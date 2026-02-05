दिल्ली से सिर्फ 5 घंटे दूर, जंगल के बीचों-बीच छिपा है 'स्वर्ग'! 6 किमी घने रास्तों को पार कर मिलती है ये जादुई जगह

Weekend Trip Forest Retreat: अगर आपको जंगल के बीच सुकून भरे दिन बिताना पसंद है, तो जिम कॉर्बेट की यह जगह किसी सपने से कम नहीं लगती. दिल्ली से लगभग 5 घंटे की ड्राइव के बाद रामनगर के कियारी खाम इलाके में पहुंचते ही हरियाली, शांति और नेचर की खुशबू आपका स्वागत करती है. शहर की भागदौड़ से दूर यह जगह पूरी तरह से रिलैक्स करने का मौका देती है. वीकेंड पर रिलैक्स करना चाहते हैं तो शुक्रवार को निकल जाइए और रविवार शाम तक वापस लौटकर आएंगे तो खुद को बिल्कुल रिफ्रेश महसूस करेंगे.

रास्ता कितना एडवेंचरस है?

जिम कॉर्बेट के जुस्ता लेजी हैवन कॉर्बेट पहुंचने के लिए आपको करीब 6 किलोमीटर तक घने जंगल के बीच से गुजरना होता है. यह सफर अपने आप में एक रोमांचक अनुभव बन जाता है, जहां पेड़ों की कतारें और शांत माहौल आपको असली जंगल की फीलिंग देता है. अंदर पहुंचते ही एक कोजी और खूबसूरत माहौल आपका दिल जीत लेता है. इस जंगल स्टे में स्विमिंग पूल, बड़ा लॉन एरिया और अर्थ-फायर-फॉरेस्ट थीम वाले कमरे मिलते हैं. कमरों की बालकनी से बाहर का जंगल और हरियाली इतनी खूबसूरत दिखती है कि आप घंटों वहीं बैठकर समय बिताना चाहेंगे. फैमिली और दोस्तों के साथ आने वालों के लिए भी यह जगह बहुत आरामदायक है.

पार्टनर के लिए यह जगह परफेक्ट कैसे है?

अगर आप जुस्ता लेजी हैवन कॉर्बेट में अपने पार्टनर को कुछ खास महसूस कराना चाहते हैं या उसे प्रपोज करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह जगह बेहद रोमांटिक साबित हो सकती है. जंगल का शांत माहौल, नदी के किनारे बिताया गया समय और खूबसूरत बालकनी किसी भी पल को यादगार बना देती है. जंगल सफारी के शौकीनों के लिए यह जगह और भी खास है क्योंकि सफारी जीप यहीं से आपको लेने आती है और यहीं पर वापस छोड़ती भी है. आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे पूरा दिन बिना किसी टेंशन के मजेदार तरीके से गुजर जाता है.

नदी और सुकून का अनुभव कैसा है?

यहां नदी के किनारे बैठकर आप शांति और ठंडे पानी की आवाज के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं. किताब पढ़ना, अपने पार्टनर के साथ बातें करना या बस नेचर को निहारना, हर चीज यहां ज्यादा खास लगती है. इस जंगल स्टे का स्टाफ बेहद सपोर्टिव और मददगार है. चाहे खाने से जुड़ी कोई जरूरत हो या किसी एक्टिविटी की प्लानिंग, वे हर चीज में आगे बढ़कर आपकी मदद करते हैं, जिससे आपका पूरा ट्रिप बिना किसी परेशानी के यादगार बन जाता है. दिल्ली और आसपास रहने वालों के लिए यह जगह एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे बन सकती है, जहां आप कम समय में ज्यादा सुकून, रोमांस और एडवेंचर तीनों का मजा ले सकते हैं.