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टूटे सामान, गंदे बिस्तर और शराब की बोतलें... 100 साल पुराने हेरिटेज होमस्टे का हाल देख रो पड़ी मालकिन, देखें video

Himachal Heritage Homestay Viral Video: हिमाचल प्रदेश के एक हेरिटेज होमस्टे की मालकिन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर मेहमानों द्वारा छोड़ी गई हालत को दिखाया. इसमें टूटे सजावटी सामान, गंदे बिस्तर, खाली शराब की बोतलें और फैली गंदगी देखकर वह काफी परेशान नजर आईं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 19, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:48 PM IST
टूटे सामान, गंदे बिस्तर और शराब की बोतलें... 100 साल पुराने हेरिटेज होमस्टे का हाल देख रो पड़ी मालकिन, देखें video
Image Credit: Image credit: instagram/@taranachauhan__

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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