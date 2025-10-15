इतिहास में पहली बार! US पासपोर्ट हुआ टॉप 10 से बाहर; जानें Henley Passport Index 2025 में किसका है दबदबा

Henley Passport Index 2025: हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर 193 देशों में वीजा-फ्री एंट्री के साथ सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना. 20 साल में पहली बार अमेरिका टॉप-10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर पहुंचा. एशियाई देशों ने टॉप-10 पर कब्जा जमाया.
पासपोर्ट की ताकत को हमेशा इस बात से आंका जाता है कि किसी देश के नागरिक बिना वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं. हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की नई रैंकिंग आई है, जिसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है. 20 साल के इतिहास में पहली बार अमेरिका टॉप 10 से बाहर हो गया है. अमेरिका अब 12वें स्थान पर है और उसे 180 देशों में वीजा-फ्री एंट्री मिलती है. वहीं, सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है, जिससे 193 देशों में बिना वीजा यात्रा की जा सकती है. इस बार एशियाई देशों ने टॉप 10 में दबदबा बना लिया है.
