10 पर कब्जा जमाया.

|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:56 PM IST
पासपोर्ट की ताकत को हमेशा इस बात से आंका जाता है कि किसी देश के नागरिक बिना वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं. हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की नई रैंकिंग आई है, जिसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है. 20 साल के इतिहास में पहली बार अमेरिका टॉप 10 से बाहर हो गया है. अमेरिका अब 12वें स्थान पर है और उसे 180 देशों में वीजा-फ्री एंट्री मिलती है. वहीं, सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है, जिससे 193 देशों में बिना वीजा यात्रा की जा सकती है. इस बार एशियाई देशों ने टॉप 10 में दबदबा बना लिया है.

 

अपडेट जारी....

Henley Passport Index 2025

