Advertisement
trendingNow13220927
Hindi Newsट्रैवलशिमला-मनाली की भीड़ से हो गए हैं बोर? हिमाचल के इन खूबसूरत और शांत गांवों की करें सैर; यहां मिलेगा असली सुकून

शिमला-मनाली की भीड़ से हो गए हैं बोर? हिमाचल के इन खूबसूरत और शांत गांवों की करें सैर; यहां मिलेगा असली सुकून

Himachal Offbeat Destinations Hidden Gems: गर्मियों का मौसम आते ही हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे बड़े हिल स्टेशनों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है. ऐसे में अगर आप भी इस गर्मी पहाड़ों की वादियों में जाना चाहते हैं, लेकिन पर्यटकों की भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम से बचना चाहते हैं, तो हिमाचल के ये हिडन जेम्स (Hidden Gems) आपका इंतजार कर रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 09:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Image
AI Image

Himachal Offbeat Destinations Hidden Gems: जब भी हिमाचल प्रदेश घूमने की बात होती है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में शिमला, मनाली या धर्मशाला का नाम आता है. हर साल लाखों लोग इन जगहों पर पहुंचते हैं. लेकिन अब बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की वजह से कई लोग ऐसी जगहों की तलाश करने लगे हैं, जहां सिर्फ पहाड़ हों, ठंडी हवा हो और चारों तरफ सुकून ही सुकून मिले. अगर आप भी शहर के शोर और भीड़भाड़ से कुछ दिन दूर रहना चाहते हैं, तो हिमाचल की कुछ ऐसी जगहें हैं, जो अब धीरे-धीरे लोगों की पसंद बन रही हैं. यहां ना ज्यादा भीड़ मिलेगी और ना ही भागदौड़. बस पहाड़ों के बीच शांति का एहसास होगा.

कल्पा में हर सुबह किसी तस्वीर जैसी लगती है

किन्नौर जिले में बसा कल्पा उन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जो प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं. यहां पहुंचते ही सबसे पहले बर्फ से ढकी किन्नौर कैलाश पर्वत श्रृंखला लोगों का ध्यान खींचती है. सुबह के समय यहां का नजारा बेहद खास होता है. जैसे ही सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ती है, पूरा इलाका और भी खूबसूरत दिखने लगता है. कल्पा की छोटी सड़कें, सेब के बगीचे और ठंडी हवाएं लोगों को अलग ही सुकून देती हैं. यहां आकर ऐसा महसूस होता है, जैसे जिंदगी की रफ्तार कुछ देर के लिए धीमी पड़ गई हो.

यह भी पढ़ें:- भारत के इस गांव में छिपा है 'टाइम ट्रैवल' का राज! कदम बढ़ाते ही बदल जाती है घड़ी...

Add Zee News as a Preferred Source

होल्टा में मिलेगा पहाड़ों के बीच सुकून का ठिकाना

कुल्लू घाटी के पास स्थित होल्टा उन जगहों में शामिल है, जहां अब भी ज्यादा भीड़ नहीं पहुंची है. अगर आप ट्रैकिंग, कैंपिंग या नेचर के बीच कुछ दिन बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए शानदार हो सकती है. यहां चारों तरफ फैले पहाड़ और ताजी हवा लोगों को अलग अनुभव देती है. शहरों की भागदौड़ से दूर यहां कुछ घंटे बिताने के बाद मन हल्का महसूस होने लगता है. यही वजह है कि अब एडवेंचर पसंद करने वाले लोग भी यहां पहुंचने लगे हैं.

शोजा में जंगलों के बीच मिलेगा अलग अनुभव

जलोरी पास के पास बसा शोजा भी हिमाचल की खूबसूरत लेकिन कम चर्चित जगहों में शामिल है. यहां देवदार और ओक के घने जंगल लोगों को अपनी ओर खींचते हैं. ट्रैकिंग के दौरान यहां का शांत माहौल आपकी यात्रा को और खास बना देता है. शोजा उन लोगों के लिए बेहतर जगह है, जो शांति के साथ नेचर को करीब से महसूस करना चाहते हैं. यहां पहुंचकर मोबाइल से ज्यादा लोग आसपास के नजारों में खो जाते हैं.

सोनाड में दिखेगी गांव और पहाड़ की असली जिंदगी

अगर आप सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि हिमाचल के गांवों की जिंदगी भी देखना चाहते हैं, तो मंडी जिले का सोनाड गांव आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यह छोटा सा गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यहां पहुंचकर लोगों को हिमाचल की असली संस्कृति और गांवों की जिंदगी देखने का मौका मिलता है. पहाड़, हरियाली और शांत वातावरण इस जगह को और खास बनाते हैं.

आखिर क्यों खास बन रही हैं ये जगहें?

इन सभी जगहों की सबसे बड़ी खासियत इनकी शांति है. यहां आपको ना लंबा ट्रैफिक जाम मिलेगा और ना ही भीड़भाड़ वाली सड़कें. यहां सिर्फ पहाड़ों की ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और नेचर का असली रूप देखने को मिलेगा. आजकल लोग घूमने के साथ सुकून भी तलाशते हैं और यही वजह है कि हिमाचल की ये अनदेखी जगहें धीरे-धीरे लोगों की ट्रैवल लिस्ट में जगह बना रही हैं.

इस बार हिमाचल जाएं तो कुछ नया ट्राई करें

अगर इस बार हिमाचल घूमने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ मशहूर जगहों तक खुद को सीमित मत रखिए. शिमला और मनाली से हटकर इन शांत जगहों को भी अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए. हो सकता है यहां जाकर आपको हिमाचल की वह खूबसूरती दिख जाए, जिसे देखने के बाद आप बार-बार यहां लौटना चाहें.

यह भी पढ़ें:- लद्दाख में सजेगी दुनिया की सबसे ऊंची 'ओपन एयर' गैलरी; एक बार देख लिया तो भूल...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Hidden gems HimachalHimachal TourismHimachal offbeat destinations

Trending news

6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मॉनसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
Monsoon 2026
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मॉनसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
 Supreme Court
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
Heatwave Alert
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
चांद-तारे वाली वो पार्टी जिसके साथ केरलम में सरकार बना रही कांग्रेस, जिन्ना से नाता
Kerala News
चांद-तारे वाली वो पार्टी जिसके साथ केरलम में सरकार बना रही कांग्रेस, जिन्ना से नाता
विजय के मंच पर दिखे थे राहुल गांधी, केरलम में क्यों नहीं मिली इजाजत; किसने लगाई रोक?
Kerala CM Oath Ceremony
विजय के मंच पर दिखे थे राहुल गांधी, केरलम में क्यों नहीं मिली इजाजत; किसने लगाई रोक?
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
weather update
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध
Operation Smiling Buddha
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध
27 या 28 मई, देश में कब मनाई जाएगी ईद उल अजहा? हो गया साफ, उलेमाओं ने किया एलान
Eid-ul-Adha 2026
27 या 28 मई, देश में कब मनाई जाएगी ईद उल अजहा? हो गया साफ, उलेमाओं ने किया एलान
'सिर्फ विकास नहीं, ऐसे सुलझेगा कश्मीर का मसला', PM मोदी को महबूबा की नसीहत
Mehbooba Mufti
'सिर्फ विकास नहीं, ऐसे सुलझेगा कश्मीर का मसला', PM मोदी को महबूबा की नसीहत
भारत की वो नदी, जिसमें बहता है 'लहू' जैसा पानी; जल में खूब रोए थे महर्षि परशुराम
India Interesting Facts in Hindi
भारत की वो नदी, जिसमें बहता है 'लहू' जैसा पानी; जल में खूब रोए थे महर्षि परशुराम