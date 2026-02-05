Advertisement
trendingNow13098509
Hindi Newsट्रैवलदिल्ली से सिर्फ 5 घंटे दूर, जंगल के बीचों-बीच छिपा है स्वर्ग! 6 किमी घने रास्तों को पार कर मिलती है ये जादुई जगह

दिल्ली से सिर्फ 5 घंटे दूर, जंगल के बीचों-बीच छिपा है 'स्वर्ग'! 6 किमी घने रास्तों को पार कर मिलती है ये जादुई जगह

Hidden Jungle Stay: दिल्ली से सिर्फ 5 घंटे दूर जिम कॉर्बेट के जंगलों में बसा एक खूबसूरत रिसॉर्ट, जहां नदी, सफारी, स्विमिंग पूल और रोमांटिक माहौल मिलकर ट्रिप को यादगार बना देते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली से सिर्फ 5 घंटे दूर, जंगल के बीचों-बीच छिपा है 'स्वर्ग'! 6 किमी घने रास्तों को पार कर मिलती है ये जादुई जगह

Weekend Trip Forest Retreat: अगर आपको जंगल के बीच सुकून भरे दिन बिताना पसंद है, तो जिम कॉर्बेट की यह जगह किसी सपने से कम नहीं लगती. दिल्ली से लगभग 5 घंटे की ड्राइव के बाद रामनगर के कियारी खाम इलाके में पहुंचते ही हरियाली, शांति और नेचर की खुशबू आपका स्वागत करती है. शहर की भागदौड़ से दूर यह जगह पूरी तरह से रिलैक्स करने का मौका देती है. वीकेंड पर रिलैक्स करना चाहते हैं तो शुक्रवार को निकल जाइए और रविवार शाम तक वापस लौटकर आएंगे तो खुद को बिल्कुल रिफ्रेश महसूस करेंगे.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम

रास्ता कितना एडवेंचरस है?

Add Zee News as a Preferred Source

जिम कॉर्बेट के जुस्ता लेजी हैवन कॉर्बेट पहुंचने के लिए आपको करीब 6 किलोमीटर तक घने जंगल के बीच से गुजरना होता है. यह सफर अपने आप में एक रोमांचक अनुभव बन जाता है, जहां पेड़ों की कतारें और शांत माहौल आपको असली जंगल की फीलिंग देता है. अंदर पहुंचते ही एक कोजी और खूबसूरत माहौल आपका दिल जीत लेता है. इस जंगल स्टे में स्विमिंग पूल, बड़ा लॉन एरिया और अर्थ-फायर-फॉरेस्ट थीम वाले कमरे मिलते हैं. कमरों की बालकनी से बाहर का जंगल और हरियाली इतनी खूबसूरत दिखती है कि आप घंटों वहीं बैठकर समय बिताना चाहेंगे. फैमिली और दोस्तों के साथ आने वालों के लिए भी यह जगह बहुत आरामदायक है.

fallback

पार्टनर के लिए यह जगह परफेक्ट कैसे है?

अगर आप जुस्ता लेजी हैवन कॉर्बेट में अपने पार्टनर को कुछ खास महसूस कराना चाहते हैं या उसे प्रपोज करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह जगह बेहद रोमांटिक साबित हो सकती है. जंगल का शांत माहौल, नदी के किनारे बिताया गया समय और खूबसूरत बालकनी किसी भी पल को यादगार बना देती है. जंगल सफारी के शौकीनों के लिए यह जगह और भी खास है क्योंकि सफारी जीप यहीं से आपको लेने आती है और यहीं पर वापस छोड़ती भी है. आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे पूरा दिन बिना किसी टेंशन के मजेदार तरीके से गुजर जाता है.

यह भी पढ़ें: Video: जब मंदिर के बाहर खुद 'छोटा महादेव' बनकर आशीर्वाद देने लगा ये बच्चा, वीडियो देख भर आएंगी आंखें

fallback

नदी और सुकून का अनुभव कैसा है?

यहां नदी के किनारे बैठकर आप शांति और ठंडे पानी की आवाज के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं. किताब पढ़ना, अपने पार्टनर के साथ बातें करना या बस नेचर को निहारना, हर चीज यहां ज्यादा खास लगती है. इस जंगल स्टे का स्टाफ बेहद सपोर्टिव और मददगार है. चाहे खाने से जुड़ी कोई जरूरत हो या किसी एक्टिविटी की प्लानिंग, वे हर चीज में आगे बढ़कर आपकी मदद करते हैं, जिससे आपका पूरा ट्रिप बिना किसी परेशानी के यादगार बन जाता है. दिल्ली और आसपास रहने वालों के लिए यह जगह एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे बन सकती है, जहां आप कम समय में ज्यादा सुकून, रोमांस और एडवेंचर तीनों का मजा ले सकते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Jungle Stayjim corbett

Trending news

संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
DNA
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड