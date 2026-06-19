तराना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मेहमानों के व्यवहार को लेकर बहस शुरू कर दी. कई यूजर्स ने होमस्टे मालिकों की परेशानी को समझा और कहा कि किसी के घर में रुकते समय उसका सम्मान रखना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि वह पिछले चार साल से होस्ट हैं और उन्होंने सीखा है कि होमस्टे में बहुत ज्यादा महंगी या कीमती चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ मेहमान या बच्चे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि लोग होटल और होमस्टे का अंतर नहीं समझते. होटल में ग्राहक होते हैं, लेकिन होमस्टे में कोई आपको अपने घर का हिस्सा बना रहा होता है. एक यूजर ने लिखा कि लोग संस्कृति और संस्कारों की बात तो करते हैं, लेकिन कई बार उनके काम इसके बिल्कुल उलट नजर आते हैं. कुछ लोगों ने सलाह दी कि मेहमानों के जाने के बाद प्रॉपर्टी की जांच करनी चाहिए और अगर नुकसान हुआ है तो उसका चार्ज लेना चाहिए.