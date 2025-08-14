ये गुफाएं बताती हैं भारत का हजारों साल पुराना इतिहास! UNESCO की धरोहर में हैं शामिल
Historical Caves of India: भारत बहुत ही समृद्ध देश है और यहां बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं. भारत अपने इतिहास को लेकर बहुत ही समृद्ध है ऐसे में यहाँ पर कई प्राचीन गुफाएं हैं जिसे आपको जरूर देखना चाहिए.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:51 AM IST
Ancient Caves of India: भारत में बहुत सी ऐतिहासिक और प्राचीन गुफाएं हैं. ये जगहें अपनी बेहतरीन वास्तुकला और बनावट के लिए बहुत ही शानदार नमूनों का इस्तेमाल किया गया है. यह देश इतना खूबसूरत है की यहां की संस्कृति और धर्म इतिहास की गाथा को बताते हैं. यहां की गुफाएं बहुत ही खूबसूरत है और इनमे से कई गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है. आपको बता दें की इन गुफाओं को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं. अगर आप भी इन गुफाओं का दीदार करना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे. 

अजंता की गुफाएं
भारत की सबसे जानी मानी और मशहूर गुफाओं में सबसे पहले नाम अजंता की गुफा का आता है. यह गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है. इसका निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 480 ईस्वी तक किया गया था. इन गुफाओं में भगवान बुद्ध की मूर्तियां और दीवारों पर उनकी तस्वीर को  बनाया हुआ है और इस गुफा में बनाई गई तस्वीरे पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है.  

एलोरा की गुफाएं 
एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई 34 गुफाएं हैं और इनका निर्माण  600 से 1000 ईस्वी के बीच ही हुआ था. यहां की सबसे मशहूर गुफा 16 नंबर की है और इसे कैलाश मंदिर कहा जाता है. इसके अंदर एक भव्य मंदिर है और इसे पहाड़ो को काट कर बनाया गया है. 

एलिफेंटा की गुफाएं 
एलिफेंटा की गुफाओं को घारापुरी की गुफाएं भी कहा जाता है और यहां का जो सबसे मुख्य आकर्षण वो है "त्रिमूर्ति" की भव्य मूर्ति और यह भगवान शंकर के तीनों रूपों के दिखाती है. इन गुफाओं को 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है. 

उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाएं
उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाएं जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बहुत ही पास में स्थित है, खंडगिरि में 15 गुफाएं है वहीं उदयगिरि में 18 गुफाएं. यहां पर इन गुफाओं में जब आप जाते हैं तो आपको जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां और शिलालेख मिलते हैं.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

