गुलमर्ग को भूल जाओ! दूध जैसी नदी और LoC के पास 'छिपा स्वर्ग'.... ये हैं कश्मीर के 5 सीक्रेट गांव, जहां बसी है असली जन्नत!

Beautiful villages In Jammu And Kashmir: जम्मू और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर टूरिस्ट्स सिर्फ श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे मशहूर शहरों तक ही जाते हैं. कश्मीर की असली और अनूठी सुंदरता तो वहां के छोटे, शांत और भीड़ से दूर पहाड़ों और घाटियों में बसे गांवों में छिपी है. इन गांवों की हरियाली, साफ नदियां और शांत माहौल ऐसा है कि एक बार यहां जाने के बाद आप कश्मीर की मशहूर जगहों को भूल जाएंगे. ये गांव एडवेंचर पसंद करने वाले और शांति की तलाश करने वाले दोनों तरह के टूरिस्ट्स के लिए जन्नत से कम नहीं हैं. आइए जानते हैं जम्मू-कश्मीर के कुछ ऐसे ही 5 गांव के बारे में...

दूदपथरी (Doodhpathri)

दूदपथरी का मतलब है 'दूध की घाटी'. यह श्रीनगर से करीब 42 किलोमीटर दूर बडगाम जिले में स्थित है. यह जगह हरी-भरी घास के मैदानों (Meadows) और देवदार के घने जंगलों से घिरी हुई है. यहां की दूधगंगा नदी का पानी इतना साफ है कि यह दूर से दूध जैसा सफेद दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम 'दूधपथरी' पड़ा. यह जगह शांति और सुकून पसंद करने वालों के लिए एकदम सही है. यहां ट्रैकिंग और घुड़सवारी (Horse Riding) का मजा लिया जा सकता है.

गुरेज घाटी (Gurez Valley)

गुरेज घाटी जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में, नियंत्रण रेखा (LoC) के पास स्थित एक छिपा हुआ स्वर्ग है. यह श्रीनगर से करीब 123 किलोमीटर दूर है. यह घाटी किशनगंगा नदी (जिसे नीलम नदी भी कहते हैं) के किनारे बसी है. यहाँ के लकड़ी के घर और पृष्ठभूमि में खड़े ऊँचे-ऊँचे पहाड़ इसे एक जादुई रूप देते हैं. यह इलाका 'दर्द-शीना' जनजाति के लोगों का घर है, जिनकी अपनी एक अलग और समृद्ध संस्कृति है. यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से देखना चाहते हैं.

लोलाब घाटी (Lolab Valley)

लोलाब घाटी को 'कश्मीर का उत्तरी खजाना' भी कहा जाता है. यह कुपवाड़ा जिले में स्थित है. यह घाटी करीब 25 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो अपनी हरियाली, घास के मैदानों और फलों के बागानों के लिए मशहूर है. यहां 'लल्कुल ब्रुक' नाम की एक नदी बहती है, जो इस घाटी की सुंदरता को और बढ़ा देती है. अगर आप भीड़ से दूर, एकदम शांत और हरी-भरी जगह की तलाश में हैं, जहां आप प्रकृति की असली सुंदरता को महसूस कर सकें, तो लोलाब घाटी आपके लिए परफेक्ट है.

बंगस घाटी (Bangus Valley)

यह घाटी कुपवाड़ा जिले में स्थित एक विशाल, अनछुआ और काफी ऊंचाई वाला घास का मैदान है. इस घाटी में कोई होटल या बड़ी इमारतें नहीं हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राकृतिक सुंदरता आज भी बरकरार है. यहां हरे-भरे पहाड़, घने जंगल और साफ हवा मिलती है. यह जगह कैंपिंग (Camping) और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए जन्नत है. यहां दो हिस्से हैं—बोड बंगस और लोकूट बंगस. दोनों ही अपनी-अपनी जगह बेहद खूबसूरत हैं.

भद्रवाह (Bhaderwah)

भद्रवाह, जिसे अक्सर 'मिनी कश्मीर' भी कहा जाता है, जम्मू संभाग के डोडा जिले में हिमालय की तलहटी में स्थित है. यहां का माहौल बहुत शांत और सुकून देने वाला है. यहां बहती नदियाँ, हरे-भरे मैदान और देवदार के जंगल मन को मोह लेते हैं. यह ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है. यहां कई छोटे-छोटे गांव और घाटियां हैं, जैसे 'जय घाटी', जो प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई हैं.