रानी की वाव से लेकर कोणार्क तक! भारत के 5 ऐतिहासिक स्थल, जिन्हें यूनेस्को ने दिया विश्व धरोहर का दर्जा

Historical places of India: भारत में घूमने के दौरान आप कई ऐसा इमारतें देखेंगे, जो आपको देश की भव्यता का एहसास कराएंगी. यहां कई ऐसी इमारतें हैं, जिनका आर्किटेक्चर इतना जबरदस्त हैं कि इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है. आज हम आपको इंडिया की ऐसी ही 5 बेहद शानदार इमारतों के बारे में बताएंगे, जहां घूमने के लिए काफी संख्या में बड़ी दूर-दूर से लोग आते हैं. यहां घूमने के दौरान आप यहां की संस्कृति और इतिहास को भी जान पाएंगे.

रानी की वाव, गुजरात

गुजरात के पाटण में बनी 'रानी की वाव' एक बावड़ी है, जिसे 11वीं सदी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था. यह वाव इतनी गहरी है कि नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, और यहां दीवारों पर देवी-देवताओं और अप्सराओं की शानदार मूर्तियां बनी हुई हैं. यह उस समय की इंजीनियरिंग और कला का बेहतरीन नमूना है. ये यूनेस्को की धरोहर सूची में साल 2014 में शामिल की गई थी.

कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा

ओडिशा के पुरी शहर में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को 13वीं सदी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था. यह मंदिर एक बड़े रथ के रूप में बना हुआ है, जिसमें 24 पहिए लगे हैं और इसे 7 घोड़े खींच रहे हैं. यह भगवान सूर्यदेव को समर्पित है. इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके पहिए सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं, बल्कि ये एक धूपघड़ी की तरह काम करते हैं और सही समय बताते हैं. यह 1984 से यूनेस्को की धरोहर सूची का हिस्सा है.

हम्पी, कर्नाटक

कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की बहुत ही समृद्ध राजधानी हुआ करता था. आज यह एक बड़े खंडहर शहर के रूप में मौजूद है, जहां कई मंदिर, महल और स्मारक बिखरे हुए हैं. यहां के मंदिर और पत्थर पर बनी कलाकृतियां देखकर लगता है कि उस समय के कारीगर कितने हुनरमंद थे. हर पत्थर में एक कहानी छिपी है, जो विजयनगर के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताती है. हम्पी को 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था.

हुमायूं का मकबरा, दिल्ली

दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक शुरुआती और शानदार उदाहरण है. इसे 1570 में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था. इसे भारत का पहला गार्डन-मकबरा भी कहा जाता है, क्योंकि यह चारबाग शैली के सुंदर बगीचे के बीचों-बीच बना हुआ है. इसे 1993 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था.

अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास अजंता में 29 बौद्ध गुफाएं हैं, जिन्हें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 480 ईस्वी के बीच चट्टानों को काटकर बनाया गया था. ये गुफाएं अपनी शानदार चित्रकला और मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. इन चित्रों में भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाया गया है. ये गुफाएं प्राचीन भारतीय कला का एक ऐसा खजाना हैं, जिसे देखकर आप उस समय के कलाकारों की कला और मेहनत की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे. अजंता की गुफाएं 1983 में यूनेस्को की पहली धरोहर सूची में शामिल थीं.