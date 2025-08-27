अमेरिका क्यों जाना जब आंध्र प्रदेश में छुपा है 'भारत का ग्रैंड कैन्यन', खूबसूरती देख दिल हार बैठेंगे आप! प्लान कर लीजिए अगला ट्रिप
अमेरिका क्यों जाना जब आंध्र प्रदेश में छुपा है 'भारत का ग्रैंड कैन्यन', खूबसूरती देख दिल हार बैठेंगे आप! प्लान कर लीजिए अगला ट्रिप

भारत में अभी भी कई अनजाने और अनदेखे खजाने छिपे हुए हैं. जिसकी खूबसूरती देखकर आपको खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा. ऐसा ही आंध्र प्रदेश का गंडिकोटा, जिसे अक्सर “ग्रैंड कैन्यन ऑफ इंडिया” कहा जाता है.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 27, 2025, 05:44 PM IST
अमेरिका क्यों जाना जब आंध्र प्रदेश में छुपा है 'भारत का ग्रैंड कैन्यन', खूबसूरती देख दिल हार बैठेंगे आप! प्लान कर लीजिए अगला ट्रिप

जब हम ग्रैंड कैन्यन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका का एरिजोना आता है लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत में भी ऐसा ही एक खूबसूरत रत्न छिपा हुआ है? जी हां, आंध्र प्रदेश का गंडिकोटा, जिसे अक्सर “ग्रैंड कैन्यन ऑफ इंडिया” कहा जाता है.

नेचर लवर्स के लिए जन्नत से नहीं है कम-

पेन्नार नदी के किनारे बसा गंडिकोटा अपने अद्भुत घाटियों और चट्टानों से हर किसी का मन मोह लेता है. यहां ऊंची-ऊंची लाल ग्रेनाइट की चट्टानों के बीच से नद बहती है, जो सूरज की रोशनी में चमक उठती हैं. यहां सुबह-शाम का नजारा देखने लयाक होता है जब आसमान बैंगनी और नारंगी रंग से भर जाता है. यहां की खूबसूरती फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं.

इतिहास के लिए भी है मशहूर-

गंडिकोटा केवल न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है. गंडिकोटा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, आज भी घाटी के ऊपर मजबूती से खड़ा है. किले के अंदर बने मंदिर, मस्जिद और अनाजघर (ग्रेनरी) इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यह जगह एक समृद्ध बस्ती थी. किले में घूमते हुए, पुराने पत्थरों की मेहराबों और शानदार नजारों के बीच, ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने दौर में पहुंच गए हों.

लीजिए एडवेंचर्स के मजे-

अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो गंडिकोटा आपके लिए परफेक्ट जगह है. यहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, तारों से भरे आसमान के नीचे कैंपिंग का मजा ले सकते हैं या फिर पेन्नार नदी में कायकिंग का रोमांच भी उठा सकते हैं. इस जगह की खास बात ये है कि यहां ज्यादा भीड़भाड़ नहीं है यहां आकर आपको सुकून मिलेगा.

गंडिकोटा हमें याद दिलाता है कि भारत में अभी भी कई अनजाने और अनदेखे खजाने छिपे हुए हैं. जब आप इसकी ऊंची चट्टानों पर खड़े होकर नदी को बहते देखते हैं तो वाकई प्रकृति की महानता और खूबसूरती का एहसास होता है. यह सचमुच एक ऐसा हिडन जेम है, जिसे देखने के बाद आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे.

Saumya Tripathi

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

