सिर्फ 1% लोगों को पता है इन गांवों का रास्ता! हिमाचल का 'Hidden Heaven', कहीं आपसे मिस न हो जाए!

Himachal Hidden Villages: हिमाचल की खूबसूरती सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं है, बल्कि असली मजा तो उन छोटे-छोटे गांवों में छिपा है, जहां की जमीन पर कदम रखते ही मन शांत हो जाता है. आइए, जानते हैं इन 5 गांवों के बारे में जो इन दिनों ट्रैवलर्स के घूमने के लिए एकदम बेस्ट हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 14, 2025, 12:07 AM IST
Himachal Pradesh Hidden Gems: अगर आप भी शिमला और मनाली की भीड़-भाड़ से पक चुके हैं तो अब वक्त आ गया है कि हिमाचल के उन छिपे हुए गांवों को खोजा जाए जो असली जन्नत हैं. ये वो जगहें हैं जहां हवा एकदम शुद्ध है, नजारे होश उड़ाने वाले हैं. हम आपको हिमाचल प्रदेश के ऐसे 5 जादुई गांव, जहां जाकर आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं. यहां न कोई शोर है, न प्रदूषण है. देवदार के घने जंगल, कलकल बहती नदियां और पहाड़ों की वो शांति, जिसके लिए हर घुमक्कड़ तरसता है. तो इस बार अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी को एक ब्रेक दीजिए और इन ऑफबीट डेस्टिनेशन्स का रुख कीजिए.

चितकुल
ये गांव किन्नौर जिले में है और इसे भारत-चीन सीमा पर बसा ‘आखिरी आबाद गांव’ कहा जाता है. चितकुल की खासियत इसकी सादगी है. यहां लकड़ी के पुराने घर हैं और बसपा नदी इसके बगल से बहती है. यहाँ की हवा इतनी साफ है कि इसे दुनिया की सबसे शुद्ध हवाओं में गिना जाता है. अगर आपको तारों से भरा आसमान देखना है, तो चितकुल से बेहतर जगह कोई नहीं.

जिभी
कुल्लू घाटी के पास, तीर्थन घाटी में छुपा हुआ जिभी गांव भीड़ से दूर एक छोटा सा कोना है. यहां चीड़ और देवदार के घने जंगल हैं. जिभी में आपको पुराने जमाने के काठ-कूणी स्टाइल के लकड़ी के होमस्टे मिलेंगे. यह गांव ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बहुत करीब है, इसलिए ट्रैकिंग और कैंपिंग के शौकीनों के लिए यह एकदम परफेक्ट जगह है. यहां के झरने और तालाब देखकर आप तरोताज़ा महसूस करेंगे.

मलाणा
मलाणा गांव अपने आप में एक मिस्ट्री है. यह पार्वती घाटी में है और यहां के लोग खुद को दुनिया से अलग मानते हैं. इनकी अपनी संस्कृति और अपने नियम हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं. अगर आप यहां जाते हैं, तो आपको बाहर से ही यहां के मंदिरों को देखना होगा. यहां के लोगों से हाथ मिलाने या इनकी चीजों को छूने से मना किया जाता है. मलाणा का अनोखा कल्चर इसे भारत के सबसे दिलचस्प गांवों में से एक बनाता है.

तोश
कसोल से कुछ ही दूरी पर स्थित, तोश गांव युवाओं के बीच बहुत फेमस है. यह पार्वती नदी के किनारे ऊंचाई पर बसा है, जहां से पहाड़ों का शानदार व्यू दिखता है. तोश अपने ट्रेंडी कैफे और रिलैक्सिंग माहौल के लिए जाना जाता है. यहां आप आराम से बैठ सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं और आस-पास के छोटे ट्रेक का मजा ले सकते हैं.

लांगजा
स्पीति घाटी का लांगजा गांव समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है. यह गांव अपनी विशाल बुद्ध प्रतिमा के लिए मशहूर है, जो दूर से ही दिखती है. चारों तरफ बंजर, बर्फ से ढके पहाड़ और तिब्बती संस्कृति की झलक है. लांगजा उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है, जिन्हें एडवेंचर और ऑफबीट रोड ट्रिप पसंद है. यहां आपको जीवाश्म (Fossils) भी मिल सकते हैं.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

Himachal Hidden VillagesHimachal Pradesh Hidden Gemstravel

