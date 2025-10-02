Advertisement
trendingNow12944529
Hindi Newsट्रैवल

हिमाचल के ये 4 सीक्रेट गांव हैं इतने खूबसूरत, जिनके आगे बड़े-बड़े शहर भी फेल, नेचर लवर्स के लिए है असली जन्नत!

Himachal beautiful villages: अगर आपका प्लान हिमाचल प्रदेश घूमने का है तो हम आपको इस प्रदेश की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जो शहरों की खूबसूरती को जबरदस्त टक्कर देती हैं. बता दें कि इन जगहों के नजारे इतने जबरदस्त होते हैं कि लोग नेचुरल ब्यूटी के दीवाने हो जाते हैं. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिमाचल के ये 4 सीक्रेट गांव हैं इतने खूबसूरत, जिनके आगे बड़े-बड़े शहर भी फेल, नेचर लवर्स के लिए है असली जन्नत!

Hidden villages in Himachal: अगर आप शहरी जिंदगी की भाग-दौड़ और भीड़-भाड़ से थक चुके हैं तो हिमाचल प्रदेश जरूर विजिट करें. हालांकि हिमाचल सिर्फ मनाली और शिमला तक ही सीमित नहीं है. यहां ऐसे कई ऑफबीट यानी छिपे हुए गांव हैं, जहां पहुंचकर आपको शहरों से ज्यादा अच्छा फील मिलेगा. ये गांव इतने खूबसूरत हैं कि बड़े-बड़े शहरों की चमक फीकी पड़ जाती है. ये जगहें नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं, जहां आपको शुद्ध हवा, पहाड़ों के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं. आज हम आपको हिमाचल के ऐसे ही 4 सीक्रेट गांवों के बारे में बताएंगे, जो अपनी खूबसूरती से टूरिस्ट्स को काफी अट्रैक्ट करते हैं. 

कल्पा
हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए कल्पा बहुत ही जबरदस्त जगह है, जो किन्नौर जिले का एक गांव है. यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जिन्हें पहाड़ों की भव्यता देखनी है. कल्पा से सीधे किन्नर कैलाश पर्वत शृंखला के शानदार नजारे दिखाई देते हैं. सुबह जब सूरज निकलता है तो बर्फ से ढकी ये चोटियां सुनहरी हो जाती हैं, जिसे देखना एक खूबसूरत अनुभव होता है. यह गांव सेब के बागानों और अपनी पारंपरिक लकड़ी के आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है. यहां की शांति आपको एक अलग ही सुकून देगी.

छितकुल
हिमाचल के सांगला वैली में बसा छितकुल भी काफी जबरदस्त है. इसे 'भारत का आखिरी गांव' कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है. यह गांव बास्पा नदी के किनारे पर बसा है. यह जगह उन लोगों के लिए है, जो बिल्कुल शांत और ठंडी जगह पर जाना चाहते हैं. यहां के घर लकड़ी और पत्थरों से बने हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं. छितकुल की हवा इतनी साफ होती है कि आपको लगेगा कि जैसे आप नेचर के बिल्कुल करीब आ गए हों. यहां का मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए इसे थोड़ा मुश्किल सफर माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तोश
तोश गांव हिमाचल के प्रसिद्ध पार्वती वैली में स्थित है. यह गांव कसोल से थोड़ा ऊपर और ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से यहां भीड़ कम होती है और शांति ज्यादा देखने को मिलती है. तोश की खासियत यहां के देवदार के जंगल और पार्वती नदी का बहता पानी है. अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं और नेचर के बीच अकेले कुछ समय बिताना चाहते हैं तो यह जगह एकदम सही है. यहां के लोकल कैफे और गेस्ट हाउस बहुत सस्ते और आरामदायक होते हैं. तोश में अक्सर आपको विदेशी टूरिस्ट्स भी मिल जाएंगे, जो यहां की शांति के दीवाने हैं.

गुशैनी/जीभी
गुशैनी और जीभी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पास मौजूद खूबसूरत गांव हैं. इन्हें अक्सर तीर्थन वैली के हिडन जेम्स में गिना जाता है. ये गांव एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए खास हैं. यहां आप मछली पकड़ने, जंगल में ट्रेकिंग करने और झरनों के पास समय बिताने का मजा ले सकते हैं. यह वैली बाकी हिमाचल की तरह भीड़-भाड़ वाली नहीं है. इसलिए यहां आपको असली पहाड़ों का अनुभव मिलेगा. इन जगहों पर इंटरनेट की दिक्कत हो सकती है, जो इसे डिजिटल डिटॉक्स के लिए परफेक्ट बनाता है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Himachal beautiful villagesHidden villages in HimachaltravelHimachal best places

Trending news

Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 Live Updates: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
;