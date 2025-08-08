दक्षिण भारत की ऐतिहासिक जगहें, आजादी की लड़ाई में रहीं प्रमुख; कभी नहीं भूल पाएगा देश

15 August historical places: 15 अगस्त के दिन घूमने के लिए अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कहां विजिट करें तो हम आपको कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बताएंगे. ये जगहें क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई हैं. ऐसे में आप यहां घूमकर क्रांतिकारियों का सम्मान तो करेंगे ही और साथ ही कई ऐतिहासिक जानकारियां भी प्राप्त कर सकेंगे. दरअसल ये दक्षिण भारत की जगहें हैं, जो आज भी अपनी ऐतिहासिक और प्राकृतिक खूबसरती के चलते दुनियाभर में फेमस हैं.

अनंतपुर

ऐतिहासिक दृष्टि से आंध्र प्रदेश की अनंतपुर जगह बेहद महत्वपूर्ण है. दरअसल इसकी सीमा से सटे एक बगीचे में जलियांवाला बाग जैसी ही एक घटना हुई थी. जहां स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह पर पुलिस ने अचानक से गोलियां चलाई थीं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. इसलिए इस जगह को दक्षिण भारत का जलियांवाला बाग कहा जाता है. यहां पुलिस फायरिंग में करीब 32 लोग मरे थे. यह जगह उस त्रासदी और शहीदों के बलिदान की याद दिलाती है.

आंध्र की रम्पा क्रांति

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामाराजू ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुरिल्ला आंदोलन चलाया था. वह थानों में हमला करके वहां के हथियार लूट लेते थे. अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ऐसी लड़ाई छेड़ी थी कि पूरी ब्रिटिश सेना उन्हें खोजने के लिए पानी की तरह उस वक्त पैसा बहा रही थी. इसलिए भीमवरम सहित उनसे जुड़ी कई जगहों की यात्रा कर सकते हैं.

हैदराबाद

तेलंगाना में घूमने के लिए हैदराबाद ऐतिहासिक रूप से भी बेस्ट है. दरअसल 1855 में हैदराबाद के निजाम की सेना ने एक सैनिक विद्रोह किया था. यह स्थान स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती विद्रोहों में से एक को दर्शाता है. ऐसे में आप यहां घूमने का भी प्लान बना सकते हैं और यहां की कई ऐतिहासिक जगहों पर घूम सकते हैं.

चेन्नई

तमिलनाडु में घूमने के लिए ऐतिहासिक जगहों में चेन्नई भी शामिल है. दरअसल चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था. 15 अगस्त 1947 को सुबह करीब 5:30 बजे के करीब चेन्नई में झंडा फहराया गया था.

कोल्हापुर

महाराष्ट्र का कोल्हापुर भी ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां 1844 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था. यह जगह उस समय के संघर्ष की याद दिलाती है.