शिमला-मनाली की भीड़ से हो गए हैं बोर? हिमाचल के इन खूबसूरत और शांत गांवों की करें सैर; यहां मिलेगा असली सुकून

Himachal Offbeat Destinations Hidden Gems: गर्मियों का मौसम आते ही हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे बड़े हिल स्टेशनों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है. ऐसे में अगर आप भी इस गर्मी पहाड़ों की वादियों में जाना चाहते हैं, लेकिन पर्यटकों की भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम से बचना चाहते हैं, तो हिमाचल के ये हिडन जेम्स (Hidden Gems) आपका इंतजार कर रहे हैं.
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Himachal Offbeat Destinations Hidden Gems: जब भी हिमाचल प्रदेश घूमने की बात होती है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में शिमला, मनाली या धर्मशाला का नाम आता है. हर साल लाखों लोग इन जगहों पर पहुंचते हैं. लेकिन अब बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की वजह से कई लोग ऐसी जगहों की तलाश करने लगे हैं, जहां सिर्फ पहाड़ हों, ठंडी हवा हो और चारों तरफ सुकून ही सुकून मिले. अगर आप भी शहर के शोर और भीड़भाड़ से कुछ दिन दूर रहना चाहते हैं, तो हिमाचल की कुछ ऐसी जगहें हैं, जो अब धीरे-धीरे लोगों की पसंद बन रही हैं. यहां ना ज्यादा भीड़ मिलेगी और ना ही भागदौड़. बस पहाड़ों के बीच शांति का एहसास होगा.
किन्नौर जिले में बसा कल्पा उन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जो प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं. यहां पहुंचते ही सबसे पहले बर्फ से ढकी किन्नौर कैलाश पर्वत श्रृंखला लोगों का ध्यान खींचती है. सुबह के समय यहां का नजारा बेहद खास होता है. जैसे ही सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ती है, पूरा इलाका और भी खूबसूरत दिखने लगता है. कल्पा की छोटी सड़कें, सेब के बगीचे और ठंडी हवाएं लोगों को अलग ही सुकून देती हैं. यहां आकर ऐसा महसूस होता है, जैसे जिंदगी की रफ्तार कुछ देर के लिए धीमी पड़ गई हो.
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कुल्लू घाटी के पास स्थित होल्टा उन जगहों में शामिल है, जहां अब भी ज्यादा भीड़ नहीं पहुंची है. अगर आप ट्रैकिंग, कैंपिंग या नेचर के बीच कुछ दिन बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए शानदार हो सकती है. यहां चारों तरफ फैले पहाड़ और ताजी हवा लोगों को अलग अनुभव देती है. शहरों की भागदौड़ से दूर यहां कुछ घंटे बिताने के बाद मन हल्का महसूस होने लगता है. यही वजह है कि अब एडवेंचर पसंद करने वाले लोग भी यहां पहुंचने लगे हैं.
जलोरी पास के पास बसा शोजा भी हिमाचल की खूबसूरत लेकिन कम चर्चित जगहों में शामिल है. यहां देवदार और ओक के घने जंगल लोगों को अपनी ओर खींचते हैं. ट्रैकिंग के दौरान यहां का शांत माहौल आपकी यात्रा को और खास बना देता है. शोजा उन लोगों के लिए बेहतर जगह है, जो शांति के साथ नेचर को करीब से महसूस करना चाहते हैं. यहां पहुंचकर मोबाइल से ज्यादा लोग आसपास के नजारों में खो जाते हैं.
अगर आप सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि हिमाचल के गांवों की जिंदगी भी देखना चाहते हैं, तो मंडी जिले का सोनाड गांव आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यह छोटा सा गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यहां पहुंचकर लोगों को हिमाचल की असली संस्कृति और गांवों की जिंदगी देखने का मौका मिलता है. पहाड़, हरियाली और शांत वातावरण इस जगह को और खास बनाते हैं.
इन सभी जगहों की सबसे बड़ी खासियत इनकी शांति है. यहां आपको ना लंबा ट्रैफिक जाम मिलेगा और ना ही भीड़भाड़ वाली सड़कें. यहां सिर्फ पहाड़ों की ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और नेचर का असली रूप देखने को मिलेगा. आजकल लोग घूमने के साथ सुकून भी तलाशते हैं और यही वजह है कि हिमाचल की ये अनदेखी जगहें धीरे-धीरे लोगों की ट्रैवल लिस्ट में जगह बना रही हैं.
अगर इस बार हिमाचल घूमने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ मशहूर जगहों तक खुद को सीमित मत रखिए. शिमला और मनाली से हटकर इन शांत जगहों को भी अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए. हो सकता है यहां जाकर आपको हिमाचल की वह खूबसूरती दिख जाए, जिसे देखने के बाद आप बार-बार यहां लौटना चाहें.
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