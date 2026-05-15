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Hindi Newsट्रैवलक्या आप ढूंढ रहे पार्टी के लिए सीक्रेट जगह? Gen Z इस वीकेंड यहां पा सकते हैं असली सुकून,

क्या आप ढूंढ रहे पार्टी के लिए सीक्रेट जगह? Gen Z इस वीकेंड यहां पा सकते हैं असली सुकून,

पार्टी करने का मतलब अब सिर्फ तेज शोर और भीड़ नहीं रह गया है. एक शांत कोने में एक बहुत ही प्यारा और छिपा हुआ जापानी स्टाइल की जगह है. इस जगह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां गाने बहुत ही साफ और सुकून देने वाली आवाज में बजाए जाते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 15, 2026, 11:55 AM IST
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क्या आप ढूंढ रहे पार्टी के लिए सीक्रेट जगह? Gen Z इस वीकेंड यहां पा सकते हैं असली सुकून,

Weekend Music Night: दिल्ली में पार्टी करने का मतलब अब सिर्फ तेज शोर और भीड़ नहीं रह गया है. एक शांत कोने में एक बहुत ही प्यारा और छिपा हुआ जापानी स्टाइल की जगह है. इस जगह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां गाने बहुत ही साफ और सुकून देने वाली आवाज में बजाए जाते हैं. यहां 'विनाइल रिकॉर्ड्स' का इस्तेमाल होता है जिससे म्यूजिक सुनने का मजा दोगुना हो जाता है. अब इस जगह पर म्यूजिक के शौकीनों के लिए एक बहुत ही खास शाम की तैयारी हो रही है.

कान्ये वेस्ट के गानों का जश्न

इस वीकेंड यानी शनिवार की शाम वसंत विहार में 'Best of Ye' नाम का एक प्रोग्राम टूगेदर दिल्ली में होने वाला है. यह शाम पूरी तरह से मशहूर इंटरनेशनल आर्टिस्ट कान्ये वेस्ट को समर्पित है. अगर आप उनके बड़े फैन हैं. तो यह आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. इस प्रोग्राम में उनके करियर के सबसे हिट गानों को बजाया जाएगा और उनके म्यूजिक के बारे में बातें होंगी.

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पुराने गानों से नए गानों तक का सफर

इस शाम को इस तरह सजाया गया है कि आप कान्ये वेस्ट के पूरे फिल्मी और म्यूजिक करियर को एक साथ देख पाएंगे. उनके 'ग्रेजुएशन' एलबम से लेकर 'डोंडा' तक के मशहूर गानों को यहां बजाया जाएगा. यह सिर्फ गाना बजाना नहीं है. बल्कि यह उनके संगीत की बारीकियों को समझने और महसूस करने का एक मौका है. सबसे अच्छी बात यह है कि यहां का साउंड सिस्टम इतना जबरदस्त है कि आपको हर धुन एकदम साफ सुनाई देगी.

सुकून और शानदार ड्रिंक्स

यह जगह उन लोगों के लिए बना है जो सुकून पसंद करते हैं. यहां का माहौल किसी सीक्रेट ठिकाने जैसा है. जहां घुसते ही आपको शांति और लग्जरी का अहसास होगा. अच्छे गानों के साथ-साथ यहां के कॉकटेल्स और ड्रिंक्स भी बहुत मशहूर हैं. आप आराम से अपनी ड्रिंक का मजा लेते हुए घंटों तक संगीत की दुनिया में खो सकते हैं. यह उन लोगों के लिए दिल्ली की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है जो कुछ अलग और यादगार करना चाहते हैं.

इस इवेंट को कराने का मकसद उन लोगों को एक साथ लाना है जो म्यूजिक को सच में प्यार करते हैं. यह एक ऐसी जगह होगी जहां आप अपने जैसे म्यूजिक लवर्स से मिल सकते हैं और गानों के जरिए अपनी कहानियां शेयर कर सकते हैं. 

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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