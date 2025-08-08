हिमाचल के इन मंदिरों में छिपा है अद्भुत रहस्य! रावण भी करता था यहां पूजा
हिमाचल के इन मंदिरों में छिपा है अद्भुत रहस्य! रावण भी करता था यहां पूजा

हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए बहुत ही अच्छा शहर माना जाता है और यहां पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है. लेकिन क्या आपको पता है हिमाचल प्रदेश भोलेनाथ का घर कहा जाता है. यहां पर भगवान भोलेनाथ के कई मंदिर हैं आपको यहां दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए. 

Aug 08, 2025
हिमाचल के इन मंदिरों में छिपा है अद्भुत रहस्य! रावण भी करता था यहां पूजा

हिमाचल प्रदेश को भगवान शिव का घर कहा जाता है क्योंकि यहां पर आपको भगवान शिव के लिए कई मंदिर मिल जाएंगें हिमाचल को माता पार्वती का भी घर कहा जाता है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ आपको मंदिरों के दर्शन करने को मिल जाएंगे, आपको जानकर हैरानी होगी की यहां पर कई मंदिर ऐसे हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं. अगर आप हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं तो आपको इन अनोखे मंदिरों में जा सकते हैं. आइए उन मंदिरों के नाम जानते हैं. 

पंचवक्त्र मंदिर
हिमाचल में कई मंदिर है जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं. भगवान शिव का पंचवक्त्र मंदिर मंडी में है और यह जगह छोटी काशी के नाम से भी जानी जाती है. इस मंदिर में भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा है और यह बहुत ही फेमस है. 

बिजली महादेव मंदिर
बिजली महादेव मंदिर कुल्लू घाटी में है और यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और यहां पर मंदिर में 60 फीट ऊंचा एक डंडा है और जब सूरज की रोशनी इसपर पड़ती है तो यह किसी सूई की तरह चमकता है. ऐसी मान्यता है कि यह डंडा बिजली को सोख लेता है और इससे ही घाटी की रक्षा होती है. 

बैद्यनाथ मंदिर
भगवान बैद्यनाथ चिकित्सकों के देवता माने जाते हैं और इनकी पूजा लिंगम के रूप में होती है. यह मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले में मौजूद ब्यास घाटी में है और हरे-भरे बाग-बगीचों से घिरा हुआ मंदिर है. बैद्यनाथ मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहां पर रावण ने भी भगवान शिव की पूजा-अर्चना की था.

नरवेदेश्वर मंदिर 
नरवेदेश्वर मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को समर्पित मंदिर है, मंदिर के मंदिर के अंदर ही भगवान गणेश, और लक्ष्मी-नारायण को समर्पित छोटे-छोटे मंदिर भी हैं. यहां की दीवारें पक्षियों और जंगली जानवरों की पेंटिंग से सजी हुई हैं. आपको बता दें कि यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में है. 

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

रितेश जायसवाल

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

