मनाली-नैनीताल वाली भीड़ छोड़ो! गर्मियों में इन छिपे डेस्टिनेशंस का बनाएं प्लान; कम बजट में स्विट्जरलैंड जैसा मजा

Best Summer Holiday Destinations: गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही लोग पहाड़ों की तरफ रुख करने लगते हैं. लेकिन अब मशहूर हिल स्टेशन पहले जैसे शांत नहीं रहे. हर तरफ भीड़, लंबा ट्रैफिक जाम, महंगे होटल और शोर-शराबा छुट्टियों का मजा खराब कर देता है. ऐसे में अगर आप इस बार कुछ अलग और सुकून भरी जगह तलाश रहे हैं, तो देश में अभी भी कई ऐसी खूबसूरत लोकेशन मौजूद हैं, जहां नेचर के बीच आराम से वक्त बिताया जा सकता है.

क्योंकि आज के समय में लोग भीड़भाड़ वाली जगहों से ज्यादा ऑफबीट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. ऐसे में ये जगहें, जहां ना ज्यादा भीड़ हो, ना भागदौड़ और ना ही हर जगह सेल्फी लेने वालों की लाइन हो, लोगों के बीच खूब ट्रेंड कर रही हैं. अगर आप भी इस गर्मी यादगार सफर का प्लान बना रहे हैं, तो ये जगहें आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

चोपता: पहाड़ों के बीच बसा छोटा स्वर्ग

उत्तराखंड का चोपता उन लोगों के लिए शानदार जगह है, जिन्हें हरियाली, शांति और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे पसंद हैं. इसे कई लोग 'मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया' भी कहते हैं. यहां दूर-दूर तक फैले घास के मैदान, ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवा मन को सुकून देती है. ट्रैकिंग और कैंपिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं मानी जाती. गर्मियों में यहां का मौसम काफी सुहावना रहता है और शहरों की चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती है.

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शंगढ़: हिमाचल का छिपा हुआ खजाना

हिमाचल प्रदेश की सैंज घाटी में बसा शंगढ़ अभी भी बहुत ज्यादा लोगों की नजर में नहीं आया है. यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. यहां पहुंचते ही आपको शोर नहीं, बल्कि सिर्फ हवा की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देगी. चारों तरफ फैले हरे मैदान और देवदार के जंगल इसकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो कुछ दिन मोबाइल और शहर की भागदौड़ से दूर रहना चाहते हैं.

कनाताल: सुकून पसंद लोगों की पसंदीदा जगह

अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं, जहां शांति भी हो और खूबसूरत नजारे भी, तो कनाताल अच्छा विकल्प हो सकता है. उत्तराखंड की यह जगह अभी भी बड़े हिल स्टेशनों जैसी भीड़ से दूर है. यहां के जंगल, पहाड़ और खुला आसमान लोगों को खूब पसंद आता है. रात के समय खुले आसमान के नीचे कैंपिंग और तारों को देखना यहां आने वालों का सबसे पसंदीदा अनुभव माना जाता है. सुरकंडा देवी मंदिर और आसपास के जंगल भी यहां घूमने वालों को खूब आकर्षित करते हैं.

तवांग: जहां बादल भी करीब नजर आते हैं

अगर आप हिमालय की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का तवांग आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए. यह जगह अपनी बर्फ से ढकी चोटियों और शांत माहौल के लिए जानी जाती है. यहां का तवांग मठ देश के सबसे बड़े बौद्ध मठों में गिना जाता है. रास्ते में पड़ने वाले झरने, झीलें और पहाड़ी रास्ते पूरे सफर को यादगार बना देते हैं. यहां पहुंचने के बाद ऐसा लगता है, जैसे शहरों की भागदौड़ कहीं पीछे छूट गई हो.

हाफलोंग: कम बजट में शानदार सफर

असम का हाफलोंग भी गर्मियों में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में शामिल है. यह जगह अपनी हरियाली और शांत माहौल के लिए जानी जाती है. यहां की पहाड़ियां, झीलें और प्राकृतिक सुंदरता लोगों को खूब पसंद आती हैं. अगर आपका बजट कम है और आप भीड़ से दूर सुकून भरी ट्रिप चाहते हैं, तो यह जगह अच्छी पसंद हो सकती है. हाफलोंग झील और आसपास के खूबसूरत नजारे सफर को और खास बना देते हैं.

ट्रिप से पहले रखें इन बातों का ध्यान

गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें. साथ में हल्के गर्म कपड़े, जरूरी दवाइयां और आरामदायक जूते रखना न भूलें. इस बार अगर आप छुट्टियों में सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि यादगार और सुकून भरे पल तलाश रहे हैं, तो इन ऑफबीट जगहों का रुख कर सकते हैं. यहां आपको नेचर के करीब रहने का असली अनुभव मिलेगा.

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