भूल जाइए मनाली-शिमला, हिमाचल की ये 5 सीक्रेट जगहें हैं घूमने के लिए सबसे बेस्ट, एक का तो नाम भी नहीं सुना होगा!

Himachal Pradesh 5 secret places: हिमाचल प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के मन में मनाली, शिमला, कुल्लू और डलहौजी जैसी जगहों की तस्वीरें दिमाग में आती हैं. ये जगहें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यहां साल भर टूरिस्ट्स की भीड़ रहती है. अगर आप भीड़-भाड़ से दूर, शांति और सुकून की तलाश में हैं तो हिमाचल में कुछ ऐसी सीक्रेट जगहां हैं, जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकती हैं. ये जगहें न सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती बल्कि के लिए भी जानी जाती हैं.

बाड़ोग

यह सीक्रेट और खास जगह शिमला के रास्ते में पड़ती है और उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है, जो ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते. यहां की हरी-भरी वादियां और शांत माहौल आपको खूब भाएगा. यह जगह सिर्फ रास्ते का पड़ाव नहीं, बल्कि खुद में एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है.

चितकुल

अगर आप बर्फ से ढके पहाड़ों और नदी के किनारे एक शांत गांव देखना चाहते हैं तो किन्नौर जिले का चितकुल आपके लिए एकदम परफेक्ट है. यह भारत-तिब्बत सीमा के पास आखिरी गांव है, जहां पहुंचने के बाद आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं. यहां की हवा और नेचुरल ब्यूटी बहुत जबरदस्त है.

शोजा

जलोरी पास के नजदीक शोजा एक ऐसी जगह है, जहां हर तरफ आपको झरने और घने जंगल मिलेंगे. ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए यह जगह जन्नत से कम नहीं है. यहां की नेचुरल ब्यूटी और ताजी हवा शहर की भागदौड़ से दूर काफी खास लगती है.

प्रागपुर

इसे भारत का पहला हेरिटेज विलेज कहा जाता है. यहां की पुरानी हवेली और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर आपको हिमाचल की पुरानी संस्कृति के बारे में बताएंगे. प्रागपुर का मौसम काफी सुहावना होता है. यानी आप यहां घूमकर खूब इंजॉय कर सकेंगे.

मलाना

कुल्लू जिले में स्थित मलाना को 'हिडन जेम' भी कहते हैं. यह गांव अपनी खास संस्कृति और नियमों के लिए जाना जाता है. यहां के लोग अपनी परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं. कुल्लू-मनाली एयरपोर्ट से लगभग 31 किलोमीटर दूर यह जगह शांत और सुकून भरी है, जो टूरिस्ट्स को एक अनोखा अनुभव देती है.