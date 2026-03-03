गोवा के इस बीच पर क्यों खिंचे चले आते हैं दुनिया भर के टूरिस्ट? आखिर क्या है इस 40 साल पुराने कैफे का राज

जब हम गोवा की बात करते हैं, तो जहन में सबसे पहले समुद्र की लहरें और ढेर सारी मस्ती आती है. लेकिन अंजुना बीच के किनारे एक ऐसी जगह है, जो महज एक कैफे नहीं, बल्कि गोवा के बदलते इतिहास का गवाह है. हम बात कर रहे हैं कैफे लिलीपुट की, जो पिछले 40 सालों से पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है. 80 के दशक के बैकपैकर्स से लेकर आज के ग्लोबल क्लबर्स तक, लिलीपुट ने अपनी रूह को कभी खोने नहीं दिया. शाम 5 बजे जब अरब सागर का पानी सोने की तरह चमकता है तो यहां की रौनक देखने लायक होती है. आइए जानते हैं कैसे इस बीच-साइड संस्था ने गोवा की असली 'सनसेट टू सनराइज' संस्कृति को आज भी जिंदा रखा है.

गोवा बदल गया है. अब यहां बड़े-बड़े कमर्शियल क्लब और बनावटी पार्टियां हैं, लेकिन अंजुना की लहरों के बीच एक ऐसी जगह है जिसने अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोया. कैफे लिलीपुट महज एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक संस्था है जिसने चार दशकों से गोवा की धड़कन को थाम रखा है.

1980 से शुरू होती है यहां की कहानी

कैफे लिलीपुट की कहानी साल 1980 के दशक से शुरू होती है. यह वह दौर था जब गोवा बैकपैकर्स और शांति की तलाश करने वाले यात्रियों का ठिकाना हुआ करता था. पिछले 40 सालों में गोवा एक ग्लोबल टूरिस्ट प्लेस बन गया, लेकिन लिलीपुट ने अपनी पुरानी रूह को बचाए रखा. यहां की खासियत यह है कि यह आज भी एक ओपन-एयर वेन्यू है, जहां बनावटीपन की कोई जगह नहीं है. यह उन चुनिंदा जगहों में से है जहां आप पुराने गोवा की सादगी और नए गोवा की ऊर्जा को एक साथ महसूस कर सकते हैं.

यहां का सनसेट है बेहद अनोखा

अंजुना बीच पर स्थित यह कैफे सनसेट देखने के लिए सबसे पसंदीदा पॉइंट्स में से एक है. जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, यहां का माहौल बदलने लगता है. डूबते सूरज की रोशनी में अरब सागर सुनहरे रंग में नहा उठता है. लोग नंगे पैर रेत पर बैठकर कॉकटेल का लुत्फ उठाते हैं और अजनबियों से बातें करते हैं. यहां सिर्फ समुद्र की लहरें, सुरीला संगीत और एक साझा ऊर्जा है जो आसमान के एम्बर से इंडिगो होने तक बनी रहती है.

हाई-एनर्जी रात में बदल जाती है यहां की शाम

जैसे ही सूरज ढलता है, लिलीपुट का शांत माहौल एक जीवंत डांस फ्लोर में तब्दील हो जाता है. यह जगह अंजुना की मूल संगीत संस्कृति को आगे बढ़ा रही है. अंतरराष्ट्रीय डीजे, अंडरग्राउंड टेक्नो नाइट्स और समुद्र किनारे होने वाली सीजनल पार्टियां यहां की पहचान हैं. खास बात यह है कि यहां क्लबों जैसी बनावटी एयर कंडीशनिंग नहीं, बल्कि समुद्र की ठंडी हवाएं आपका स्वागत करती हैं. यह ट्रांस्फॉर्मेशन इतना सहज होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका रिलैक्सिंग 'सनडाउनर' एक यादगार नाइट पार्टी में बदल गया.

कैफे के को-फाउंडर राज इस बदलाव के सबसे बड़े गवाह रहे हैं. उन्होंने 80 के दशक के उन वैश्विक घुमक्कड़ों को भी देखा है जो शांति की तलाश में आते थे और आज की उस पीढ़ी को भी देखा है जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की दीवानी है. राज का नजरिया पुराने और नए गोवा के बीच एक पुल का काम करता है. उन्होंने पर्यटन में आए उछाल, कानूनी बदलावों और पीढ़ियों के बदलते शौक को करीब से देखा है, फिर भी लिलीपुट को एक सांस्कृतिक मील का पत्थर बनाए रखा है.