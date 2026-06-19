Himachal Heritage Homestay Viral Video: आज के समय में लोग घूमने के दौरान होटल के साथ-साथ होमस्टे में रुकना भी काफी पसंद करते हैं. खासकर पहाड़ों में बने पुराने घरों को खूबसूरत तरीके से सजाकर बनाए गए होमस्टे पर्यटकों को अलग अनुभव देते हैं. लेकिन कई बार कुछ मेहमानों की लापरवाही इन जगहों के मालिकों के लिए परेशानी बन जाती है. ऐसा ही एक मामला हिमाचल प्रदेश से सामने आया है, जहां एक हेरिटेज होमस्टे की मालकिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि कुछ मेहमान उनके 100 साल पुराने पारिवारिक घर को खराब हालत में छोड़ गए.
हिमाचल प्रदेश में Nirvana Homes Rarta नाम का होमस्टे चलाने वाली तराना चौहान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने बताया कि यह कोई आम प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उनका करीब 100 साल पुराना पारिवारिक घर है. तराना ने अपनी नौकरी छोड़कर इस पुराने घर को एक खूबसूरत होमस्टे में बदलने का फैसला किया था. उन्होंने घर के हर कोने को बहुत मेहनत से सजाया था. पुराने डिजाइन, पारंपरिक सजावट और छोटी-छोटी चीजों को संभालकर उन्होंने इस जगह को एक खास पहचान दी थी. लेकिन कुछ मेहमानों के जाने के बाद जब उन्होंने घर देखा तो उन्हें काफी निराशा हुई.
वीडियो में तराना घर के अलग-अलग हिस्से दिखाती नजर आ रही हैं. उन्होंने बताया कि मेहमानों ने कई सजावटी चीजें तोड़ दीं और कमरे भी खराब हालत में छोड़ गए. वीडियो में बिस्तर पर मिट्टी जैसी गंदगी, टूटे हुए डेकोरेशन आइटम और जगह-जगह खाली शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं. तराना ने कहा कि जिस घर को संभालने में घंटों मेहनत लगती है, उसे कुछ लोग कुछ ही समय में खराब कर देते हैं. उन्होंने बताया कि हर सामान के पीछे कोई न कोई कहानी होती है. घर की सजावट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि पुराने समय की यादों और परिवार की विरासत से जुड़ी हुई थी.
तराना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि होमस्टे चलाना सिर्फ कमरे किराए पर देने का काम नहीं है. इसमें समय, पैसा और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं. उन्होंने कहा कि कई बार मेहमान यह अंतर भूल जाते हैं कि होटल और होमस्टे में फर्क होता है. होटल एक बिजनेस प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन होमस्टे किसी के घर और उसकी मेहनत का हिस्सा होता है. तराना ने लिखा कि आप घंटों लगाकर सही सजावट का सामान चुनते हैं, पुराने हिस्सों को बचाते हैं और एक ऐसी जगह तैयार करते हैं, जो आपके लिए मायने रखती है. लेकिन कभी-कभी कुछ मेहमान अंदर आते हैं और इसे सिर्फ एक होटल रूम की तरह इस्तेमाल करके चले जाते हैं.
तराना ने यह भी साफ किया कि हर मेहमान एक जैसा नहीं होता है. उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग बहुत अच्छे होते हैं, घर का सम्मान करते हैं और जाते समय जगह को पहले जैसा ही छोड़ते हैं. लेकिन कुछ लोगों की वजह से परेशानी होती है. ऐसे लोग सिर्फ गंदगी नहीं छोड़ते, बल्कि मालिकों के लिए निराशा भी छोड़ जाते हैं. उन्होंने कहा कि यह वही घर है, जो पिछले 100 सालों से कई पीढ़ियों, मौसमों और मुश्किलों को झेलता आया है. ऐसे घर को नुकसान पहुंचाना सिर्फ सामान खराब करना नहीं, बल्कि एक विरासत को नुकसान पहुंचाना है.
तराना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मेहमानों के व्यवहार को लेकर बहस शुरू कर दी. कई यूजर्स ने होमस्टे मालिकों की परेशानी को समझा और कहा कि किसी के घर में रुकते समय उसका सम्मान रखना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि वह पिछले चार साल से होस्ट हैं और उन्होंने सीखा है कि होमस्टे में बहुत ज्यादा महंगी या कीमती चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ मेहमान या बच्चे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि लोग होटल और होमस्टे का अंतर नहीं समझते. होटल में ग्राहक होते हैं, लेकिन होमस्टे में कोई आपको अपने घर का हिस्सा बना रहा होता है. एक यूजर ने लिखा कि लोग संस्कृति और संस्कारों की बात तो करते हैं, लेकिन कई बार उनके काम इसके बिल्कुल उलट नजर आते हैं. कुछ लोगों ने सलाह दी कि मेहमानों के जाने के बाद प्रॉपर्टी की जांच करनी चाहिए और अगर नुकसान हुआ है तो उसका चार्ज लेना चाहिए.
यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि ट्रैवल सिर्फ नई जगह देखने का नाम नहीं है. जहां हम कुछ दिनों के लिए रुकते हैं, वहां की चीजों और लोगों की मेहनत का सम्मान करना भी जरूरी है. किसी होटल या होमस्टे में रहना एक सर्विस लेना जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां की चीजों को नुकसान पहुंचाया जाए. खासकर ऐसी जगहें जो किसी की सालों की मेहनत और परिवार की यादों से जुड़ी हों, उनके लिए थोड़ी सावधानी और सम्मान बहुत मायने रखता है.