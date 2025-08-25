समुद्र के बीचों-बीच मौजूद इन किलों को एक इंच भी नहीं हिला पाए तोप के गोले! अंग्रेजों की तमाम कोशिशें हो गई नाकाम

Historical Forts of Maharashtra: महाराष्ट्र के समुद्री तट पर स्थित मराठाओं के कई समुद्री किले सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये मराठा साम्राज्य के शौर्य और अद्भुत इंजीनियरिंग को दिखाने वाले हैं. इन किलों ने कई विदेशी आक्रमणों, जिसमें विशेष रूप से ब्रिटिश और पुर्तगालियों के हमलों का डटकर मुकाबला किया. बता दें कि इनमें से कुछ किले तो ऐसे हैं, जिन्हें पुर्तगाली और अंग्रेज भी कभी नष्ट नहीं कर पाए. ये किले आज भी अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं. बताया जाता है कि कुछ किलों पर तो तोप के गोलों से भी हमला करने की कोशिश की गई. हालांकि यह समुद्र के बीच में थे. ऐसे में यहां हमला करना काफी मुश्किल था.

मुरुद-जंजीरा किला

रायगढ़ जिले के मुरुद बीच पर बना मुरुद-जंजीरा किला महाराष्ट्र के सबसे फेमस समुद्री किलों में से एक है. बता दें कि यह 350 साल से भी अधिक पुराना किला है, जो 22 एकड़ में फैला है और इसकी 22 सुरक्षा चौकियां हैं. यह किला अपनी अभेद्यता के लिए जाना जाता है. कई प्रयास करने के बाद भी ब्रिटिश और पुर्तगाली इसे कभी जीत नहीं पाए. इस किले की एक रहस्यमय बात यह भी है कि समुद्र के बीच में होने के बावजूद इसमें मीठे पानी की झील है. हालांकि यह आज तक पता नहीं चल सका कि झील में मीठा पानी कहां से आता है.

सिंधुदुर्ग किला

महाराष्ट्र के कोंकण जिले के मालवन तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किला छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1664 ई. में बनवाया गया था. इस किले का निर्माण इस तरह किया गया था कि दुश्मन इस पर हमला न कर सकें. यह अपनी बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए फेमस है. इस किले के अंदर तीन जलाशय हैं, जो गर्मियों में भी कभी नहीं सूखते. इसका निर्माण शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता को दर्शाता है, जिन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे के रूप में स्थापित किया था ताकि कोंकण तट की रक्षा की जा सके. बता दें कि यह किला भी पुर्तगालियों और अंग्रेजों के लगातार हमलों के बाद भी अजेय रहा.

विजयदुर्ग किला

तीनों तरफ से अरब सागर से घिरा विजयदुर्ग किला महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण समुद्री किलों में से एक है. इसका निर्माण 12वीं सदी में राजा भोज द्वितीय द्वारा कराया गया था और बाद में शिवाजी महाराज ने इसे मजबूत किया. इस किले का उपयोग शिवाजी साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में होता था. इसके निर्माण में लेटराइट पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो इसे दुश्मनों के गोला-बारूद के हमलों से सुरक्षित रखते थे. इसकी रणनीतिक स्थिति मराठाओं को अरब सागर की निगरानी करने और ब्रिटिश नौसेना की एक्टिविटीज का विरोध करने में मदद करती थी.

कोलाबा किला

अलीबाग तट से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित कोलाबा किला भी शिवाजी महाराज के प्रमुख नौसैनिक अड्डों में से एक था. इसका निर्माण 1680 में शुरू हुआ और उनके बेटे संभाजी ने इसे पूरा किया. इस किले के भीतर मीठे पानी के कुएं, मंदिर और सैन्य प्रतिष्ठान हैं.

सुवर्णदुर्ग किला

महाराष्ट्र के सबसे खास समुद्री किलों में से एक इस किले को सोने का किला भी कहा जाता है. बता दें यह अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर बना है. वहीं इस किले को उपयोग शिवाजी की सेना दुश्मन पर नजर रखने के लिए करती थी. किले के अंदर कई इमारतें, पानी की टंकियां आज भी मौजूद हैं.