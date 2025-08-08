दक्षिण भारत की ऐतिहासिक जगहें, आजादी की लड़ाई में रहीं प्रमुख; कभी नहीं भूल पाएगा देश
Advertisement
trendingNow12871681
Hindi Newsट्रैवल

दक्षिण भारत की ऐतिहासिक जगहें, आजादी की लड़ाई में रहीं प्रमुख; कभी नहीं भूल पाएगा देश

South India historical places: स्वतंत्रता दिवस के दिन इस बार अगर आप किसी बेहतरीन जगह की तलाश में हैं तो आपको हम अब कुछ ऐतिहासिक स्थानों के बारे में बताएंगे, जो आज भी आजादी से जुड़े पलों को दर्शाते हैं. यहां घूमकर आप देश के इतिहास के बारे में और भी ज्यादा जान सकेंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 08, 2025, 06:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दक्षिण भारत की ऐतिहासिक जगहें, आजादी की लड़ाई में रहीं प्रमुख; कभी नहीं भूल पाएगा देश

15 August historical places: 15 अगस्त के दिन घूमने के लिए अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कहां विजिट करें तो हम आपको कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बताएंगे. ये जगहें क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई हैं. ऐसे में आप यहां घूमकर क्रांतिकारियों का सम्मान तो करेंगे ही और साथ ही कई ऐतिहासिक जानकारियां भी प्राप्त कर सकेंगे. दरअसल ये दक्षिण भारत की जगहें हैं, जो आज भी अपनी ऐतिहासिक और प्राकृतिक खूबसरती के चलते दुनियाभर में फेमस हैं. 

अनंतपुर
ऐतिहासिक दृष्टि से आंध्र प्रदेश की अनंतपुर जगह बेहद महत्वपूर्ण है. दरअसल इसकी सीमा से सटे एक बगीचे में जलियांवाला बाग जैसी ही एक घटना हुई थी. जहां स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह पर पुलिस ने अचानक से गोलियां चलाई थीं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. इसलिए इस जगह को दक्षिण भारत का जलियांवाला बाग कहा जाता है. यहां पुलिस फायरिंग में करीब 32 लोग मरे थे.  यह जगह उस त्रासदी और शहीदों के बलिदान की याद दिलाती है.

आंध्र की रम्पा क्रांति
आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामाराजू ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुरिल्ला आंदोलन चलाया था. वह थानों में हमला करके वहां के हथियार लूट लेते थे. अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ऐसी लड़ाई छेड़ी थी कि पूरी ब्रिटिश सेना उन्हें खोजने के लिए पानी की तरह उस वक्त पैसा बहा रही थी. इसलिए भीमवरम सहित उनसे जुड़ी कई जगहों की यात्रा कर सकते हैं. 

हैदराबाद
तेलंगाना में घूमने के लिए हैदराबाद ऐतिहासिक रूप से भी बेस्ट है. दरअसल 1855 में हैदराबाद के निजाम की सेना ने एक सैनिक विद्रोह किया था. यह स्थान स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती विद्रोहों में से एक को दर्शाता है. ऐसे में आप यहां घूमने का भी प्लान बना सकते हैं और यहां की कई ऐतिहासिक जगहों पर घूम सकते हैं. 

चेन्नई
तमिलनाडु में घूमने के लिए ऐतिहासिक जगहों में चेन्नई भी शामिल है. दरअसल चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था. 15 अगस्त 1947 को सुबह करीब 5:30 बजे के करीब चेन्नई में झंडा फहराया गया था. 

कोल्हापुर
महाराष्ट्र का कोल्हापुर भी ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां 1844 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था. यह जगह उस समय के संघर्ष की याद दिलाती है. 

About the Author
author img
ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

south india historical placesSouth India best placestravel

Trending news

पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
;